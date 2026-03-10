Preview Liga Champions: PSG vs Chelsea, Misi Balas Dendam Les Parisiens di Parc des Princes

Laga leg pertama 16 besar Liga Champions antara PSG dan Chelsea(chatgpt)

DUEL panas akan tersaji di babak 16 besar Liga Champions 2025/2026 saat Paris Saint-Germain (PSG) menjamu Chelsea dalam laga leg pertama di Stadion Parc des Princes, Paris, pada Kamis (12/3) dini hari WIB.

Laga ini menjadi sangat emosional bagi tuan rumah. PSG, yang merupakan juara bertahan Liga Champions, masih menyimpan luka dalam setelah dibantai Chelsea 0-3 di final Piala Dunia Antarklub FIFA musim panas 2025. Kini, tim asuhan Luis Enrique memiliki kesempatan emas untuk membalas kekalahan tersebut di hadapan pendukungnya sendiri.

Kondisi Tim: Badai Cedera dan Kembalinya Pilar Utama

PSG mendapatkan kabar baik dengan pulihnya Ousmane Dembele. Pemain sayap lincah ini diprediksi akan langsung turun sebagai starter untuk menyokong lini serang bersama bintang Georgia, Khvicha Kvaratskhelia. Namun, lini belakang PSG masih menjadi sorotan setelah performa buruk kiper Matvey Safonov dalam beberapa laga terakhir di Ligue 1.

Di sisi lain, Chelsea datang ke Paris dengan kepercayaan diri tinggi meskipun kehilangan beberapa talenta muda. Manajer Liam Rosenior mengonfirmasi bahwa Estevao Willian dan Jamie Gittens masih harus menepi karena cedera hamstring. Namun, kembalinya Wesley Fofana ke jantung pertahanan akan memberikan stabilitas bagi The Blues untuk meredam agresivitas tuan rumah.

Data Pertandingan Pertandingan: PSG vs Chelsea (Leg 1 Babak 16 Besar)

PSG vs Chelsea (Leg 1 Babak 16 Besar) Lokasi: Parc des Princes, Paris

Parc des Princes, Paris Waktu: Kamis, 12 Maret 2026 pukul 03.00 WIB

Kamis, 12 Maret 2026 pukul 03.00 WIB Wasit: Alejandro Jose Hernandez Hernandez (Spanyol)

Statistik dan Head-to-Head

Pertemuan kedua tim selalu berlangsung sengit dan penuh drama. Berikut adalah catatan penting jelang laga:

Kategori PSG Chelsea Rata-rata Gol (Musim Ini) 2.6 2.1 Kebobolan per Laga 1.5 1.2 Pemain Kunci Dembele Cole Palmer

Prediksi Lineups

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Zaire-Emery, Joao Neves; Bradley Barcola, Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia.

Chelsea (4-2-3-1): Robert Sanchez; Reece James, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Moises Caicedo, Andrey Santos; Cole Palmer, Enzo Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro.

Prediksi Skor

Melihat performa lini belakang PSG yang sedang tidak stabil dan ketajaman Cole Palmer di kompetisi Eropa, Chelsea diprediksi mampu mencuri gol tandang. Namun, dukungan publik Paris akan membuat laga berakhir ketat.

Prediksi Media Indonesia: PSG 2-2 Chelsea

