Jadwal Persib Bandung vs Persik Kediri Hari Ini 9 Maret 2026

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
PERSIB Bandung dijadwalkan menjamu Persik Kediri pada pekan ke-25 Super League Indonesia 2025/2026. Laga ini akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Senin malam, 9 Maret 2026.
Pertandingan malam ini sangat krusial bagi Persib Bandung yang tengah berjuang mempertahankan posisi puncak klasemen. Hingga pekan ke-25, Maung Bandung telah mengoleksi 54 poin. Kemenangan akan menjauhkan mereka dari kejaran Borneo FC dan Persija Jakarta.
Pelatih Bojan Hodak mewaspadai motivasi berlebih dari tim tamu. "Setiap tim yang datang ke Bandung selalu bermain lebih dari 100 persen. Persik Kediri adalah tim yang sulit dikalahkan, seperti yang terlihat pada hasil imbang 1-1 di putaran pertama lalu," ujar Hodak dalam konferensi pers pra-laga.
Di kubu lawan, Persik Kediri (Macan Putih) datang dengan kepercayaan diri penuh. Mereka mengincar poin penuh untuk bisa merangkak naik ke posisi 10 besar klasemen sementara. Strategi serangan balik cepat diprediksi akan menjadi senjata andalan pelatih Persik untuk mengejutkan pertahanan tuan rumah.
|Pos
|Klub
|Main
|Poin
|1
|Persib Bandung
|23
|54
|2
|Borneo FC
|24
|53
|3
|Persija Jakarta
|24
|51
Persib dipastikan tidak akan diperkuat oleh beberapa pilar pentingnya:
Bagi Anda yang ingin menyaksikan melalui smartphone atau laptop, pastikan telah berlangganan paket Super League di aplikasi Vidio. Siaran akan dimulai 30 menit sebelum kick-off untuk menyajikan analisis pra-pertandingan. (Z-10)
Saksikan laga panas Persib Bandung vs Persik Kediri malam ini pukul 20.30 WIB. Cek link live streaming resmi Vidio dan susunan pemain di sini.
Persib hanya kebobolan satu gol dari 12 laga kandang yang selalu berakhir kemenangan. Satu-satunya gol ini diciptakan oleh Borneo FC.
Pelatih Persib Bojan Hodak mewaspadai lini serang Persik Kediri di pekan ke-25 Super League 2025/2026. Simak prediksi dan kondisi terkini skuad Maung Bandung.
Thom Haye targetkan kemenangan di laga Persib Bandung vs Persik Kediri malam ini. Simak misi Maung Bandung jaga rekor sempurna di GBLA BRI Super League.
Hasil imbang 1-1 pada pertemuan pertama di kandang Persik Kediri diakui Thom Haye sebagai pelajaran berharga bagi Persib Bandung.
Saksikan laga panas Persib Bandung vs Persik Kediri malam ini pukul 20.30 WIB. Cek link live streaming resmi Vidio dan susunan pemain di sini.
Persib hanya kebobolan satu gol dari 12 laga kandang yang selalu berakhir kemenangan. Satu-satunya gol ini diciptakan oleh Borneo FC.
Thom Haye targetkan kemenangan di laga Persib Bandung vs Persik Kediri malam ini. Simak misi Maung Bandung jaga rekor sempurna di GBLA BRI Super League.
Hasil imbang 1-1 pada pertemuan pertama di kandang Persik Kediri diakui Thom Haye sebagai pelajaran berharga bagi Persib Bandung.
Haye menyebut hasil imbang 1-1 pada pertemuan pertama menjadi bahan evaluasi tim dan pemacu semangat untuk tampil lebih baik pada laga kandang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved