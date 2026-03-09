Preview Serie A: Lazio vs Sassuolo: Ujian Berat Maurizio Sarri di Olimpico

Headline
PEKAN ke-28 Serie A 2025/2026 akan ditutup dengan laga krusial Lazio menghadapi Sassuolo di Stadio Olimpico, Roma. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pada Selasa (10/3/2026) pukul 02.45 WIB ini menjadi ujian hidup-mati bagi posisi Maurizio Sarri di kursi kepelatihan Biancocelesti.
Lazio sedang mengalami periode terburuknya musim ini. Terlempar ke posisi 11 klasemen, mereka belum merasakan kemenangan dalam enam laga terakhir di semua kompetisi. Ketajaman menjadi masalah utama; lini serang Lazio tercatat belum mencetak gol di liga dalam lebih dari 300 menit pertandingan terakhir.
Sassuolo justru sedang terbang tinggi. Anak asuh Fabio Grosso kini duduk di peringkat 9, unggul empat poin dari Lazio. Meski berstatus tim promosi, Neroverdi menunjukkan mentalitas baja dengan memenangi tiga laga beruntun, termasuk kemenangan heroik atas Atalanta pekan lalu.
|Tanggal
|Pertandingan
|Skor
|14/09/2025
|Sassuolo vs Lazio
|1 - 0
|26/05/2024
|Lazio vs Sassuolo
|1 - 1
|21/10/2023
|Sassuolo vs Lazio
|0 - 2
|03/05/2023
|Lazio vs Sassuolo
|2 - 0
|15/01/2023
|Sassuolo vs Lazio
|0 - 2
Lazio dipastikan kehilangan Samuel Gigot (engkel) dan Nicolo Rovella (selangka). Maurizio Sarri kemungkinan besar akan mengandalkan Daniel Maldini di lini depan bersama Mattia Zaccagni untuk memecah kebuntuan.
Di kubu Sassuolo, absennya Andrea Pinamonti karena sanksi kartu merah menjadi kehilangan besar. Namun, kembalinya Domenico Berardi yang sudah mencetak 7 gol musim ini akan menjadi tumpuan utama Grosso di Olimpico.
Melihat tren performa, Sassuolo memiliki momentum lebih baik. Namun, Lazio memiliki sejarah dominasi di kandang saat menjamu Sassuolo. Prediksi Media Indonesia: Lazio 1-1 Sassuolo.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
