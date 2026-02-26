Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Basuki Eka Purnama
26/2/2026 13:30
Preview Super League: Persib Bandung vs Madura United, Misi Maung Bandung Menjaga Kesempurnaan di GBLA
Laga Super League antara Persib Bandung dan Madura United(chatgpt)

PERSIB Bandung akan menghadapi tantangan berat untuk mempertahankan posisi puncak klasemen saat menjamu Madura United pada pekan ke-23 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (26/2) malam.

Misi Menjaga Kesempurnaan di GBLA

Maung Bandung, saat ini, memimpin klasemen dengan koleksi 50 poin, bersaing ketat dengan Persija Jakarta. Rekor kandang Persib musim ini sangat impresif, saat mereka menyapu bersih 11 pertandingan di GBLA dengan kemenangan. Pelatih Bojan Hodak menekankan pentingnya kesabaran dalam membongkar pertahanan lawan.

"Madura United sekarang terlihat lebih baik dan solid dalam bertahan. Mereka kemungkinan akan bermain sangat defensif, jadi kami harus sangat sabar dalam membangun serangan," ujar Hodak menjelang laga.

Baca juga : Persib Bandung Waspadai Taktik Bertahan Madura United di Laga Krusial

Kembalinya Marc Klok dan Amunisi Pilar

Kabar menggembirakan bagi Bobotoh adalah kembalinya Marc Klok ke dalam skuad setelah absen selama empat minggu akibat cedera. Selain Klok, pemain bintang seperti Thom Haye dan Layvin Kurzawa juga dipastikan dalam kondisi bugar untuk memperkuat lini tengah dan belakang Persib.

Informasi Pertandingan:
Laga: Persib Bandung vs Madura United
Venue: Stadion GBLA, Bandung
Waktu: Kamis, 26 Februari 2026, 20.30 WIB
Live: Indosiar / Vidio

Madura United Siapkan Kejutan

Meskipun berada di papan bawah, Madura United tidak bisa diremehkan. Pelatih Carlos Pereira mulai menemukan ritme dengan formasi tiga bek sejajar. Laskar Sape Kerrab mengandalkan kecepatan Lulinha dan ketajaman Maxuel Silva di lini depan untuk mengeksploitasi celah lewat serangan balik.

Statistik Persib Bandung Madura United
Peringkat 1 14
Poin 50 20
5 Laga Terakhir M-M-M-M-M S-S-K-S-K

Akankah Persib Bandung mampu melanjutkan tren kemenangan beruntunnya, atau Madura United yang akan menjadi tim pertama yang mencuri poin di GBLA musim ini?

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.



Editor : Basuki Eka Purnama
