Borneo FC vs Persib: Bojan Hodak Syukuri Hasil Imbang

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mensyukuri hasil imbang yang diraih timnya saat bertandang ke markas Borneo FC pada pertandingan tunda pekan ke-21 BRI Super League di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (15/3). Laga Borneo FC vs Persib berakhir dengan skor 1-1.

Bojan menilai tambahan satu poin tersebut penting karena membuat Persib tetap mempertahankan keunggulan empat poin dari Borneo FC yang berada di posisi kedua klasemen.

“Secara keseluruhan saya pikir ini hasil yang bagus karena kami tidak kalah. Selisih poin masih terjaga dan liga akan tetap menarik hingga akhir musim,” ujar Bojan, dikutip dari laman resmi klub.

Pada laga tersebut, Persib Bandung sempat unggul lebih dulu melalui gol yang dicetak Adam Alis. Namun, Borneo FC berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan penalti Mariano Peralta. Hasil imbang ini membuat Persib tetap memimpin klasemen sementara Super League dengan 58 poin dari 25 pertandingan, unggul empat angka dari Borneo FC yang menempel di posisi kedua.

Mengenai jalannya pertandingan, pelatih asal Kroasia itu menilai Persib tampil lebih baik pada babak pertama dan mampu menciptakan sejumlah peluang. Memasuki babak kedua, Persib lebih banyak bermain bertahan untuk meredam tekanan Borneo FC yang gencar menyerang melalui Mariano Peralta dan Juan Villa.

Bojan juga memuji performa anak asuhnya yang dinilai mampu mengontrol jalannya pertandingan serta menunjukkan organisasi permainan yang solid.

“Saya pikir kami memiliki peluang yang lebih baik di babak pertama, sementara mereka tidak memiliki banyak kesempatan,” katanya.

Selanjutnya, Persib Bandung dijadwalkan menghadapi Semen Padang pada pekan ke-26 Super League yang akan digelar di Stadion Haji Agus Salim, Padang, pada 5 April pukul 19.00 WIB. (Ant/E-3)