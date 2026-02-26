Preview Super League: Persib Bandung vs Madura United, Misi Maung Bandung Menjaga Kesempurnaan di GBLA

Headline
PERSIB Bandung akan menghadapi tantangan berat untuk mempertahankan posisi puncak klasemen saat menjamu Madura United pada pekan ke-23 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (26/2) malam.
Maung Bandung, saat ini, memimpin klasemen dengan koleksi 50 poin, bersaing ketat dengan Persija Jakarta. Rekor kandang Persib musim ini sangat impresif, saat mereka menyapu bersih 11 pertandingan di GBLA dengan kemenangan. Pelatih Bojan Hodak menekankan pentingnya kesabaran dalam membongkar pertahanan lawan.
"Madura United sekarang terlihat lebih baik dan solid dalam bertahan. Mereka kemungkinan akan bermain sangat defensif, jadi kami harus sangat sabar dalam membangun serangan," ujar Hodak menjelang laga.
Kabar menggembirakan bagi Bobotoh adalah kembalinya Marc Klok ke dalam skuad setelah absen selama empat minggu akibat cedera. Selain Klok, pemain bintang seperti Thom Haye dan Layvin Kurzawa juga dipastikan dalam kondisi bugar untuk memperkuat lini tengah dan belakang Persib.
Meskipun berada di papan bawah, Madura United tidak bisa diremehkan. Pelatih Carlos Pereira mulai menemukan ritme dengan formasi tiga bek sejajar. Laskar Sape Kerrab mengandalkan kecepatan Lulinha dan ketajaman Maxuel Silva di lini depan untuk mengeksploitasi celah lewat serangan balik.
|Statistik
|Persib Bandung
|Madura United
|Peringkat
|1
|14
|Poin
|50
|20
|5 Laga Terakhir
|M-M-M-M-M
|S-S-K-S-K
Akankah Persib Bandung mampu melanjutkan tren kemenangan beruntunnya, atau Madura United yang akan menjadi tim pertama yang mencuri poin di GBLA musim ini?
