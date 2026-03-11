Atalanta vs Bayern Muenchen, Die Roten Pesta Gol di Bergamo

Para pemain Bayern Muenchen melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Atalanta di laga leg pertama 16 besar Liga Champions.(AFP/MARCO BERTORELLO)

BAYERN Muenchen hampir dipastikan mengunci satu tiket ke perempat final Liga Champions 2025/2026 setelah menghancurkan tuan rumah Atalanta dengan skor telak 6-1 pada laga leg pertama babak 16 besar di New Balance Arena (Stadio di Bergamo), Rabu (11/3/2026) dini hari WIB.

Pasukan Vincent Kompany tampil sangat dominan sejak peluit pertama dibunyikan. Michael Olise menjadi bintang lapangan dengan mencetak dua gol indah, sementara gol-gol lainnya disumbangkan oleh Josip Stanisic, Serge Gnabry, Nicolas Jackson, dan Jamal Musiala. Atalanta hanya mampu membalas satu gol hiburan lewat aksi Mario Pasalic di penghujung laga.

Hasil ini membuat langkah Die Roten sangat ringan saat menjamu wakil Italia tersebut di Allianz Arena pada leg kedua nanti. Sebaliknya, bagi Atalanta, kekalahan ini menjadi pukulan telak mengingat mereka tampil di hadapan pendukung sendiri.

Jalannya Pertandingan

Bayern langsung tancap gas sejak awal laga. Josip Stanisic membuka keunggulan di menit ke-12 setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang Carnesecchi.

Michael Olise kemudian menggandakan keunggulan di menit ke-22 lewat tendangan melengkung, disusul gol cepat Serge Gnabry tiga menit kemudian yang menutup babak pertama dengan keunggulan telak 3-0 bagi tim tamu.

Di babak kedua, intensitas serangan Bayern tidak menurun meski sudah unggul jauh. Nicolas Jackson yang memanfaatkan skema serangan balik cepat berhasil mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-52. Michael Olise kembali menunjukkan kelasnya dengan mencetak gol kedua (brace) di menit ke-64.

Jamal Musiala melengkapi pesta gol FC Bayern di menit ke-67 setelah menerima umpan matang dari sisi sayap. Atalanta baru bisa memperkecil kedudukan di masa injury time (90+3') melalui sontekan Mario Pasalic, namun gol tersebut tidak lebih dari sekadar hiburan bagi publik Bergamo.

Statistik Pertandingan Atalanta vs Bayern Muenchen Aspek Atalanta Bayern Muenchen Skor Akhir 1 6 Penguasaan Bola 41% 59% Total Tembakan 8 18 Tembakan Tepat Sasaran 3 11

Susunan Pemain

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kolasinac (Ahanor 70'), Hien, Djimsiti; Bernasconi, Pasalic, De Roon, Zappacosta (Bellanova 65'); Samardzic, Zalewski (Musah 60'); Krstovic.

Bayern Muenchen (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic (Guerreiro 86'); Kimmich, Pavlovic; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Diaz; Nicolas Jackson.

Pertandingan leg kedua akan digelar di Allianz Arena, Muenchen, pada pekan depan. Atalanta membutuhkan keajaiban dengan selisih minimal enam gol untuk bisa membalikkan keadaan.

