Preview Lazio vs Atalanta: Duel Panas Semifinal Coppa Italia 2026 di Olimpico

Stadio Olimpico akan menjadi saksi bisu duel panas leg pertama semifinal Coppa Italia 2025/2026 antara Lazio dan Atalanta pada Kamis (5/3/2026) dini hari WIB. Pertandingan ini bukan sekadar perebutan tiket final, melainkan panggung bagi Lazio untuk menyelamatkan musim mereka yang kian merosot di kancah domestik.

Lazio, di bawah asuhan Maurizio Sarri, sedang berada dalam periode kelam. Kekalahan memalukan 0-2 dari Torino di akhir pekan lalu memperpanjang rekor buruk mereka yang hanya meraih satu kemenangan dalam tujuh laga terakhir di liga. Maurizio Sarri bahkan mengakui adanya kesenjangan kualitas antara skuadnya dengan Atalanta, menyebut tim lawan kini mampu merekrut pemain di level yang lebih tinggi.

Di sisi lain, Atalanta yang kini ditangani Raffaele Palladino datang dengan kepercayaan diri meski baru saja terpeleset 1-2 dari Sassuolo. La Dea memiliki modal berharga berupa kemenangan 2-0 di tempat yang sama (Olimpico) atas Lazio dalam ajang Serie A bulan lalu. Keberhasilan mereka menembus babak 16 besar Liga Champions setelah menyingkirkan Borussia Dortmund menjadi bukti bahwa mentalitas juara sedang menyelimuti tim asal Bergamo ini.

Informasi Pertandingan:

Kompetisi: Semifinal Coppa Italia 2025/2026 (Leg 1)

Waktu: Kamis, 5 Maret 2026 | 03.00 WIB

Lokasi: Stadio Olimpico, Roma

Masalah Ketajaman vs Momentum Eropa

Masalah utama Lazio terletak pada tumpulnya lini serang. Mereka gagal mencetak gol dalam tiga pertandingan terakhir. Harapan kini tertumpu pada Tijjani Noslin, yang telah mencetak empat dari lima gol terakhir Lazio di ajang Coppa Italia. Kehadiran Noslin diharapkan mampu memecah kebuntuan di depan pendukung sendiri yang mulai menyuarakan protes terhadap manajemen klub.

Sementara itu, Atalanta akan mengandalkan kreativitas Mario Pasalic dan ketajaman Gianluca Scamacca untuk mencuri gol tandang yang krusial. Palladino kemungkinan besar akan tetap menggunakan skema tiga bek yang terbukti sangat solid saat meredam Juventus di perempat final lalu.

Prediksi Susunan Pemain

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni.

Pelatih: Maurizio Sarri

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic.

Pelatih: Raffaele Palladino

Statistik Kunci Lazio vs Atalanta

Aspek Detail Head to Head Atalanta hanya kalah 1 kali dari 9 laga tandang terakhir di Olimpico. Performa Kandang Lazio hanya menang 1 kali dalam 7 laga kandang terakhir (D3, L3). Produktivitas Atalanta mencetak 11 gol dalam 5 laga terakhir; Lazio hanya 3 gol.

Pertandingan ini diprediksi akan berjalan ketat dengan tempo yang dikendalikan oleh tim tamu. Jika Lazio tidak mampu memperbaiki efisiensi di depan gawang, langkah mereka menuju final akan semakin berat saat bertandang ke Bergamo pada leg kedua nanti.

