Atalanta vs Bayern Muenchen, Die Roten Pesta Gol di Bergamo

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
BAYERN Muenchen hampir dipastikan mengunci satu tiket ke perempat final Liga Champions 2025/2026 setelah menghancurkan tuan rumah Atalanta dengan skor telak 6-1 pada laga leg pertama babak 16 besar di New Balance Arena (Stadio di Bergamo), Rabu (11/3/2026) dini hari WIB.
Pasukan Vincent Kompany tampil sangat dominan sejak peluit pertama dibunyikan. Michael Olise menjadi bintang lapangan dengan mencetak dua gol indah, sementara gol-gol lainnya disumbangkan oleh Josip Stanisic, Serge Gnabry, Nicolas Jackson, dan Jamal Musiala. Atalanta hanya mampu membalas satu gol hiburan lewat aksi Mario Pasalic di penghujung laga.
Hasil ini membuat langkah Die Roten sangat ringan saat menjamu wakil Italia tersebut di Allianz Arena pada leg kedua nanti. Sebaliknya, bagi Atalanta, kekalahan ini menjadi pukulan telak mengingat mereka tampil di hadapan pendukung sendiri.
Bayern langsung tancap gas sejak awal laga. Josip Stanisic membuka keunggulan di menit ke-12 setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang Carnesecchi.
Michael Olise kemudian menggandakan keunggulan di menit ke-22 lewat tendangan melengkung, disusul gol cepat Serge Gnabry tiga menit kemudian yang menutup babak pertama dengan keunggulan telak 3-0 bagi tim tamu.
Di babak kedua, intensitas serangan Bayern tidak menurun meski sudah unggul jauh. Nicolas Jackson yang memanfaatkan skema serangan balik cepat berhasil mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-52. Michael Olise kembali menunjukkan kelasnya dengan mencetak gol kedua (brace) di menit ke-64.
Jamal Musiala melengkapi pesta gol FC Bayern di menit ke-67 setelah menerima umpan matang dari sisi sayap. Atalanta baru bisa memperkecil kedudukan di masa injury time (90+3') melalui sontekan Mario Pasalic, namun gol tersebut tidak lebih dari sekadar hiburan bagi publik Bergamo.
|Aspek
|Atalanta
|Bayern Muenchen
|Skor Akhir
|1
|6
|Penguasaan Bola
|41%
|59%
|Total Tembakan
|8
|18
|Tembakan Tepat Sasaran
|3
|11
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kolasinac (Ahanor 70'), Hien, Djimsiti; Bernasconi, Pasalic, De Roon, Zappacosta (Bellanova 65'); Samardzic, Zalewski (Musah 60'); Krstovic.
Bayern Muenchen (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic (Guerreiro 86'); Kimmich, Pavlovic; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Diaz; Nicolas Jackson.
Pertandingan leg kedua akan digelar di Allianz Arena, Muenchen, pada pekan depan. Atalanta membutuhkan keajaiban dengan selisih minimal enam gol untuk bisa membalikkan keadaan.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Atalanta menjamu Bayern Muenchen di leg pertama 16 besar Liga Champions 2026. Simak prediksi, kabar tim, dan statistik kunci laga di Bergamo.
Sempat tertinggal dua gol, Atalanta bangkit berkat dua gol sundulan Gianluca Scamacca dalam 5 menit.
Pelatih Lazio Maurizio Sarri menyayangkan absennya ribuan pendukung saat timnya ditahan imbang Atalanta 2-2 di semifinal Coppa Italia.
Pelatih Atalanta, Raffaele Palladino, puji semangat juang timnya yang dua kali bangkit dari ketertinggalan melawan Lazio di semifinal Coppa Italia.
Lazio dan Atalanta bermain imbang 2-2 di leg pertama semifinal Coppa Italia. Dele-Bashiru dan Boulaye Dia cetak gol, namun La Dea selalu punya jawaban.
Atalanta menjamu Bayern Muenchen di leg pertama 16 besar Liga Champions 2026. Simak prediksi, kabar tim, dan statistik kunci laga di Bergamo.
Bayern Munchen pesta gol 4-1 atas Borussia Monchengladbach di Allianz Arena. Kevin Diks dkk tak berdaya hadapi performa gila Luis Diaz dan Jamal Musiala.
Bayern Muenchen bertekad melanjutkan tren positif di Bundesliga saat menjamu Gladbach. Cek prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di sini.
KETIKA dua tahun lalu ditunjuk menjadi pelatih Bayern Muenchen, banyak yang meragukan Vincent Kompany akan mampu mengembalikan kebesaran klub raksasa asal Bavaria itu.
Hasil pertandingan Dortmund vs Bayern skor 2-3. Harry Kane cetak brace, Joshua Kimmich jadi pahlawan. Cek klasemen Bundesliga terbaru hari ini di sini!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved