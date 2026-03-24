Temui Dubes Prancis, Bojan Hodak Ungkap Peran Strategis Pemain Asing bagi Persib

Duta Besar Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Fabien Penone, (kiri) bertukar obrolan dengan striker Persib Andrew Jung di Wisma Prancis, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/3/2026).(Antara)

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, menegaskan kehadiran bintang asal Prancis seperti Layvin Kurzawa dan Andrew Jung membawa dampak strategis dan relasi di tingkat internasional yang melampaui performa teknis di lapangan hijau.

Dalam pertemuan dengan Duta Besar Prancis di Jakarta, Selasa (24/3/2026), Bojan mengungkapkan keberadaan para pemain tersebut menjadi instrumen penting dalam memperkuat relasi politik serta membuka peluang kerja sama bisnis antara perusahaan Prancis dengan klub berjuluk Maung Bandung tersebut di kancah internasional.

"Kami berada di sini untuk berkomunikasi dengan Pemerintah Prancis. Sepak bola sudah terbuka luas untuk membuat pertemanan bisnis, relasi politik, dan bisnis," ujar Bojan.

Pelatih asal Kroasia itu menjelaskan bahwa sepak bola kerap menjadi pintu masuk percakapan di ranah politik maupun bisnis. Kehadiran pemain dari negara tertentu juga dapat menjadi daya tarik menjalin kerja sama internasional.

"Ketika seseorang datang dari suatu negara, mereka akan bertanya apakah kita mengenal pemain tertentu. Itu selalu terjadi. Ini peluang yang sangat baik," kata Bojan.

Bojan menyoroti potensi masuknya perusahaan Prancis untuk terlibat dalam pengembangan klub, seiring bergabungnya pemain asal Prancis, Layvin Kurzawa dan Andrew Jung, ke skuad Maung Bandung. Menurut dia, kehadiran kedua pemain ini bisa meningkatkan daya tarik klub di mata investor maupun sponsor Prancis.

"Mungkin sebelumnya perusahaan Prancis tidak tahu bahwa mereka memiliki pemain di sini (Indonesia). Sekarang dengan Kurzawa dan Jung, ada peluang mereka datang dan menjadi sponsor. Persib bisa menjadi menarik bagi mereka," ujarnya.

Profesionalisme Tetap Jadi Prioritas

Meski menekankan manfaat kehadiran pemain asing, Bojan menegaskan bahwa faktor utama dalam memilih pemain tetap kualitas dan profesionalisme, bukan asal negara.

"Saya tidak peduli mereka dari mana. Yang penting mereka pemain bagus," kata Bojan. Ia menambahkan, sejauh ini Kurzawa dan Jung menunjukkan sikap profesional dan mampu beradaptasi dengan baik, baik di dalam maupun di luar lapangan.

Bojan menilai kehadiran pemain berkualitas dan berkarakter seperti itu menjadi nilai tambah penting bagi tim, sekaligus memperkuat citra Persib Bandung di kancah internasional. (Ant/I-1)