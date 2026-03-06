Preview Bayern Muenchen vs Borussia Monchengladbach: Dominasi Die Roten di Allianz Arena

Bayern Muenchen vs Borussia Monchengladbach(ChatGPT)

BAYERN Muenchen bersiap melanjutkan langkah mantap mereka menuju takhta juara Bundesliga musim 2025/2026 saat menjamu Borussia Monchengladbach pada pekan ke-25. Pertandingan ini akan berlangsung di Allianz Arena, Muenchen, Sabtu (7/3/2026) dini hari WIB.

Datang dengan modal kemenangan dramatis 3-2 atas Borussia Dortmund di laga sebelumnya, skuat asuhan Vincent Kompany kini unggul 11 poin di puncak klasemen. Dominasi Bayern musim ini terlihat dari produktivitas gol mereka yang konsisten mencetak minimal tiga gol dalam beberapa laga terakhir.

Statistik dan Head to Head (H2H)

Meski secara historis Gladbach sering menyulitkan Bayern, catatan terbaru menunjukkan arah yang berbeda:

Kategori Detail Pertemuan Terakhir Bayern menang 5 kali beruntun Performa Kandang Bayern 10 Menang, 1 Seri, 1 Kalah Posisi Klasemen Bayern (1) vs Gladbach (12)

Prediksi Lineup Bayern vs Gladbach

Vincent Kompany diprediksi akan tetap mengandalkan formasi agresif dengan Harry Kane sebagai ujung tombak utama. Di lini belakang, Jonathan Tah yang tampil solid saat melawan Dortmund akan kembali mengawal jantung pertahanan.

Bayern Muenchen (4-2-3-1):

Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Luis Diaz, Gnabry; Harry Kane.

Borussia Monchengladbach (4-3-3):

Omlin; Scally, Itakura, Elvedi, Ullrich; Reitz, Weigl, Sander; Honorat, Kleindienst, Plea.

Fakta Menarik: Bayern Muenchen memiliki rekor sempurna dalam 7 pertandingan terakhir yang dimainkan pada Jumat malam waktu setempat, dengan selalu mencetak lebih dari 3 gol.

Prediksi Skor

Melihat performa kedua tim, Bayern Muenchen jauh lebih diunggulkan. Gladbach memang baru saja meraih kemenangan tipis atas Union Berlin, namun menghadapi intensitas serangan Bayern di Allianz Arena adalah tantangan yang berbeda.

Prediksi Skor Akhir: Bayern Muenchen 3-1 Borussia Monchengladbach.

FAQ: Pertanyaan Sering Diajukan

Di mana pertandingan Bayern vs Gladbach disiarkan?

Pertandingan ini dapat disaksikan melalui layanan streaming resmi pemegang hak siar Bundesliga di Indonesia.

Apakah Harry Kane bermain?

Ya, Harry Kane dalam kondisi fit dan dipastikan memimpin lini serang Bayern Muenchen untuk menambah koleksi golnya musim ini.

Kapan terakhir kali Gladbach menang di Allianz Arena?

Gladbach terakhir kali mencuri kemenangan di kandang Bayern pada Januari 2022 dengan skor 2-1.

