Preview La Liga: Levante vs Alaves: Pertarungan Hidup Mati di Papan Bawah La Liga

Headline
ESTADIO Ciudad de Valencia akan menjadi saksi bisu perjuangan keras Levante untuk tetap bertahan di kasta tertinggi sepak bola Spanyol saat menjamu Deportivo Alaves, Sabtu (28/2) dini hari WIB. Dengan selisih tujuh poin dari zona aman, tuan rumah tidak memiliki pilihan lain selain mengamankan poin penuh.
Levante memasuki laga ini dengan catatan yang sangat mengkhawatirkan. Empat kekalahan beruntun dari Athletic Bilbao, Valencia, Villarreal, dan Barcelona membuat posisi mereka semakin terpojok di peringkat ke-19.
Luis Castro harus segera menemukan solusi atas mandulnya lini serang timnya yang gagal menyarangkan bola dalam 270 menit terakhir pertandingan liga.
Di kubu tamu, Deportivo Alaves yang kini ditangani Eduardo Coudet mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Hasil imbang 2-2 melawan tim papan atas Girona membuktikan bahwa mereka memiliki daya juang tinggi. Lucas Boye menjadi sosok protagonis bagi Alaves, dan ketajamannya akan kembali diandalkan untuk mencuri poin di Valencia.
|Detail Pertandingan
|Informasi
|Kompetisi
|La Liga 2025/2026 (Pekan 26)
|Venue
|Estadio Ciudad de Valencia, Valencia
|Waktu Kick-off
|Sabtu, 28 Februari 2026 - 03.00 WIB
|Wasit
|Akan Diumumkan
Sejarah pertemuan mencatat Alaves memiliki keunggulan psikologis atas Levante. Dalam 22 pertemuan kompetitif terakhir, Alaves meraih 11 kemenangan, sementara Levante hanya mampu menang 4 kali, dengan 7 laga berakhir imbang.
Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Kervin Arriaga, Postigo, Alex Munoz; Pepelu, Iborra, Pablo Martinez; Karl Etta, Morales, Dani Gomez.
Antonio Sivera; Tenaglia, Abqar, Sedlar, Manu Sanchez; Guevara, Benavidez; Carlos Vicente, Carles Alena, Stoichkov; Lucas Boye.
Levante telah kebobolan gol pembuka dalam 17 pertandingan liga musim ini, rekor tertinggi di La Liga 2025/2026. Sementara itu, 65% gol Alaves musim ini tercipta di babak kedua.
