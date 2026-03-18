Preview Liga Champions: Tottenham Hotspur vs Atletico Madrid, Keajaiban London atau Dominasi Los Rojiblancos?

TOTTENHAM Hotspur menghadapi tantangan raksasa saat menjamu Atletico Madrid dalam laga hidup mati leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2026, Kamis (19/3) dini hari WIB. Kekalahan telak 2-5 di Madrid pada leg pertama meninggalkan luka mendalam bagi skuat asuhan Igor Tudor, namun harapan belum sepenuhnya sirna.

Preview Pertandingan: Misi Mustahil di London Utara

Berlaga di Tottenham Hotspur Stadium, London, Spurs dituntut tampil sempurna sejak menit pertama. Masalah utama mereka adalah konsistensi lini belakang yang hancur lebur di leg pertama, di mana mereka kebobolan empat gol hanya dalam 22 menit awal. Igor Tudor harus memutar otak, terutama dengan absennya Richarlison akibat akumulasi kartu.

Di sisi lain, Atletico Madrid asuhan Diego Simeone sedang berada di atas angin. Dengan keunggulan tiga gol, Los Rojiblancos diprediksi akan bermain lebih pragmatis, mengandalkan serangan balik cepat melalui Julian Alvarez dan Antoine Griezmann yang tampil sangat klinis di pertemuan pertama.

Baca juga : Preview Liga Champions: Atletico Madrid vs Tottenham Hotspur, Misi Kebangkitan The Lillywhites di Metropolitano

Data dan Fakta Pertandingan

Kategori Keterangan Lokasi Tottenham Hotspur Stadium, London Waktu Kick-off Kamis, 19 Maret 2026, 03.00 WIB Wasit Daniel Siebert (Jerman) Agregat Atletico Madrid 5-2 Tottenham

Kondisi Skuat Terkini

Tottenham Hotspur: Badai cedera masih menghantui. Selain Richarlison (suspensi), nama-nama seperti James Maddison, Dejan Kulusevski, dan Yves Bissouma dipastikan absen. Namun, kembalinya Cristian Romero memberikan angin segar bagi lini pertahanan.

Atletico Madrid: Jan Oblak mengalami cedera otot ringan dan kemungkinan besar akan diistirahatkan. Juan Musso siap berdiri di bawah mistar. Pablo Barrios juga dipastikan absen karena masalah hamstring, namun kedalaman skuat Simeone tetap mengerikan.

Prediksi Susunan Pemain

Tottenham (3-4-2-1): Vicario; Danso, Romero, Van de Ven; Porro, Gray, Sarr, Spence; Kolo Muani, Xavi Simons; Solanke.

Baca juga : Preview Playoff Liga Champions: Atletico Madrid vs Club Brugge, Penentuan Nasib ke Babak 16 Besar di Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid (4-4-2): Musso; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman; Alvarez, Griezmann.

Prediksi Skor

Melihat urgensi Tottenham untuk menyerang total, pertandingan ini diprediksi akan kembali terbuka. Spurs mungkin bisa memenangkan pertandingan di kandang, namun untuk mengejar defisit tiga gol melawan pertahanan disiplin ala Simeone adalah perkara lain. Prediksi skor: Tottenham 2-1 Atletico Madrid (Atletico lolos agregat 6-4).

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.