Preview Liga Champions: Newcastle United vs Barcelona, Menguji Keangkeran St. James' Park

10/3/2026 14:04
Laga leg pertama 16 besar Liga Champions antara Newcastle United dan Barcelona(chatgpt)

NEWCASTLE United akan menghadapi ujian terberat mereka musim ini saat menjamu raksasa Spanyol, Barcelona, dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2025/2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion St. James' Park pada Rabu (11/3) dini hari WIB ini diprediksi akan berlangsung sengit.

Ambisi Newcastle di Tengah Badai Cedera

The Magpies melangkah ke babak 16 besar setelah menyingkirkan Qarabag di babak playoff. Namun, pasukan Eddie Howe tidak dalam kondisi ideal. Kehilangan Bruno Guimaraes di lini tengah menjadi lubang besar yang harus ditutupi oleh Sandro Tonali dan Joe Willock. Howe menekankan bahwa atmosfer St James' Pak akan menjadi pemain ke-12 yang krusial bagi timnya.

Barcelona dan Tren Positif Hansi Flick

Di sisi lain, Barcelona datang dengan kepercayaan diri tinggi. Meski kehilangan Jules Kounde dan Alejandro Balde di lini belakang, kedalaman skuad Hansi Flick masih sangat mumpuni. Lamine Yamal yang baru berusia 18 tahun tetap menjadi ancaman utama, didukung oleh Marcus Rashford yang memiliki catatan apik saat bermain di Inggris.

Data Pertandingan

  • Pertandingan: Newcastle United vs Barcelona (Leg 1 Babak 16 Besar UCL)
  • Lokasi: St. James' Park, Newcastle-upon-Tyne
  • Waktu: Rabu, 11 Maret 2026, Pukul 03.00 WIB
  • Wasit: Akan Diumumkan

Prediksi Jalannya Pertandingan

Barcelona kemungkinan besar akan mendominasi penguasaan bola dengan gaya permainan vertikal khas Flick. Newcastle diprediksi akan bermain lebih pragmatis, mengandalkan kecepatan Harvey Barnes dan Anthony Gordon dalam skema serangan balik cepat untuk mengeksploitasi lini pertahanan Barca yang ditinggal bek sayap reguler mereka.

Head-to-Head (5 Pertemuan Terakhir)

Tanggal Pertandingan Skor
18/09/2025 Newcastle vs Barcelona (UCL) 1-2
19/03/2003 Newcastle vs Barcelona (UCL) 0-2
11/12/2002 Barcelona vs Newcastle (UCL) 3-1
26/11/1997 Barcelona vs Newcastle (UCL) 1-0
17/09/1997 Newcastle vs Barcelona (UCL) 3-2

Prediksi Media Indonesia: Newcastle United 1-2 Barcelona

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.

.



Editor : Basuki Eka Purnama
