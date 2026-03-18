Preview Liga Champions: Tottenham Hotspur vs Atletico Madrid, Keajaiban London atau Dominasi Los Rojiblancos?

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
TOTTENHAM Hotspur menghadapi tantangan raksasa saat menjamu Atletico Madrid dalam laga hidup mati leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2026, Kamis (19/3) dini hari WIB. Kekalahan telak 2-5 di Madrid pada leg pertama meninggalkan luka mendalam bagi skuat asuhan Igor Tudor, namun harapan belum sepenuhnya sirna.
Berlaga di Tottenham Hotspur Stadium, London, Spurs dituntut tampil sempurna sejak menit pertama. Masalah utama mereka adalah konsistensi lini belakang yang hancur lebur di leg pertama, di mana mereka kebobolan empat gol hanya dalam 22 menit awal. Igor Tudor harus memutar otak, terutama dengan absennya Richarlison akibat akumulasi kartu.
Di sisi lain, Atletico Madrid asuhan Diego Simeone sedang berada di atas angin. Dengan keunggulan tiga gol, Los Rojiblancos diprediksi akan bermain lebih pragmatis, mengandalkan serangan balik cepat melalui Julian Alvarez dan Antoine Griezmann yang tampil sangat klinis di pertemuan pertama.
|Kategori
|Keterangan
|Lokasi
|Tottenham Hotspur Stadium, London
|Waktu Kick-off
|Kamis, 19 Maret 2026, 03.00 WIB
|Wasit
|Daniel Siebert (Jerman)
|Agregat
|Atletico Madrid 5-2 Tottenham
Tottenham Hotspur: Badai cedera masih menghantui. Selain Richarlison (suspensi), nama-nama seperti James Maddison, Dejan Kulusevski, dan Yves Bissouma dipastikan absen. Namun, kembalinya Cristian Romero memberikan angin segar bagi lini pertahanan.
Atletico Madrid: Jan Oblak mengalami cedera otot ringan dan kemungkinan besar akan diistirahatkan. Juan Musso siap berdiri di bawah mistar. Pablo Barrios juga dipastikan absen karena masalah hamstring, namun kedalaman skuat Simeone tetap mengerikan.
Tottenham (3-4-2-1): Vicario; Danso, Romero, Van de Ven; Porro, Gray, Sarr, Spence; Kolo Muani, Xavi Simons; Solanke.
Atletico Madrid (4-4-2): Musso; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman; Alvarez, Griezmann.
Melihat urgensi Tottenham untuk menyerang total, pertandingan ini diprediksi akan kembali terbuka. Spurs mungkin bisa memenangkan pertandingan di kandang, namun untuk mengejar defisit tiga gol melawan pertahanan disiplin ala Simeone adalah perkara lain. Prediksi skor: Tottenham 2-1 Atletico Madrid (Atletico lolos agregat 6-4).
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Anfield akan kembali menjadi saksi perjuangan Liverpool dalam membalikkan keadaan di kancah Eropa.
Bayern Muenchen berada di atas angin saat menjamu Atalanta dalam laga leg kedua 16 besar Liga Champions 2025/2026.
Manchester City harus menang dengan selisih empat gol atas Real Madrid untuk meraih tiket ke perempat final Liga Champoions.
Chelsea menjamu PSG di leg kedua 16 besar Liga Champions 2026. Mampukah The Blues mengejar defisit 3 gol setelah kalah 5-2 di Paris? Cek prediksinya.
