Preview Bundesliga: Mainz vs Stuttgart, Ambisi Liga Champions vs Misi Bertahan Hidup

PERTARUNGAN sengit akan tersaji di MEWA Arena pada Sabtu (7/3/2026) malam WIB, saat Mainz 05 menjamu tim papan atas, VfB Stuttgart, dalam lanjutan pekan ke-25 Bundesliga musim 2025/2026. Laga ini menjadi krusial bagi kedua tim yang berada di kutub klasemen yang berbeda.
Mainz, yang saat ini duduk di peringkat ke-14 dengan 23 poin, sedang berjuang menjauh dari zona degradasi. Anak asuh Bo Henriksen baru saja meraih hasil imbang dramatis 1-1 melawan Bayer Leverkusen pekan lalu. Meskipun menunjukkan ketangguhan, Die Nullfünfer sedang dalam tren kurang memuaskan dengan tiga laga tanpa kemenangan.
Di sisi lain, VfB Stuttgart terus terbang tinggi di bawah arahan Sebastian Hoeneß. Menempati posisi ke-4 klasemen sementara dengan 46 poin, Die Schwaben menjadi kandidat kuat pengisi slot Liga Champions musim depan. Kemenangan telak 4-0 atas Werder Bremen pekan lalu menjadi modal berharga bagi Deniz Undav dan kawan-kawan untuk mencuri poin penuh di markas Mainz.
Tuan rumah Mainz dihantam badai cedera yang cukup serius. Kiper utama Robin Zentner dipastikan absen karena cedera adductor, sementara gelandang kreatif Nadiem Amiri juga harus menepi hingga akhir Maret akibat cedera tumit. Kabar baiknya, Sheraldo Becker yang mencetak gol pekan lalu diharapkan kembali menjadi tumpuan di lini depan.
Stuttgart datang dengan skuad yang relatif lebih lengkap, meski harus kehilangan Bilal El Khannouss yang terkena suspensi kartu kuning. Namun, kembalinya Deniz Undav ke performa puncak—dengan catatan 15 keterlibatan gol di tahun 2026—menjadi ancaman nyata bagi pertahanan Mainz yang sudah kebobolan 13 gol dalam 10 laga terakhir.
|Tim
|Prediksi Starting XI
|Mainz 05
|Batz; Kohr, Posch, Potulski; Widmer, Nebel, Sano, Lee, Mwene; Tietz, Becker.
|VfB Stuttgart
|Nübel; Jeltsch, Jaquez, Hendriks; Leweling, Karazor, Stiller, Führich; Nartey; Demirovic, Undav.
1. Kapan jadwal Mainz vs Stuttgart?
Laga akan berlangsung pada Sabtu, 7 Maret 2026 pukul 21.30 WIB.
2. Di mana pertandingan Mainz vs Stuttgart dimainkan?
Pertandingan digelar di MEWA Arena, markas Mainz 05.
3. Siapa pemain kunci Stuttgart saat ini?
Deniz Undav menjadi pemain paling berbahaya dengan 14 gol di Bundesliga musim ini.
