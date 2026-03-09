Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

09/3/2026 13:07
Preview Serie A: Lazio vs Sassuolo: Ujian Berat Maurizio Sarri di Olimpico
Laga Serie A antara Lazio dan Sassuolo(chatgpt)

PEKAN ke-28 Serie A 2025/2026 akan ditutup dengan laga krusial Lazio menghadapi Sassuolo di Stadio Olimpico, Roma. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pada Selasa (10/3/2026) pukul 02.45 WIB ini menjadi ujian hidup-mati bagi posisi Maurizio Sarri di kursi kepelatihan Biancocelesti.

Kondisi Terkini Kedua Tim

Lazio sedang mengalami periode terburuknya musim ini. Terlempar ke posisi 11 klasemen, mereka belum merasakan kemenangan dalam enam laga terakhir di semua kompetisi. Ketajaman menjadi masalah utama; lini serang Lazio tercatat belum mencetak gol di liga dalam lebih dari 300 menit pertandingan terakhir.

Sassuolo justru sedang terbang tinggi. Anak asuh Fabio Grosso kini duduk di peringkat 9, unggul empat poin dari Lazio. Meski berstatus tim promosi, Neroverdi menunjukkan mentalitas baja dengan memenangi tiga laga beruntun, termasuk kemenangan heroik atas Atalanta pekan lalu.

Statistik Head to Head (5 Pertemuan Terakhir)

Tanggal Pertandingan Skor
14/09/2025 Sassuolo vs Lazio 1 - 0
26/05/2024 Lazio vs Sassuolo 1 - 1
21/10/2023 Sassuolo vs Lazio 0 - 2
03/05/2023 Lazio vs Sassuolo 2 - 0
15/01/2023 Sassuolo vs Lazio 0 - 2

Berita Skuad: Absensi Kunci

Lazio dipastikan kehilangan Samuel Gigot (engkel) dan Nicolo Rovella (selangka). Maurizio Sarri kemungkinan besar akan mengandalkan Daniel Maldini di lini depan bersama Mattia Zaccagni untuk memecah kebuntuan.

Di kubu Sassuolo, absennya Andrea Pinamonti karena sanksi kartu merah menjadi kehilangan besar. Namun, kembalinya Domenico Berardi yang sudah mencetak 7 gol musim ini akan menjadi tumpuan utama Grosso di Olimpico.

Prediksi Skor Akhir

Melihat tren performa, Sassuolo memiliki momentum lebih baik. Namun, Lazio memiliki sejarah dominasi di kandang saat menjamu Sassuolo. Prediksi Media Indonesia: Lazio 1-1 Sassuolo.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.



Editor : Basuki Eka Purnama
