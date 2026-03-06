Preview Bayern Muenchen vs Borussia Monchengladbach: Dominasi Die Roten di Allianz Arena

Headline
BAYERN Muenchen bersiap melanjutkan langkah mantap mereka menuju takhta juara Bundesliga musim 2025/2026 saat menjamu Borussia Monchengladbach pada pekan ke-25. Pertandingan ini akan berlangsung di Allianz Arena, Muenchen, Sabtu (7/3/2026) dini hari WIB.
Datang dengan modal kemenangan dramatis 3-2 atas Borussia Dortmund di laga sebelumnya, skuat asuhan Vincent Kompany kini unggul 11 poin di puncak klasemen. Dominasi Bayern musim ini terlihat dari produktivitas gol mereka yang konsisten mencetak minimal tiga gol dalam beberapa laga terakhir.
Meski secara historis Gladbach sering menyulitkan Bayern, catatan terbaru menunjukkan arah yang berbeda:
|Kategori
|Detail
|Pertemuan Terakhir
|Bayern menang 5 kali beruntun
|Performa Kandang Bayern
|10 Menang, 1 Seri, 1 Kalah
|Posisi Klasemen
|Bayern (1) vs Gladbach (12)
Vincent Kompany diprediksi akan tetap mengandalkan formasi agresif dengan Harry Kane sebagai ujung tombak utama. Di lini belakang, Jonathan Tah yang tampil solid saat melawan Dortmund akan kembali mengawal jantung pertahanan.
Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Luis Diaz, Gnabry; Harry Kane.
Omlin; Scally, Itakura, Elvedi, Ullrich; Reitz, Weigl, Sander; Honorat, Kleindienst, Plea.
Melihat performa kedua tim, Bayern Muenchen jauh lebih diunggulkan. Gladbach memang baru saja meraih kemenangan tipis atas Union Berlin, namun menghadapi intensitas serangan Bayern di Allianz Arena adalah tantangan yang berbeda.
Prediksi Skor Akhir: Bayern Muenchen 3-1 Borussia Monchengladbach.
Pertandingan ini dapat disaksikan melalui layanan streaming resmi pemegang hak siar Bundesliga di Indonesia.
Ya, Harry Kane dalam kondisi fit dan dipastikan memimpin lini serang Bayern Muenchen untuk menambah koleksi golnya musim ini.
Gladbach terakhir kali mencuri kemenangan di kandang Bayern pada Januari 2022 dengan skor 2-1.
