Saling Balas Gol, Duel Sengit Lazio vs Atalanta Berakhir Imbang 2-2

Lazio dan Atalanta bermain imbang 2-2 di leg pertama semifinal Coppa Italia. Dele-Bashiru dan Boulaye Dia cetak gol, namun La Dea selalu punya jawaban.(Atalanta)

LAZIO harus puas berbagi angka dengan Atalanta setelah bermain imbang 2-2 dalam laga leg pertama semifinal Coppa Italia yang berlangsung dramatis. Dua kali unggul, dua kali pula keunggulan Biancocelesti disamakan tim tamu, membuat penentuan tiket final akan ditentukan pada leg kedua di Bergamo.

Pertandingan ini diwarnai atmosfer aneh di Stadion Olimpico. Hanya sekitar 5.000 penonton yang hadir di dalam stadion, sementara ribuan pendukung fanatik Lazio berkumpul di luar sebagai bentuk protes terhadap Presiden klub, Claudio Lotito.

VAR Gagalkan Gol Cepat Atalanta

Atalanta sebenarnya sempat menggetarkan jala gawang Lazio pada menit kedelapan melalui sundulan Nikola Krstovic. Namun, setelah ditinjau melalui VAR, Davide Zappacosta yang memberikan asis dinyatakan berada dalam posisi offside tipis, sehingga gol tersebut dianulir.

La Dea terus menekan di babak pertama. Zappacosta nyaris mencetak gol lewat tendangan voli akrobatik yang membentur mistar gawang saat kiper Ivan Provedel sudah tak berdaya. Meski mendominasi, skor kacamata bertahan hingga turun minum.

Hujan Gol di Babak Kedua

Hanya 60 detik setelah babak kedua dimulai, Lazio langsung menggebrak. Fisayo Dele-Bashiru melakukan penetrasi dari lini tengah, bekerja sama satu-dua dengan Daniel Maldini, sebelum mencungkil bola melewati kiper Marco Carnesecchi. Itu merupakan gol perdana Dele-Bashiru musim ini sekaligus salah satu yang terbaik dalam kariernya.

Namun, kegembiraan Lazio tak bertahan lama. Ivan Provedel gagal menghalau dengan sempurna tendangan keras Lazar Samardzic, yang kemudian disambar Mario Pasalic untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Laga semakin memanas saat memasuki pertengahan babak kedua. Lazio kembali memimpin setelah Pasalic melakukan kesalahan fatal di dalam kotak penalti. Niat hati mengontrol bola dengan dada, Pasalic justru memberikan bola "gratis" kepada Boulaye Dia yang dengan tenang menceploskannya dari jarak tujuh yard.

Musah Penyelamat Atalanta

Karakter pantang menyerah Atalanta kembali teruji. Tak lama setelah kembali tertinggal, skuad asuhan Gian Piero Gasperini sukses menyamakan skor untuk kedua kalinya. Kamaldeen Sulemana berhasil mengirimkan umpan tarik dari sisi kiri meski dalam kawalan ketat Adam Marusic. Bola mendarat tepat di kaki Yunus Musah yang langsung melepaskan tembakan first-time akurat ke pojok gawang.

Skor 2-2 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini memberikan keuntungan sedikit bagi Atalanta yang akan bertindak sebagai tuan rumah pada leg kedua nanti, sementara Lazio harus bekerja ekstra keras di Bergamo jika ingin menyelamatkan musim mereka dengan trofi juara. (Football-Italia/Z-2)