Preview La Liga: Mallorca vs Real Sociedad, Misi Bangkit Los Piratas di Son Moix

PERTARUNGAN sengit akan tersaji di Estadi Mallorca Son Moix saat tuan rumah Mallorca menjamu Real Sociedad dalam lanjutan pekan ke-26 La Liga musim 2025/2026, Minggu (1/3) dini hari WIB. Laga ini menjadi krusial bagi kedua tim yang tengah mencari konsistensi di papan tengah dan bawah klasemen.

Analisis Kondisi Tim

Mallorca datang ke laga ini dengan beban berat setelah menelan tiga kekalahan beruntun di liga. Skuad asuhan Jagoba Arrasate saat ini tertahan di peringkat ke-18 dengan 24 poin, membuat mereka sangat membutuhkan poin penuh untuk menjauh dari zona degradasi.

Meski begitu, dukungan publik Palma selalu menjadi tenaga tambahan; 19 dari 24 poin mereka musim ini diraih di kandang sendiri.

Baca juga : Prediksi La Liga: Barcelona vs Mallorca, Ujian Konsistensi Blaugrana di Puncak Klasemen

Di sisi lain, Real Sociedad yang menempati posisi ke-10 dengan 32 poin juga sedang tidak dalam kondisi terbaik. La Real baru saja ditahan imbang 3-3 oleh tim promosi Real Oviedo pekan lalu.

Meski memiliki catatan tandang yang cukup solid (hanya satu kekalahan dalam tujuh laga tandang terakhir), lini pertahanan mereka menjadi sorotan setelah kebobolan tujuh gol dalam dua laga pamungkas.

Info Pertandingan:

Lokasi: Estadi Mallorca Son Moix, Palma de Mallorca

Waktu: Sabtu, 28 Februari 2026

Kick-off: 18:30 WIB (Waktu Lokal)

Berita Tim & Susunan Pemain

Tuan rumah dipastikan tampil tanpa Takuma Asano dan Jan Salas yang masih dibekap cedera panjang. Kabar buruk lainnya, bek andalan Marash Kumbulla juga diragukan tampil. Harapan gol akan bertumpu pada Vedat Muriqi yang telah mengoleksi 16 gol musim ini.

Baca juga : Preview La Liga: Upaya Los Bermellones Keluar dari Papan Bawah di Son Moix

Real Sociedad juga pincang. Gelandang kreatif Brais Mendez harus absen karena akumulasi kartu kuning. Selain itu, bintang asal Jepang Takefusa Kubo dan bek Alvaro Odriozola masih menepi di ruang perawatan. Penyerang muda Orri Oskarsson diprediksi akan menjadi starter setelah mencetak dua gol dari bangku cadangan pekan lalu.

Prediksi Lineup

Mallorca (4-2-3-1): Leo Roman; Pablo Maffeo, Antonio Raillo, Martin Valjent, Johan Mojica; Omar Mascarell, Samu Costa; Mateo Joseph, Sergi Darder, Jan Virgili; Vedat Muriqi.

Real Sociedad (4-2-3-1): Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Jon Gorrotxategi, Yangel Herrera; Pablo Marin, Carlos Soler, Goncalo Guedes; Mikel Oyarzabal.

Statistik Kunci & Head-to-Head

Kategori Detail Pertemuan Terakhir Real Sociedad 1-0 Mallorca (Sept 2025) Performa Mallorca L-L-L-W-L (3 Kekalahan Beruntun) Performa Real Sociedad D-L-W-D-W (Hanya 1 kekalahan dalam 13 laga terakhir) Top Skor Vedat Muriqi (16 Gol)

Prediksi Skor Akhir

Melihat rapuhnya pertahanan kedua tim belakangan ini, laga diprediksi akan berjalan terbuka. Mallorca akan mengandalkan fisik Muriqi di udara, sementara Sociedad unggul dalam penguasaan bola melalui Carlos Soler. Hasil imbang menjadi opsi yang paling realistis bagi kedua kesebelasan.

Prediksi Media Indonesia: Mallorca 1-1 Real Sociedad

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.