Persebaya vs Persib: Prediksi Lineup, Skor, dan Link Streaming 2 Maret 2026

PERTANDINGAN pekan ke-24 BRI Super League 2025/2026 menyajikan big match antara Persebaya Surabaya vs Persib Bandung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Senin (2/3/2026) pukul 20.30 WIB. Laga ini bukan sekadar perebutan tiga poin, melainkan pertaruhan gengsi dua tim dengan basis suporter terbesar di Indonesia.

Misi Persib Pertahankan Takhta

Persib Bandung saat ini memimpin klasemen sementara dengan koleksi 53 poin. Tim asuhan Bojan Hodak membawa modal kemenangan telak 5-0 atas Madura United. Namun, Maung Bandung harus tampil waspada karena beberapa pilar seperti Julio Cesar dilaporkan absen dalam lawatan ke Surabaya kali ini.

Kebangkitan Bajul Ijo di Bawah Bernardo Tavares

Persebaya Surabaya yang kini menempati peringkat kelima mulai menunjukkan konsistensi di bawah arahan pelatih baru, Bernardo Tavares. Dukungan penuh Bonek di GBT diprediksi akan memberikan tekanan mental yang besar bagi tim tamu. Kecepatan Bruno Moreira dan Gali Freitas menjadi senjata utama tuan rumah untuk membongkar pertahanan Persib yang dipimpin Federico Barba.

Informasi Pertandingan Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya Waktu Kick-off 20.30 WIB Live TV Indosiar / Vidio

Head to Head (5 Pertemuan Terakhir)

12/09/2025: Persib 1-0 Persebaya

01/03/2025: Persebaya 4-1 Persib

18/10/2024: Persib 2-0 Persebaya

20/04/2024: Persib 3-1 Persebaya

07/10/2023: Persebaya 2-3 Persib

Prediksi Susunan Pemain

Persebaya (4-3-3): Ernando Ari; A. Catur, D. Dimov, Risto Mitrevski, Mikael Tata; M. Raickovic, Francisco Rivera, Gilson Costa; Bruno Moreira, Gali Freitas, Flavio Silva.

Persib (4-2-3-1): Teja Paku Alam; Kakang Rudianto, Federico Barba, Nick Kuipers, Rezaldi Hehanusa; Marc Klok, Dedi Kusnandar; Tyronne del Pino, Ciro Alves, Beckham Putra; David da Silva.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Di mana menonton siaran langsung Persebaya vs Persib?

Pertandingan ini disiarkan langsung melalui stasiun televisi Indosiar dan layanan streaming Vidio pada pukul 20.30 WIB.

Siapa yang lebih unggul dalam rekor pertemuan?

Secara statistik dalam dua musim terakhir, Persib Bandung lebih mendominasi dengan 4 kemenangan dari 5 pertemuan terakhir melawan Persebaya.

