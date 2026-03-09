Link Live Streaming Persib Bandung vs Persik Kediri BRI Super League 9 Maret 2026

Headline
PERTARUNGAN sengit akan tersaji di pekan ke-25 BRI Super League 2025/2026 saat pemuncak klasemen, Persib Bandung, menjamu Persik Kediri. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung pada Senin, 9 Maret 2026, pukul 20.30 WIB.
Persib Bandung saat ini memimpin klasemen dengan koleksi 54 poin. Kemenangan menjadi harga mati bagi anak asuh Bojan Hodak untuk menjaga jarak dari kejaran Borneo FC yang menempel ketat di posisi kedua dengan selisih hanya satu poin.
Maung Bandung memiliki modal kuat dengan rekor 12 kemenangan beruntun di kandang musim ini.
Kabar baik datang dari sektor pertahanan Persib dengan pulihnya Federico Barba dan Julio Cesar yang siap membendung serangan Macan Putih. Di sisi lain, Persik Kediri datang dengan motivasi tinggi setelah kemenangan 2-1 atas PSBS Biak di laga sebelumnya.
Meskipun berada di posisi ke-12 klasemen, tim asuhan Marcos Reina ini dikenal memiliki penguasaan bola yang solid dan potensi kejutan dari eks pemain Persib, Ezra Walian.
|Detail Pertandingan
|Keterangan
|Kompetisi
|BRI Super League 2025/2026 (Pekan 25)
|Waktu Kick-off
|Senin, 9 Maret 2026, 20.30 WIB
|Lokasi
|Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung
|Siaran Langsung
|Indosiar
Persib Bandung (4-3-3): Teja Paku Alam; Kakang Rudianto, Patricio Matricardi, Federico Barba, Eliano Reijnders; Luciano Guaycochea, Fransisco Rivera, Marc Klok; Ciro Alves, Gustavo Almeida, Tyronne del Pino.
Persik Kediri (4-2-3-1): Leo Navacchio; Agil Munawar, Brendon Estevam, Hamra Hehanussa, Yusuf Meilana; Rohit Chand, Bayu Otto; Majed Osman, Ze Valente, Ezra Walian; Ramiro Fergonzi.
Anda dapat menyaksikan keseruan laga Persib Bandung vs Persik Kediri secara legal melalui tautan di bawah ini:
KLIK DI SINI: LIVE STREAMING PERSIB VS PERSIK
*Jadwal siaran dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan pemegang hak siar. Pastikan Anda memiliki paket berlangganan aktif di platform Vidio.
Apakah Persib Bandung mampu memperpanjang rekor kemenangan kandang mereka di GBLA, ataukah Persik Kediri yang akan memberikan kejutan pahit bagi Bobotoh malam ini? Jangan lewatkan pertandingannya! (Z-10)
