Persebaya vs Persib: Prediksi Lineup, Skor, dan Link Streaming 2 Maret 2026

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PERTANDINGAN pekan ke-24 BRI Super League 2025/2026 menyajikan big match antara Persebaya Surabaya vs Persib Bandung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Senin (2/3/2026) pukul 20.30 WIB. Laga ini bukan sekadar perebutan tiga poin, melainkan pertaruhan gengsi dua tim dengan basis suporter terbesar di Indonesia.
Persib Bandung saat ini memimpin klasemen sementara dengan koleksi 53 poin. Tim asuhan Bojan Hodak membawa modal kemenangan telak 5-0 atas Madura United. Namun, Maung Bandung harus tampil waspada karena beberapa pilar seperti Julio Cesar dilaporkan absen dalam lawatan ke Surabaya kali ini.
Persebaya Surabaya yang kini menempati peringkat kelima mulai menunjukkan konsistensi di bawah arahan pelatih baru, Bernardo Tavares. Dukungan penuh Bonek di GBT diprediksi akan memberikan tekanan mental yang besar bagi tim tamu. Kecepatan Bruno Moreira dan Gali Freitas menjadi senjata utama tuan rumah untuk membongkar pertahanan Persib yang dipimpin Federico Barba.
|Stadion
|Gelora Bung Tomo, Surabaya
|Waktu Kick-off
|20.30 WIB
|Live TV
|Indosiar / Vidio
Persebaya (4-3-3): Ernando Ari; A. Catur, D. Dimov, Risto Mitrevski, Mikael Tata; M. Raickovic, Francisco Rivera, Gilson Costa; Bruno Moreira, Gali Freitas, Flavio Silva.
Persib (4-2-3-1): Teja Paku Alam; Kakang Rudianto, Federico Barba, Nick Kuipers, Rezaldi Hehanusa; Marc Klok, Dedi Kusnandar; Tyronne del Pino, Ciro Alves, Beckham Putra; David da Silva.
Di mana menonton siaran langsung Persebaya vs Persib?
Pertandingan ini disiarkan langsung melalui stasiun televisi Indosiar dan layanan streaming Vidio pada pukul 20.30 WIB.
Siapa yang lebih unggul dalam rekor pertemuan?
Secara statistik dalam dua musim terakhir, Persib Bandung lebih mendominasi dengan 4 kemenangan dari 5 pertemuan terakhir melawan Persebaya.
(Cah/P-3)
Borneo FC meraih kemenangan telak 5-1 atas Persebaya Surabaya dalam lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Segiri, Samarinda.
Duel panas akan tersaji di Stadion Segiri, Samarinda, saat tuan rumah Borneo FC menjamu Persebaya Surabaya pada pekan ke-25 BRI Super League, Sabtu (7/3).
Manajemen menemukan maraknya ujaran kebencian serta penyalaan petasan yang terjadi di Tribun Utara pada laga lanjutan Super League yang berlangsung pada Senin, 2 Maret 2026 lalu.
Persebaya Surabaya menjamu Persib Bandung di pekan ke-24 Super League 2025/2026. Simak preview laga, head to head, prediksi susunan pemain, dan duel kunci di Stadion Gelora Bung Tomo.
Pelatih PSM Makassar Tomas Trucha menilai kegagalan timnya memaksimalkan peluang menjadi penyebab kekalahan Persebaya pada laga di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu malam.
Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (9/3) malam WIB, Persib Bandung memastikan kemenangan meyakinkan atas Persik 3-0.
Dengan hasil ini, Persib Bandung kini mengoleksi 57 poin dari 24 pertandingan, unggul empat angka dari Borneo FC di posisi kedua.
Pemilik nomor punggung 7 ini mengungkapkan kondisi tim saat ini dalam keadaan bagus pascahasil imbang yang mengecewakan di kandang Persebaya Surabaya.
Thom Haye targetkan kemenangan di laga Persib Bandung vs Persik Kediri malam ini. Simak misi Maung Bandung jaga rekor sempurna di GBLA BRI Super League.
Rekor kandang Persib musim ini sangat impresif, dengan menyapu bersih 11 pertandingan di GBLA dengan kemenangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved