Hamburg vs RB Leipzig: RB Leipzig Bungkam Hamburg 2-1, Dekati Zona Liga Champions

RB Leipzig sukses memetik kemenangan krusial saat bertandang ke markas Hamburg di Volksparkstadion. Sempat tertinggal lebih dulu, tim tamu berhasil membalikkan keadaan menjadi 2-1, sekaligus memutus rekor enam laga tak terkalahkan milik Die Rothosen di Bundesliga.

Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi anak asuh Ole Werner untuk terus memangkas jarak dengan empat besar klasemen, demi mengamankan tiket Liga Champions musim depan.

Jual Beli Serangan di Babak Pertama

Laga berlangsung sengit sejak menit awal. Leipzig langsung menebar ancaman melalui Rômulo Cardoso yang memaksa kiper Daniel Heuer Fernandes melakukan penyelamatan gemilang. Tak tinggal diam, Hamburg membalas lewat upaya Damion Downs yang hampir membobol gawang Leipzig jika tidak digagalkan oleh Maarten Vandevoordt.

Tuan rumah sempat mendapatkan pukulan saat Nicolás Capaldo harus ditarik keluar lebih awal karena cedera. Namun, Hamburg justru berhasil memecah kebuntuan tak lama kemudian. Berawal dari keberhasilan merebut bola di garis tengah, Hamburg melancarkan serangan balik cepat yang diselesaikan dengan sempurna oleh Fábio Vieira. Skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah.

Leipzig merespons dengan tekanan bertubi-tubi. Upaya mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-36. Menerima umpan di tiang jauh, Ridle Baku memberikan bola kepada Rômulo Cardoso. Meski dalam posisi membelakangi gawang, Rômulo melepaskan sontekan tumit instingtif yang luar biasa untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Dominasi Leipzig di Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Leipzig langsung tancap gas. Hanya butuh lima menit setelah turun minum, Die Roten Bullen sukses membalikkan kedudukan. Melalui kerja sama tim yang rapi, Yan Diomande berhasil melewati kepungan tiga pemain bertahan Hamburg sebelum melepaskan tembakan keras ke langit-langit gawang.

Leipzig sebenarnya berpeluang memperlebar keunggulan setelah wasit menunjuk titik putih akibat pelanggaran handball Nicolai Remberg. Namun, Rômulo yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya setelah tendangan penaltinya dibaca dengan mudah oleh Heuer Fernandes.

Meski gagal menambah gol dari titik putih, Leipzig tetap tampil dominan hingga laga usai. Hamburg yang berupaya mengejar ketertinggalan gagal membongkar pertahanan solid tim tamu.

Posisi Klasemen

Hasil ini menandai kemenangan kedua Leipzig dalam enam laga terakhir di Bundesliga. Tambahan tiga poin ini membuat mereka kini hanya terpaut dua angka dari zona empat besar. Sementara itu, Hamburg tertahan di peringkat ke-11, hanya berjarak empat poin dari zona degradasi dan memperpanjang rekor buruk tanpa kemenangan dalam enam pertemuan terakhir melawan Leipzig. (Flash Score/Z-2)