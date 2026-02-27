Preview Serie A: Parma vs Cagliari, Misi I Gialloblu Tembus 10 Besar

Laga Serie A antara Parma dan Cagliari(chatgpt)

PARMA akan menjamu Cagliari di Stadio Ennio Tardini dalam laga pembuka pekan ke-27 Serie A musim 2025/2026 pada Sabtu (28/2/2026) pukul 02.45 WIB. Tuan rumah berambisi melanjutkan tren positif mereka demi merangsek ke papan tengah klasemen.

Tim berjuluk I Gialloblu ini sedang menikmati periode terbaik mereka musim ini. Pekan lalu, skuat asuhan Carlos Cuesta berhasil mempermalukan raksasa AC Milan di San Siro dengan skor tipis 1-0. Kemenangan tersebut menandai tiga kemenangan beruntun Parma di liga, sebuah catatan yang sangat kontras dengan performa awal musim mereka.

Analisis Kekuatan Tim

Parma: Momentum di Puncak

Keberhasilan menumbangkan Milan memberikan suntikan moral yang luar biasa bagi skuat muda Parma. Mateo Pellegrino tetap menjadi tumpuan utama di lini depan, sementara kiper muda Edoardo Corvi yang tampil heroik di laga sebelumnya dipastikan kembali mengawal gawang tuan rumah menyusul cedera panjang kiper utama mereka.

Cagliari: Krisis Lini Depan

Sebaliknya, Cagliari sedang berjuang keluar dari masa sulit. Tim asal Sardinia ini gagal mencetak gol dalam tiga pertandingan terakhir mereka. Absennya Yerry Mina akibat sanksi kartu merah semakin memperumit situasi pelatih Fabio Pisacane. Cagliari harus mengandalkan ketajaman Semih Kilicsoy untuk memutus kebuntuan di lini serang.

Statistik Pertandingan (Serie A 2025/2026)

Kategori Parma Cagliari Posisi Klasemen 12 13 Poin 32 29 Gol Dicetak 19 28 Kebobolan 31 35

Data Head-to-Head (H2H) Terbaru

13/09/25: Cagliari 2-0 Parma (Serie A)

2-0 Parma (Serie A) 09/02/25: Cagliari 2-1 Parma (Serie A)

2-1 Parma (Serie A) 30/09/24: Parma 2-3 Cagliari (Serie A)

(Serie A) 03/06/23: Parma 0-0 Cagliari (Serie B)

30/05/23: Cagliari 3-2 Parma (Serie B)

Fakta Unik: Meski Cagliari mendominasi rekor pertemuan terakhir, Parma belum pernah kalah di kandang saat menjamu Cagliari dalam laga yang berakhir imbang sejak promosi kembali ke kasta tertinggi.

Prediksi Skor

Melihat tren performa saat ini, Parma sedikit lebih diunggulkan berkat momentum kemenangan beruntun mereka. Namun, rekor buruk melawan Cagliari menjadi tantangan tersendiri. Hasil imbang 1-1 atau kemenangan tipis bagi tuan rumah diprediksi akan menjadi hasil akhir laga ini.

