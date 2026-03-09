Bojan Hodak: Persaingan Juara Bakal Sengit Hingga Akhir

Pelatih Persib Bojan Hodak(Antara)

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, menegaskan bahwa perburuan gelar juara BRI Super League 2025/2026 akan berlangsung sengit hingga pengujung kompetisi. Meski saat ini masih kokoh di puncak klasemen, Bojan mengingatkan bahwa peta persaingan sangat dinamis.

Saat ini, Maung Bandung memimpin klasemen dengan koleksi 54 poin. Posisi tersebut hanya terpaut satu angka dari Borneo FC di peringkat kedua, dan selisih tiga poin dari rival, Persija Jakarta, yang membuntuti di posisi ketiga. Jarak yang sangat rapat ini tak lepas dari hasil imbang 2-2 yang diraih Persib saat menjamu Persebaya Surabaya di laga terakhir.

“Bahwa di liga ini semua bisa saling mengalahkan. Jadi itu kenapa liga ini sangat menarik dan liga ini sangat sulit. Hasil ini hanya membuktikan hal tersebut, liga ini menarik dan sulit,” ujar Bojan dikutip dari Antara, Minggu (9/3).

Persib akan melakoni laga pekan ke-25 melawan Persik Kediri di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (9/3) pukul 20.30 WIB. Beckham Putra dkk. menatap laga ini dengan kepercayaan diri tinggi mengingat rekor kandang mereka yang luar biasa.

Sepanjang musim ini, Persib sukses menyapu bersih kemenangan dalam 12 laga kandang. Statistik pertahanan mereka pun sangat impresif dengan mencetak 22 gol dan hanya kebobolan satu kali di GBLA, gol tunggal yang hanya mampu dilesakkan oleh tim peringkat kedua, Borneo FC.

Kondisi skuat yang kompetitif pun diakui Bojan menjadi tantangan tersendiri dalam meracik strategi.

“Ya mereka terlihat senang, kami mendapatkan hasil yang bagus sepanjang musim dan sementara kami nomor satu saat ini. Mereka semua ingin bermain. Ini justru menjadi masalah bagi saya karena saya bingung untuk menentukan siapa yang akan tampil di 11 pemain pertama,” ungkap pelatih asal Kroasia tersebut.

Kabar baik juga menghampiri Persib jelang laga kontra Persik. Bek tengah Julio Cesar telah kembali bergabung setelah pulih dari cedera. Selain itu, Layvin Kurzawa dan Marc Klok juga sudah terlihat berlatih secara normal.

“Hal bagusnya adalah semua sudah melakukan pemulihan dengan baik. Anda bisa lihat Julio sudah mulai gabung latihan, Marc juga sudah sepenuhnya ikut berlatih, Kurzawa berlatih dengan normal,” tutup pelatih yang memiliki catatan gemilang mengantarkan Persib juara secara beruntun itu.

