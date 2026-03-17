Preview Liga Champions: Arsenal vs Bayer Leverkusen, Misi The Gunners Segel Tiket Perempat Final di Emirates

Laga leg kedua 16 besar Liga Champions antara Arsenal dan Bayer Leverkusen

ARSENAL bersiap menjamu Bayer Leverkusen di Stadion Emirates di laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2025/2026. Pertandingan ini menjadi penentu setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di Jerman pekan lalu.

Analisis Pertandingan: Keuntungan Kandang bagi The Gunners

Hasil imbang di leg pertama memberikan sedikit keuntungan bagi Arsenal. Gol penalti Kai Havertz di menit-menit akhir di BayArena tidak hanya menyamakan kedudukan, tetapi juga meruntuhkan momentum Leverkusen. Di Emirates, Arsenal dikenal sangat dominan dengan catatan 13 kemenangan dari 16 laga kandang terakhir di kompetisi ini.

Leverkusen, yang kini dilatih oleh Kasper Hjulmand, tetap menjadi ancaman melalui transisi cepat. Meski kehilangan beberapa pilar karena cedera, kehadiran Alejandro Grimaldo di sisi kiri diprediksi akan merepotkan barisan pertahanan Arsenal yang kemungkinan akan memasang pemain pinjaman Piero Hincapie di posisi bek kiri.

Baca juga : Preview Liga Champions: Bayer Leverkusen vs Arsenal, Die Werkself Andalkan Tuah BayArena

Informasi Pertandingan Pertandingan: Arsenal vs Bayer Leverkusen (Leg 2)

Arsenal vs Bayer Leverkusen (Leg 2) Skor Agregat: 1-1

1-1 Lokasi: Emirates Stadium, London

Emirates Stadium, London Wasit: Danny Makkelie (Belanda)

Update Skuad: Badai Cedera dan Pemain Kunci

Mikel Arteta dipastikan belum bisa menurunkan Martin Odegaard dan Mikel Merino. Namun, lini depan Arsenal sedang on-fire dengan kehadiran Viktor Gyökeres. Selain itu, sorotan tertuju pada Max Dowman, wonderkid 16 tahun yang berpotensi memberikan kejutan dari bangku cadangan.

Di sisi lain, Leverkusen kehilangan kiper utama Mark Flekken dan bek Loic Bade. Patrik Schick akan menjadi tumpuan utama di lini depan, didukung oleh kreativitas Malik Tillman dan Ibrahim Maza di lini tengah.

Statistik (Leg 1) Bayer Leverkusen Arsenal Penguasaan Bola 48% 52% Total Tembakan 11 14 Tembakan Tepat Sasaran 4 5

Prediksi Skor Akhir

Dengan dukungan penuh suporter tuan rumah dan kedalaman skuad yang lebih baik meskipun tanpa Odegaard, Arsenal diprediksi akan mampu mengatasi perlawanan Leverkusen. Skor tipis 2-1 atau 2-0 untuk kemenangan The Gunners tampaknya realistis.

