Persib Bandung vs Persik: Thom Haye Optimistis Bisa Kalahkan Macan Putih

GELANDANG Thom Haye optimistis Persib Bandung menang melawan Persik Kediri pada pertandingan Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api esok Senin.
"Kami kini punya periode yang bagus untuk melakukan persiapan. Apalagi ini adalah pertandingan kandang dan seluruh pemain di dalam tim sangat antusias menatap ke depan untuk pertandingan ini," kata Haye di Bandung, Minggu.
Haye menyebut hasil imbang 1-1 pada pertemuan pertama menjadi bahan evaluasi tim dan pemacu semangat untuk tampil lebih baik pada laga kandang.
"Kami melewati pertandingan tandang yang berat di pertemuan pertama, di mana pada akhirnya kami bisa meraih satu poin di sana. Jadi, kami mencoba mengambil hal yang positif dari pertandingan itu," ujar Haye.
Ia mengatakan seluruh pemain Persib berada dalam motivasi tinggi untuk menghadapi laga tersebut.
Dia menambahkan tim telah memanfaatkan jeda waktu untuk mematangkan strategi menghadapi Persik.
Menurut dia, kondisi internal tim sangat kondusif dan seluruh pemain menunjukkan antusiasme tinggi.
Haye menegaskan kemenangan di laga Persib Bandung vs Persik nanti menjadi target utama dirinya dan rekan-rekan setim saat tampil di kandang.
"Tentu saja kami ingin menunjukkan reaksi setelah hanya meraih satu poin di laga tandang, dan di kandang kami menginginkan tiga poin. Tentunya kami harus memastikan kami dalam kondisi siap," ujar dia. (Ant/Z-4)
