Hadapi Madura United, Begini Rekor Sempurna Persib

PERSIB Bandung membawa modal impresif saat menjamu Madura United FC pada pekan ke-23 Liga 1 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (26/2) malam pukul 20.30 WIB. Maung Bandung menyapu bersih 11 laga kandang musim ini dengan kemenangan.

Bek Persib, Federico Barba, menegaskan timnya bertekad menjaga rekor tersebut. Ia menilai mentalitas tim tidak berubah meski setiap lawan berpotensi menghadirkan tantangan berbeda.

“Semua tim bisa melakukan perubahan yang sangat besar, namun tidak ada yang berubah dari mentalitas kami karena kami ingin tiga poin. Ini adalah penting, kami sudah melakukan persiapan dalam dua hari dan kami ingin mendapatkan tiga poin. Kami bermain di kandang, ini target dari kita semua,” ujar Barba.

Tak hanya selalu menang, Persib juga tampil kokoh di lini belakang saat bermain di GBLA. Dari 11 pertandingan kandang, mereka hanya sekali kebobolan dan itu pun saat menghadapi Borneo FC Samarinda.

Sepuluh laga lainnya berakhir dengan clean sheet, sementara total 17 gol berhasil dicetak di kandang.

Barba menekankan solidnya pertahanan bukan semata hasil kerja bek dan penjaga gawang. Menurutnya, seluruh lini berkontribusi melalui tekanan dan organisasi permainan yang disiplin.

“Saya rasa semua bagian di dalam tim punya andil melakukannya. Bukan hanya dari pertahanan, bukan karena bek dan penjaga gawang. Semua lini melakukan pressing dengan baik. Kami berusaha untuk tidak kebobolan dan mencetak gol,” jelasnya.

Bek asal Italia itu berharap tren positif terus berlanjut agar Persib tetap berada di jalur perebutan gelar.

"Saya harap kami bisa selalu mencetak satu gol lebih banyak dari lawan," tandasnya.