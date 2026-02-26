Hadapi Madura United, Begini Rekor Sempurna Persib

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PERSIB Bandung membawa modal impresif saat menjamu Madura United FC pada pekan ke-23 Liga 1 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (26/2) malam pukul 20.30 WIB. Maung Bandung menyapu bersih 11 laga kandang musim ini dengan kemenangan.
Bek Persib, Federico Barba, menegaskan timnya bertekad menjaga rekor tersebut. Ia menilai mentalitas tim tidak berubah meski setiap lawan berpotensi menghadirkan tantangan berbeda.
“Semua tim bisa melakukan perubahan yang sangat besar, namun tidak ada yang berubah dari mentalitas kami karena kami ingin tiga poin. Ini adalah penting, kami sudah melakukan persiapan dalam dua hari dan kami ingin mendapatkan tiga poin. Kami bermain di kandang, ini target dari kita semua,” ujar Barba.
Tak hanya selalu menang, Persib juga tampil kokoh di lini belakang saat bermain di GBLA. Dari 11 pertandingan kandang, mereka hanya sekali kebobolan dan itu pun saat menghadapi Borneo FC Samarinda.
Sepuluh laga lainnya berakhir dengan clean sheet, sementara total 17 gol berhasil dicetak di kandang.
Barba menekankan solidnya pertahanan bukan semata hasil kerja bek dan penjaga gawang. Menurutnya, seluruh lini berkontribusi melalui tekanan dan organisasi permainan yang disiplin.
“Saya rasa semua bagian di dalam tim punya andil melakukannya. Bukan hanya dari pertahanan, bukan karena bek dan penjaga gawang. Semua lini melakukan pressing dengan baik. Kami berusaha untuk tidak kebobolan dan mencetak gol,” jelasnya.
Bek asal Italia itu berharap tren positif terus berlanjut agar Persib tetap berada di jalur perebutan gelar.
“Saya harap kami bisa selalu mencetak satu gol lebih banyak dari lawan,” tandasnya. (H-4)
Gelandang andalan Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha, menegaskan bahwa kemenangan meyakinkan atas Persik Kediri menjadi modal krusial bagi timnya.
Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (9/3) malam WIB, Persib Bandung memastikan kemenangan meyakinkan atas Persik 3-0.
Dengan hasil ini, Persib Bandung kini mengoleksi 57 poin dari 24 pertandingan, unggul empat angka dari Borneo FC di posisi kedua.
Striker asing Andrew Jung menjadi bintang lapangan dengan torehan dua gol.
Kemudian pada menit 39 Andrew Jung menggandakan keunggulan melalui titik putih
Saksikan laga panas Persib Bandung vs Persik Kediri malam ini pukul 20.30 WIB.
JELANG laga pekan ke-25 lanjutan Liga 1 BRI Superleague 2025/2026 PSIM Yogyakarta vs Persijap Jepara, Rabu (11/3) di Stadion Sultan Agung,terutama Laskar Kalinyamat di Klasemen Liga 1
Prediksi Semen Padang vs PSIM Yogyakarta di Liga 1 2026. Analisis H2H, susunan pemain, dan statistik kunci laga krusial di Stadion GOR Haji Agus Salim.
Persija kembali unggul pada menit ke-75 lewat gol Fábio Calonego. Striker asal Brasil itu memaksimalkan umpan silang dari sisi kanan untuk membawa tim ibu kota memimpin 2-1.
Persebaya Surabaya kini mempersiapkan sejak awal untuk laga tandang ke kandang Borneo FC dalam laga Persebaya vs Borneo FC pada Liga 1 yang digelar Sabtu (7/3) mendatang.
laga lanjutan Liga 1 BRI Super League 2025/2026, akan tersaji pertandingan Persijap Jepara vs Persis Solo, Kamis (5/3) di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara. Target menjauh dari zona degradasi
