Torino vs Lazio, Torino Hantam Lazio 2-0 di Serie A

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
ERA baru Torino di bawah asuhan Roberto D’Aversa dimulai dengan catatan gemilang. Menjamu Lazio di Stadio Olimpico Grande Torino, tim berjuluk Il Toro tersebut sukses memetik kemenangan krusial 2-0. Dua penyerang andalan, Giovanni Simeone dan Duvan Zapata, menjadi aktor utama di balik raihan tiga poin ini.
Kemenangan ini sekaligus mengakhiri tren negatif Torino yang sebelumnya gagal menang dalam empat laga beruntun di semua kompetisi. Kini, Torino merangkak naik ke posisi 14 klasemen Serie A, unggul enam poin dari zona degradasi.
Laga sempat berjalan alot di 20 menit pertama. Namun, tuan rumah berhasil memecah kebuntuan lewat aksi Giovanni Simeone. Penyerang asal Argentina itu menyambar bola di mulut gawang yang sempat berusaha dihalau bek Lazio, Oliver Provstgaard, namun bola dinyatakan telah melewati garis gawang.
Memasuki babak kedua, Torino langsung tancap gas. Pada menit ke-53, sebuah umpan silang akurat dari Rafa Obrador berhasil disambut dengan sundulan mematikan Duvan Zapata. Skor 2-0 membuat publik Turin bergemuruh.
Di sisi lain, Lazio asuhan Maurizio Sarri tampak kesulitan membongkar pertahanan rapat tuan rumah. Peluang emas dari Alessio Romagnoli di penghujung laga pun berhasil digagalkan lewat penyelamatan gemilang Alberto Paleari, memastikan clean sheet bagi Torino.
Usai laga, Roberto D’Aversa mengaku puas dengan determinasi anak asuhnya. Ia sengaja memasang duet Simeone dan Zapata sejak awal untuk memberikan sinyal ofensif yang kuat.
"Ketika ada pergantian manajer, reaksi (positif) adalah hal yang normal. Saya senang dengan gol para penyerang, kami memiliki keberanian untuk menurunkan mereka berdua segera demi mengirimkan pesan. Saat semua orang melihat Zapata dan Simeone bekerja keras dan berkorban untuk tim, semua orang akan memberikan kemampuan lebih," ujar D’Aversa dalam konferensi pers pascapertandingan.
D’Aversa juga menekankan aspek mental sebelum laga dimulai. Ia mengingatkan para pemainnya untuk bermain dengan antusiasme tinggi.
"Satu hal yang saya ingatkan kepada mereka sebelum kick-off adalah bahwa kita akan pergi bermain sepak bola, untuk bersemangat, dan menganggap diri kita beruntung mengingat apa yang terjadi di seluruh dunia. Kami perlu memulihkan antusiasme dan kepercayaan diri," tambahnya.
Meski meraih kemenangan meyakinkan, D’Aversa enggan jemawa. Ia berkali-kali mengingatkan perjalanan timnya masih panjang.
"Kami belum melakukan apa-apa. Kemenangan ini penting, tapi sekarang kami fokus pada Napoli," tegasnya.
Bagi Lazio, kekalahan ini membuat mereka tertahan di posisi ke-10. Skuad asuhan Maurizio Sarri kini harus segera mengalihkan fokus ke semifinal Coppa Italia melawan Atalanta pada tengah pekan mendatang. (Football-Italia/Flash Score/Z-2)
Roberto D’Aversa menyatakan Empoli meninggalkan semifinal Coppa Italia dengan kepala tegak meski kalah agregat 5-1 dari Bologna.
D'Aversa sudah berada di bawah tekanan akibat serangkaian hasil buruk yang diraih timnya. Lecce kalah 1-0 dari Verona dan di akhir laga, sang pelatih menanduk pemain lawan.
Meski Jay Idzes tampil solid saat tampil sebagai starter, Sassuolo harus pulang dengan tangan hampa dari Stadion Olimpico usai kalah 2-1 dari Lazio di laga Serie A.
Preview mendalam laga Lazio vs Sassuolo di Serie A 2026. Analisis performa, prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di Stadio Olimpico.
Kekalahan dari Genoa membuat posisi AS Roma tertahan di urutan kelima klasemen Serie A dengan koleksi 51 poin.
AC Milan kini berhasil memangkas jarak menjadi tujuh poin dengan Inter Milan yang masih kokoh di puncak klasemen Serie A.
Preview lengkap AC Milan vs Inter Milan 8 Maret 2026. Analisis taktik, prediksi skor, susunan pemain, dan update cedera Lautaro Martinez.
Preview Genoa vs AS Roma di Serie A 2025/2026. Daniele De Rossi menghadapi mantan klubnya saat Genoa berjuang menjauh dari degradasi, sementara Roma memburu posisi empat besar Liga Champions.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved