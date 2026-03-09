Jadwal Persib Bandung vs Persik Kediri Hari Ini 9 Maret 2026

Cek jadwal siaran langsung Persib Bandung vs Persik Kediri malam ini, 9 Maret 2026.(Dok. Antara)

PERSIB Bandung dijadwalkan menjamu Persik Kediri pada pekan ke-25 Super League Indonesia 2025/2026. Laga ini akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Senin malam, 9 Maret 2026.

Pertandingan: Persib Bandung vs Persik Kediri

Stadion: Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung

Waktu: Senin, 9 Maret 2026 | 20.30 WIB

Live TV: Indosiar

Live Streaming: Vidio

Preview Pertandingan

Pertandingan malam ini sangat krusial bagi Persib Bandung yang tengah berjuang mempertahankan posisi puncak klasemen. Hingga pekan ke-25, Maung Bandung telah mengoleksi 54 poin. Kemenangan akan menjauhkan mereka dari kejaran Borneo FC dan Persija Jakarta.

Pelatih Bojan Hodak mewaspadai motivasi berlebih dari tim tamu. "Setiap tim yang datang ke Bandung selalu bermain lebih dari 100 persen. Persik Kediri adalah tim yang sulit dikalahkan, seperti yang terlihat pada hasil imbang 1-1 di putaran pertama lalu," ujar Hodak dalam konferensi pers pra-laga.

Di kubu lawan, Persik Kediri (Macan Putih) datang dengan kepercayaan diri penuh. Mereka mengincar poin penuh untuk bisa merangkak naik ke posisi 10 besar klasemen sementara. Strategi serangan balik cepat diprediksi akan menjadi senjata andalan pelatih Persik untuk mengejutkan pertahanan tuan rumah.

Klasemen Sementara Super League 2025/2026

Pos Klub Main Poin 1 Persib Bandung 23 54 2 Borneo FC 24 53 3 Persija Jakarta 24 51

Daftar Pemain Absen

Persib dipastikan tidak akan diperkuat oleh beberapa pilar pentingnya:

Sergio Castel: Absen karena cedera rusuk.

Febri Hariyadi: Masih dalam masa pemulihan cedera panjang.

Cara Menonton di Vidio

Bagi Anda yang ingin menyaksikan melalui smartphone atau laptop, pastikan telah berlangganan paket Super League di aplikasi Vidio. Siaran akan dimulai 30 menit sebelum kick-off untuk menyajikan analisis pra-pertandingan. (Z-10)