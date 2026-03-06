Preview RB Leipzig vs Augsburg: Misi Die Roten Bullen Tembus Empat Besar

RB Leipzig vs Augsburg(ChatGPT)

RB Leipzig akan menjamu FC Augsburg dalam lanjutan Bundesliga Matchday 25 pada Sabtu, 7 Maret 2026. Pertandingan yang berlangsung di Red Bull Arena ini menjadi krusial bagi tuan rumah yang tengah berupaya keras menembus zona empat besar demi tiket Liga Champions musim depan.

Saat ini, RB Leipzig berada di posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 44 poin, hanya terpaut dua angka dari peringkat keempat. Kemenangan tipis 2-1 atas Hamburger SV pekan lalu menjadi modal penting untuk memutus tren kurang maksimal di kandang, di mana mereka gagal menang dalam empat laga terakhir di hadapan pendukung sendiri.

Info Pertandingan Stadion: Red Bull Arena Kota: Leipzig, Saxony, Jerman Waktu: Sabtu, 7 Maret 2026, 21:30 WIB

Augsburg Datang dengan Tren Positif

Di sisi lain, FC Augsburg tidak bisa diremehkan. Meski secara historis mereka kesulitan saat bertandang ke Leipzig, anak asuh Manuel Baum sedang berada dalam performa terbaiknya. Fuggerstadter mencatatkan tiga kemenangan beruntun dan kini bertengger di peringkat kesembilan klasemen Bundesliga.



Kehadiran striker muda Rodrigo Ribeiro menjadi ancaman nyata bagi pertahanan Leipzig. Ribeiro tercatat selalu mencetak gol di babak kedua dalam enam kemenangan terakhir timnya. Augsburg mengincar kemenangan perdana mereka di Red Bull Arena setelah rekor buruk tidak pernah menang dalam enam kunjungan terakhir di Bundesliga.

Kondisi Skuad dan Absensi Pemain

Leipzig dipastikan tampil tanpa kiper utama Péter Gulácsi yang masih cedera panjang, sementara Xaver Schlager masih diragukan tampil. Kabar baiknya, Rômulo yang telah mengoleksi tujuh gol musim ini siap memimpin lini serang bersama Benjamin Sesko.

Augsburg menghadapi krisis di lini belakang. Cédric Zesiger harus absen karena suspensi kartu, sementara Jeffrey Gouweleeuw dan Dimitrios Giannoulis dilaporkan mengalami cedera. Hal ini memaksa tim tamu untuk meracik ulang komposisi pertahanan guna membendung agresivitas Die Roten Bullen.

Statistik Kunci dan Head-to-Head

Leipzig memiliki dominasi absolut dalam sejarah pertemuan kedua tim. Pada pertemuan pertama musim ini di bulan Oktober 2025, Leipzig menghancurkan Augsburg dengan skor telak 6-0. Secara keseluruhan, Augsburg belum pernah menang atas Leipzig di kompetisi apa pun sejak September 2017.

Statistik (Musim 2025/2026) RB Leipzig FC Augsburg Posisi Klasemen 5 9 Poin 44 31 Rata-rata Gol Kandang/Tandang 2.25 1.15 Pemain Kunci Rômulo Rodrigo Ribeiro

Prediksi Susunan Pemain

RB Leipzig (4-2-2-2)

Vandevoordt; Simakan, Orban, Lukeba, Raum; Kampl, Haidara; Simons, Baumgartner; Sesko, Rômulo.

FC Augsburg (4-2-3-1)

Dahmen; Wolf, Bauer, Oxford, Pedersen; Maier, Rexhbecaj; Vargas, Engels, Tietz; Rodrigo Ribeiro.

Pertandingan ini diprediksi akan berjalan sengit mengingat motivasi tinggi kedua tim. Leipzig butuh tiga poin untuk menjaga asa ke Liga Champions, sementara Augsburg ingin mempertahankan momentum kemenangan mereka di awal tahun 2026 ini.

