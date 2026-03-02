Sassuolo vs Atalanta: Drama 10 Pemain, Sassuolo Permalukan Atalanta 2-1

Kejutan di Serie A! Meski bermain dengan 10 orang sejak menit ke-16, Sassuolo sukses menumbangkan Atalanta yang baru saja berjaya di Liga Champions.(Sassuolo)

HANYA berselang beberapa hari setelah malam bersejarah menyingkirkan Borussia Dortmund di Liga Champions, Atalanta justru tersungkur di kompetisi domestik. Skuad asuhan Gian Piero Gasperini harus mengakui keunggulan Sassuolo dengan skor 1-2 dalam laga yang penuh drama di Stadion Mapei.

Kekalahan ini tergolong mengejutkan mengingat Sassuolo harus bermain dengan 10 orang sejak babak pertama. Namun, efektivitas serangan balik dan pertahanan solid Neroverdi menjadi pembeda dalam laga ini.

Kartu Merah Cepat dan Gol Pembuka

Pertandingan dimulai dengan tempo tinggi. Laga baru berjalan 16 menit saat wasit mengeluarkan kartu merah langsung untuk penyerang Sassuolo, Andrea Pinamonti. Pinamonti dianggap melakukan pelanggaran keras dengan studs-up (pul sepatu terangkat) ke arah pergelangan kaki Berat Djimsiti dalam sebuah tekel terlambat.

Meski unggul jumlah pemain, Atalanta justru tampak kesulitan menembus pertahanan tuan rumah. Sebaliknya, Sassuolo berhasil mencuri keunggulan lebih dulu. Memanfaatkan skema sepak pojok Armand Laurienté, Ismael Koné berada di posisi yang tepat untuk menceploskan bola ke gawang Marco Carnesecchi dari jarak dekat. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Sassuolo Menggandakan Keunggulan

Memasuki babak kedua, manajer Atalanta melakukan penyegaran dengan memasukkan tiga pemain sekaligus, termasuk Nikola Krstovic dan Davide Zappacosta. Alih-alih menyamakan kedudukan, gawang La Dea justru kembali kebobolan pada menit ke-66.

Lewat skema serangan yang dibangun rapi, Kristian Thorstvedt melepaskan tembakan melengkung yang tidak terjangkau kiper setelah menerima assist kedua dari Laurienté. Gol indah menggunakan kaki kiri ini membawa Sassuolo memimpin 2-0 dan membuat Atalanta semakin tertekan.

Perlawanan Sengit di Menit Akhir

Atalanta baru bisa memperkecil ketertinggalan menjelang akhir waktu normal. Berawal dari penetrasi Davide Zappacosta di sisi kanan, umpan tariknya berhasil diselesaikan dengan sempurna oleh Yunus Musah. Gol ini memicu tensi tinggi di masa injury time.

La Dea nyaris memaksakan hasil imbang 2-2 melalui sundulan Giorgio Scalvini, namun kiper Sassuolo, Arijanet Muric, melakukan penyelamatan heroik dengan menepis bola ke mistar gawang. Di detik-detik terakhir, sebuah upaya dari Krstovic juga berhasil digagalkan lewat blok krusial dari bek timnas Indonesia, Jay Idzes, yang tampil disiplin mengawal lini belakang Sassuolo.

Hingga peluit panjang berbunyi, skor 2-1 tetap bertahan. Hasil ini menjadi pukulan telak bagi Atalanta yang kehilangan momentum setelah euforia Eropa, sementara bagi Sassuolo, kemenangan ini menjadi modal berharga untuk terus merangkak naik di klasemen Serie A. (Flash Score/Football-Italia/Z-2)