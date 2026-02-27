Preview Serie A: Parma vs Cagliari, Misi I Gialloblu Tembus 10 Besar

Headline
PARMA akan menjamu Cagliari di Stadio Ennio Tardini dalam laga pembuka pekan ke-27 Serie A musim 2025/2026 pada Sabtu (28/2/2026) pukul 02.45 WIB. Tuan rumah berambisi melanjutkan tren positif mereka demi merangsek ke papan tengah klasemen.
Tim berjuluk I Gialloblu ini sedang menikmati periode terbaik mereka musim ini. Pekan lalu, skuat asuhan Carlos Cuesta berhasil mempermalukan raksasa AC Milan di San Siro dengan skor tipis 1-0. Kemenangan tersebut menandai tiga kemenangan beruntun Parma di liga, sebuah catatan yang sangat kontras dengan performa awal musim mereka.
Keberhasilan menumbangkan Milan memberikan suntikan moral yang luar biasa bagi skuat muda Parma. Mateo Pellegrino tetap menjadi tumpuan utama di lini depan, sementara kiper muda Edoardo Corvi yang tampil heroik di laga sebelumnya dipastikan kembali mengawal gawang tuan rumah menyusul cedera panjang kiper utama mereka.
Sebaliknya, Cagliari sedang berjuang keluar dari masa sulit. Tim asal Sardinia ini gagal mencetak gol dalam tiga pertandingan terakhir mereka. Absennya Yerry Mina akibat sanksi kartu merah semakin memperumit situasi pelatih Fabio Pisacane. Cagliari harus mengandalkan ketajaman Semih Kilicsoy untuk memutus kebuntuan di lini serang.
|Parma
|Cagliari
|Posisi Klasemen
|12
|13
|Poin
|32
|29
|Gol Dicetak
|19
|28
|Kebobolan
|31
|35
Melihat tren performa saat ini, Parma sedikit lebih diunggulkan berkat momentum kemenangan beruntun mereka. Namun, rekor buruk melawan Cagliari menjadi tantangan tersendiri. Hasil imbang 1-1 atau kemenangan tipis bagi tuan rumah diprediksi akan menjadi hasil akhir laga ini.
