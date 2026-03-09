Preview Liga Champions: Newcastle United vs Barcelona, Menguji Keangkeran St. James' Park

Headline
NEWCASTLE United akan menghadapi ujian terberat mereka musim ini saat menjamu raksasa Spanyol, Barcelona, dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2025/2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion St. James' Park pada Rabu (11/3) dini hari WIB ini diprediksi akan berlangsung sengit.
The Magpies melangkah ke babak 16 besar setelah menyingkirkan Qarabag di babak playoff. Namun, pasukan Eddie Howe tidak dalam kondisi ideal. Kehilangan Bruno Guimaraes di lini tengah menjadi lubang besar yang harus ditutupi oleh Sandro Tonali dan Joe Willock. Howe menekankan bahwa atmosfer St James' Pak akan menjadi pemain ke-12 yang krusial bagi timnya.
Di sisi lain, Barcelona datang dengan kepercayaan diri tinggi. Meski kehilangan Jules Kounde dan Alejandro Balde di lini belakang, kedalaman skuad Hansi Flick masih sangat mumpuni. Lamine Yamal yang baru berusia 18 tahun tetap menjadi ancaman utama, didukung oleh Marcus Rashford yang memiliki catatan apik saat bermain di Inggris.
Barcelona kemungkinan besar akan mendominasi penguasaan bola dengan gaya permainan vertikal khas Flick. Newcastle diprediksi akan bermain lebih pragmatis, mengandalkan kecepatan Harvey Barnes dan Anthony Gordon dalam skema serangan balik cepat untuk mengeksploitasi lini pertahanan Barca yang ditinggal bek sayap reguler mereka.
|Tanggal
|Pertandingan
|Skor
|18/09/2025
|Newcastle vs Barcelona (UCL)
|1-2
|19/03/2003
|Newcastle vs Barcelona (UCL)
|0-2
|11/12/2002
|Barcelona vs Newcastle (UCL)
|3-1
|26/11/1997
|Barcelona vs Newcastle (UCL)
|1-0
|17/09/1997
|Newcastle vs Barcelona (UCL)
|3-2
Prediksi Media Indonesia: Newcastle United 1-2 Barcelona
