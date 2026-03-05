Lazio vs Atalanta: Pelatih Atalanta Raffaele Palladino Puji Semangat Timnya Usai Tahan Imbang Lazio 2-2

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PELATIH Atalanta, Raffaele Palladino, mengaku sangat menikmati duel sengit timnya saat bertandang ke markas Lazio dalam laga leg pertama semifinal Coppa Italia. Bermain di Stadion Olimpico, tim berjuluk La Dea itu menunjukkan mentalitas baja dengan dua kali bangkit dari ketertinggalan untuk memaksakan hasil imbang 2-2.
Atalanta saat ini tengah menghadapi jadwal yang sangat padat. Selain berjuang di semifinal Coppa Italia, mereka adalah satu-satunya wakil Italia yang tersisa di Liga Champions, sembari tetap bersaing menembus empat besar Serie A.
Meski sempat tertinggal oleh gol Fisayo Dele-Bashiru dan Boulaye Dia, Atalanta selalu punya jawaban melalui aksi Mario Pasalic dan Yunus Musah. Palladino memuji kualitas pertandingan yang menurutnya sangat menghibur untuk ditonton.
"Saya pikir kami menjalani pertandingan yang sangat bagus melawan lawan yang kuat. Laga ini seimbang, menghibur untuk ditonton, dan saat Anda menghadapi tim asuhan Sarri, itu selalu menyenangkan karena mereka memiliki kualitas dan bisa menyebabkan masalah kapan saja," ujar Palladino kepada Sport Mediaset.
Palladino menyesali kurangnya penyelesaian akhir timnya di babak pertama, termasuk adanya gol yang dianulir dan bola yang membentur mistar gawang. Namun, ia tetap bangga dengan daya juang anak asuhnya. "Setelah turun minum, kami tertinggal dua kali, tetapi tim tampil baik untuk kembali mendapatkan hasil imbang yang layak, sesuatu yang kami yakini hingga akhir."
Hasil imbang ini membuat peluang kedua tim masih terbuka lebar 50-50. Penentuan siapa yang akan melaju ke partai final melawan Inter Milan atau Como akan ditentukan pada leg kedua di Bergamo pada 21 atau 22 April mendatang.
"Ini baru babak pertama dari semifinal ini, babak kedua akan berlangsung di markas kami sendiri. Kami akan mendapatkan kepercayaan diri dari performa ini," lanjut Palladino.
Atalanta memang dikenal sebagai tim yang menolak menyerah. Sebelumnya, mereka sukses membalikkan keadaan di Liga Champions dengan menumbangkan Borussia Dortmund 4-1 setelah sempat kalah 2-0 di leg pertama.
Palladino juga memberikan kredit khusus kepada Yunus Musah yang kembali mencetak gol dalam dua laga beruntun. Gelandang timnas Amerika Serikat itu mulai mendapatkan tempat utama menyusul cederanya Ederson.
"Musah adalah pemain yang tidak banyak bermain saat saya tiba, karena ada Ederson dan De Roon di depannya. Saya katakan kepada para pemain bahwa saya butuh mereka semua untuk siap, terutama dari bangku cadangan," ungkap sang pelatih.
Selain Musah, Lazar Samardzic juga mendapat perhatian. Palladino menilai pemain tersebut memiliki kualitas luar biasa di antara lini, meski masih perlu meningkatkan akurasi tembakan dan pengambilan keputusan di area pertahanan lawan.
Bagi Palladino, bertahan di tiga kompetisi berbeda hingga bulan Maret adalah sebuah kebanggaan besar. "Berada di tiga kompetisi pada bulan Maret adalah sesuatu yang sangat membanggakan... ini luar biasa, tetapi juga sangat melelahkan," pungkasnya. (Football-Italia/Z-2)
Pelatih Lazio Maurizio Sarri menyayangkan absennya ribuan pendukung saat timnya ditahan imbang Atalanta 2-2 di semifinal Coppa Italia.
Lazio dan Atalanta bermain imbang 2-2 di leg pertama semifinal Coppa Italia. Dele-Bashiru dan Boulaye Dia cetak gol, namun La Dea selalu punya jawaban.
Lazio menghadapi Atalanta pada leg pertama semifinal Coppa Italia 2025/2026. Simak preview laga, prediksi susunan pemain, dan statistik jelang duel di Olimpico.
Pelatih Inter Milan, Cristian Chivu, ungkap alasan di balik perubahan taktik mengejutkan saat ditahan imbang Como 0-0 di semifinal Coppa Italia.
Pelatih Como, Cesc Fabregas, menyebut timnya layak menang atas Inter Milan di semifinal Coppa Italia. Ia puji performa pemainnya yang buat Inter tertekan.
Pelatih Atalanta, Raffaele Palladino, tetap optimis meski kalah 0-2 dari Borussia Dortmund di Liga Champions. Simak alasan ketegangannya dengan Nico Kovac.
Luca Percassi menegaskan kepuasannya atas kinerja Raffaele Palladino di Atalanta. Ia juga menanggapi rumor transfer Marco Palestra ke Inter Milan.
Keputusan untuk memecat Juric diambil setelah tim mengalami tren negatif.
Klub Serie A Atalanta telah menunjuk Raffaele Palladino sebagai pelatih baru, Selasa (11/11), 24 jam setelah memecat Ivan Juric pada Senin (10/11).
Rafaele Palladino menegaskan Fiorentina harus tampil lebih baik dibanding laga leg pertama semifinal Liga Konferensi UEFA karena takluk dengan skor 1-2 di kandang Real Betis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved