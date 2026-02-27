Preview La Liga: Levante vs Alaves: Pertarungan Hidup Mati di Papan Bawah La Liga

Laga La Liga antara Levante dan Alaves(chatgpt)

ESTADIO Ciudad de Valencia akan menjadi saksi bisu perjuangan keras Levante untuk tetap bertahan di kasta tertinggi sepak bola Spanyol saat menjamu Deportivo Alaves, Sabtu (28/2) dini hari WIB. Dengan selisih tujuh poin dari zona aman, tuan rumah tidak memiliki pilihan lain selain mengamankan poin penuh.

Kondisi Tim dan Performa Terkini

Levante memasuki laga ini dengan catatan yang sangat mengkhawatirkan. Empat kekalahan beruntun dari Athletic Bilbao, Valencia, Villarreal, dan Barcelona membuat posisi mereka semakin terpojok di peringkat ke-19.

Luis Castro harus segera menemukan solusi atas mandulnya lini serang timnya yang gagal menyarangkan bola dalam 270 menit terakhir pertandingan liga.

Baca juga : Preview La Liga: Alaves vs Girona, Misi Menjauh dari Zona Merah

Di kubu tamu, Deportivo Alaves yang kini ditangani Eduardo Coudet mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Hasil imbang 2-2 melawan tim papan atas Girona membuktikan bahwa mereka memiliki daya juang tinggi. Lucas Boye menjadi sosok protagonis bagi Alaves, dan ketajamannya akan kembali diandalkan untuk mencuri poin di Valencia.

Detail Pertandingan Informasi Kompetisi La Liga 2025/2026 (Pekan 26) Venue Estadio Ciudad de Valencia, Valencia Waktu Kick-off Sabtu, 28 Februari 2026 - 03.00 WIB Wasit Akan Diumumkan

Data Head-to-Head (H2H)

Sejarah pertemuan mencatat Alaves memiliki keunggulan psikologis atas Levante. Dalam 22 pertemuan kompetitif terakhir, Alaves meraih 11 kemenangan, sementara Levante hanya mampu menang 4 kali, dengan 7 laga berakhir imbang.

16/08/2025: Alaves 2-1 Levante (La Liga)

17/06/2023: Levante 0-1 Alaves (Segunda Division)

11/06/2023: Alaves 0-0 Levante (Segunda Division)

29/04/2023: Levante 2-0 Alaves (Segunda Division)

Prediksi Susunan Pemain

Levante (4-3-3):

Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Kervin Arriaga, Postigo, Alex Munoz; Pepelu, Iborra, Pablo Martinez; Karl Etta, Morales, Dani Gomez.

Baca juga : Preview La Liga: Espanyol vs Alaves, Los Periquitos Bertekad Akhiri Rekor Buruk

Alaves (4-2-3-1):

Antonio Sivera; Tenaglia, Abqar, Sedlar, Manu Sanchez; Guevara, Benavidez; Carlos Vicente, Carles Alena, Stoichkov; Lucas Boye.

Statistik Menarik: Levante telah kebobolan gol pembuka dalam 17 pertandingan liga musim ini, rekor tertinggi di La Liga 2025/2026. Sementara itu, 65% gol Alaves musim ini tercipta di babak kedua.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.