Preview Liga Champions: PSG vs Chelsea, Misi Balas Dendam Les Parisiens di Parc des Princes

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
DUEL panas akan tersaji di babak 16 besar Liga Champions 2025/2026 saat Paris Saint-Germain (PSG) menjamu Chelsea dalam laga leg pertama di Stadion Parc des Princes, Paris, pada Kamis (12/3) dini hari WIB.
Laga ini menjadi sangat emosional bagi tuan rumah. PSG, yang merupakan juara bertahan Liga Champions, masih menyimpan luka dalam setelah dibantai Chelsea 0-3 di final Piala Dunia Antarklub FIFA musim panas 2025. Kini, tim asuhan Luis Enrique memiliki kesempatan emas untuk membalas kekalahan tersebut di hadapan pendukungnya sendiri.
PSG mendapatkan kabar baik dengan pulihnya Ousmane Dembele. Pemain sayap lincah ini diprediksi akan langsung turun sebagai starter untuk menyokong lini serang bersama bintang Georgia, Khvicha Kvaratskhelia. Namun, lini belakang PSG masih menjadi sorotan setelah performa buruk kiper Matvey Safonov dalam beberapa laga terakhir di Ligue 1.
Di sisi lain, Chelsea datang ke Paris dengan kepercayaan diri tinggi meskipun kehilangan beberapa talenta muda. Manajer Liam Rosenior mengonfirmasi bahwa Estevao Willian dan Jamie Gittens masih harus menepi karena cedera hamstring. Namun, kembalinya Wesley Fofana ke jantung pertahanan akan memberikan stabilitas bagi The Blues untuk meredam agresivitas tuan rumah.
Pertemuan kedua tim selalu berlangsung sengit dan penuh drama. Berikut adalah catatan penting jelang laga:
|Kategori
|PSG
|Chelsea
|Rata-rata Gol (Musim Ini)
|2.6
|2.1
|Kebobolan per Laga
|1.5
|1.2
|Pemain Kunci
|Dembele
|Cole Palmer
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Zaire-Emery, Joao Neves; Bradley Barcola, Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia.
Chelsea (4-2-3-1): Robert Sanchez; Reece James, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Moises Caicedo, Andrey Santos; Cole Palmer, Enzo Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro.
Melihat performa lini belakang PSG yang sedang tidak stabil dan ketajaman Cole Palmer di kompetisi Eropa, Chelsea diprediksi mampu mencuri gol tandang. Namun, dukungan publik Paris akan membuat laga berakhir ketat.
Prediksi Media Indonesia: PSG 2-2 Chelsea
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
SUPORTER Galatasaray soal spanduk raksasa menampilkan potret Victor Osimhen dan ibunya yang telah meninggal, sebelum pertandingan Liverpool vs Galatasaray di babak 16 besar Liga Champions
KALAH tipis 0-1 dalam laga Liverpool vs Galatasaray pada laga leg pertama 16 besar Liga Champions, Rabu (11/3) dini hari WIB, menyisakan kekecewaan Manajer Liverpool, Arne Slot.
Antoine Griezmann menepis spekulasi kepindahannya ke Amerika Serikat setelah pertandingan Atletico Madrid vs Tottenham Hotspur dengan hasil 5-2 pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions
Simak preview Real Madrid vs Manchester City di 16 besar UCL 2026. Analisis pemain, H2H, dan kabar cedera Mbappe-Bellingham jelang laga di Bernabeu.
Rekap Liga Champions: Liverpool tumbang di Turki, drama penalti Lamine Yamal selamatkan Barcelona, hingga pembantaian Bayern & Atletico. Cek hasil lengkapnya!
Analisis preview Bodø/Glimt vs Sporting CP leg 1 babak 16 besar Liga Champions 2026. Simak prediksi, tantangan rumput sintetis, dan kondisi skuad terkini.
Pernyataan Bradley Barcola ini sekaligus meredam spekulasi mengenai ambisi PSG untuk membalas kekalahan menyakitkan di ajang Piala Dunia Antarklub 2025 dari Chelsea.
Preview lengkap PSG vs Monaco di Ligue 1 2026. Prediksi skor, susunan pemain, kabar cedera, dan statistik kunci kedua tim di Parc des Princes.
Secara historis, PSG memiliki catatan yang sangat superior saat berhadapan dengan Le Club Doyen. Dalam lima pertemuan terakhir di berbagai kompetisi, PSG menyapu bersih empat kemenangan
Kekalahan tersebut menjadi penutup yang getir bagi PSG setelah meraih trofi Liga Champions perdana mereka. Kini, pertemuan di 16 besar membuka peluang revans bagi Les Parisiens.
PSG melaju ke 16 besar setelah imbang 2-2 dengan AS Monaco pada leg kedua playoff di Paris, Kamis dini hari WIB. Sebelumnya pada leg pertama di Monaco, PSG menang dengan skor tipis
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved