Torino vs Lazio, Torino Hantam Lazio 2-0 di Serie A

Torino bangkit di tangan Roberto D’Aversa! Duet Simeone dan Zapata bungkam Lazio 2-0. (Torino)

ERA baru Torino di bawah asuhan Roberto D’Aversa dimulai dengan catatan gemilang. Menjamu Lazio di Stadio Olimpico Grande Torino, tim berjuluk Il Toro tersebut sukses memetik kemenangan krusial 2-0. Dua penyerang andalan, Giovanni Simeone dan Duvan Zapata, menjadi aktor utama di balik raihan tiga poin ini.

Kemenangan ini sekaligus mengakhiri tren negatif Torino yang sebelumnya gagal menang dalam empat laga beruntun di semua kompetisi. Kini, Torino merangkak naik ke posisi 14 klasemen Serie A, unggul enam poin dari zona degradasi.

Dominasi Lini Depan

Laga sempat berjalan alot di 20 menit pertama. Namun, tuan rumah berhasil memecah kebuntuan lewat aksi Giovanni Simeone. Penyerang asal Argentina itu menyambar bola di mulut gawang yang sempat berusaha dihalau bek Lazio, Oliver Provstgaard, namun bola dinyatakan telah melewati garis gawang.

Baca juga : Lazio vs Torino, Gol Larut Gvidas Gineitis Buyarkan Kemenangan Le Aquile

Memasuki babak kedua, Torino langsung tancap gas. Pada menit ke-53, sebuah umpan silang akurat dari Rafa Obrador berhasil disambut dengan sundulan mematikan Duvan Zapata. Skor 2-0 membuat publik Turin bergemuruh.

Di sisi lain, Lazio asuhan Maurizio Sarri tampak kesulitan membongkar pertahanan rapat tuan rumah. Peluang emas dari Alessio Romagnoli di penghujung laga pun berhasil digagalkan lewat penyelamatan gemilang Alberto Paleari, memastikan clean sheet bagi Torino.

Reaksi Roberto D’Aversa

Usai laga, Roberto D’Aversa mengaku puas dengan determinasi anak asuhnya. Ia sengaja memasang duet Simeone dan Zapata sejak awal untuk memberikan sinyal ofensif yang kuat.

Baca juga : Klasemen Serie A: Fiorentina Tekuk Lazio, AS Roma Kalahkan Torino

"Ketika ada pergantian manajer, reaksi (positif) adalah hal yang normal. Saya senang dengan gol para penyerang, kami memiliki keberanian untuk menurunkan mereka berdua segera demi mengirimkan pesan. Saat semua orang melihat Zapata dan Simeone bekerja keras dan berkorban untuk tim, semua orang akan memberikan kemampuan lebih," ujar D’Aversa dalam konferensi pers pascapertandingan.

D’Aversa juga menekankan aspek mental sebelum laga dimulai. Ia mengingatkan para pemainnya untuk bermain dengan antusiasme tinggi.

"Satu hal yang saya ingatkan kepada mereka sebelum kick-off adalah bahwa kita akan pergi bermain sepak bola, untuk bersemangat, dan menganggap diri kita beruntung mengingat apa yang terjadi di seluruh dunia. Kami perlu memulihkan antusiasme dan kepercayaan diri," tambahnya.

Fokus Selanjutnya

Meski meraih kemenangan meyakinkan, D’Aversa enggan jemawa. Ia berkali-kali mengingatkan perjalanan timnya masih panjang.

"Kami belum melakukan apa-apa. Kemenangan ini penting, tapi sekarang kami fokus pada Napoli," tegasnya.

Bagi Lazio, kekalahan ini membuat mereka tertahan di posisi ke-10. Skuad asuhan Maurizio Sarri kini harus segera mengalihkan fokus ke semifinal Coppa Italia melawan Atalanta pada tengah pekan mendatang. (Football-Italia/Flash Score/Z-2)