BABAK 16 besar Liga Champions musim 2025/2026 menyajikan salah satu duel paling unik saat tim penuh kejutan asal Norwegia, Bodø/Glimt, menjamu raksasa Portugal, Sporting CP. Laga leg pertama ini akan berlangsung di Aspmyra Stadion, sebuah benteng di dalam Lingkaran Arktik yang telah memakan banyak korban klub elit Eropa musim ini.

Keangkeran Aspmyra Stadion dan Rumput Sintetis

Bodø/Glimt bukan lagi sekadar tim pelengkap. Skuad asuhan Kjetil Knutsen telah membuktikan diri sebagai "pembunuh raksasa" sejati.

Di fase liga, mereka sukses menumbangkan Manchester City dengan skor 3-1 dan Atletico Madrid 2-1 di stadion ini. Keunggulan utama mereka bukan hanya pada dukungan suporter, melainkan adaptasi sempurna terhadap rumput sintetis dan suhu ekstrem yang bisa mencapai minus 5 derajat Celcius.

Bagi Sporting CP, tantangan ini bersifat fisik dan logistik. Perjalanan udara selama 10 jam dari Lisbon menuju utara Norwegia diprediksi akan menguras stamina para pemain. Selain itu, bola yang memantul lebih cepat di permukaan sintetis sering kali menyulitkan tim-tim yang terbiasa bermain di rumput alami.

Info Pertandingan:

Lokasi: Aspmyra Stadion, Bodø, Norwegia

Waktu: Kamis, 12 Maret 2026, 03.00 WIB

Krisis Cedera Menghantam Skuad Leões

Manajer Sporting, Rui Borges, datang ke Norwegia dengan kondisi skuad yang tidak ideal. Beberapa pilar penting seperti Fois Ioannidis, Giorgi Kochorashvili, dan talenta muda Geovany Quenda dipastikan absen karena cedera. Meski kapten Pedro Gonçalves ikut dalam rombongan, ia dilaporkan belum fit 100% untuk bermain sejak menit awal.

Beban berat akan berada di pundak Viktor Gyökeres. Penyerang asal Swedia ini diharapkan mampu memanfaatkan pengalamannya bermain di iklim Skandinavia untuk membongkar pertahanan rapat tuan rumah. Sporting harus setidaknya mencuri hasil imbang agar beban di leg kedua di Stadion Jose Alvalade tidak terlalu berat.

Magis Jens Petter Hauge

Di kubu tuan rumah, Jens Petter Hauge kembali menemukan performa terbaiknya. Setelah membantu Bodø/Glimt menyingkirkan Inter Milan di babak playoff dengan agregat 5-2, Hauge menjadi motor serangan utama bersama Patrick Berg. Kecepatan transisi dari bertahan ke menyerang menjadi senjata mematikan yang harus diwaspadai lini belakang Sporting yang dipimpin oleh Zeno Debast.

Statistik (UCL 2025/26) Bodø/Glimt Sporting CP Rata-rata Gol per Laga 2.1 1.9 Penguasaan Bola 48% 56% Kemenangan Kandang 100% 75% Pemain Kunci Jens Petter Hauge Viktor Gyökeres

Prediksi Susunan Pemain

Bodø/Glimt (4-3-3): Haikin; Bjørkan, Gundersen, Bjørtuft, Nielsen; Berg, Saltnes, Evjen; Hauge, Høgh, Blomberg.

Sporting CP (3-4-3): Rui Silva; Debast, Diomande, Matheus Reis; Geny Catamo, Morita, Hjulmand, Nuno Santos; Trincão, Gyökeres, Edwards.

Mampukah sang pembunuh raksasa dari Arktik kembali memakan korban klub elit Eropa, ataukah Sporting CP mampu menjinakkan dinginnya Norwegia?

