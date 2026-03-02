Frankfurt vs Freiburg: Eintracht Frankfurt Bungkam Freiburg 2-0, Farès Chaïbi Jadi Pahlawan

Headline
EINTRACHT Frankfurt berhasil mengamankan poin penuh setelah menundukkan SC Freiburg dengan skor 2-0 dalam lanjutan Bundesliga. Kemenangan ini membawa klub berjuluk Die Adler tersebut naik ke peringkat tujuh klasemen sementara, sekaligus mempertegas dominasi mereka atas Freiburg dengan catatan hanya satu kekalahan dari 13 pertemuan terakhir.
Laga dimulai dengan situasi dramatis saat pertandingan belum genap berjalan 30 detik. Kiper Frankfurt, Kauã Santos, terpaksa ditarik keluar akibat cedera setelah bertabrakan dengan Igor Matanovi?. Insiden ini menyebabkan laga terhenti selama empat menit sebelum Michael Zetterer masuk menggantikan posisi di bawah mistar.
Setelah laga dilanjutkan, Frankfurt tampil lebih menekan. Pada menit ke-24, kiper Freiburg, Noah Atubolu, dipaksa melakukan penyelamatan ganda yang luar biasa saat menghalau sepakan jarak jauh Nathaniel Brown dan bola muntah dari Jonathan Burkardt.
Atubolu kembali menunjukkan kelasnya dengan menepis upaya Arnaud Kalimuendo. Di sisi lain, Freiburg yang dijuluki Breisgau-Brasilianer baru mendapatkan peluang emas di masa injury time babak pertama. Sayangnya, sundulan Matanovi? memanfaatkan umpan silang Christian Günter masih membentur tiang gawang.
Memasuki babak kedua, jual beli serangan kian intens. Matthias Ginter sempat menjadi pahlawan pertahanan Freiburg dengan melakukan serangkaian blok krusial terhadap peluang Jean-Mattéo Bahoya dan Mario Götze. Namun, tembok kokoh tersebut akhirnya runtuh oleh pemain pengganti, Farès Chaïbi.
Hanya sesaat setelah masuk dari bangku cadangan, Chaïbi langsung memberikan dampak instan. Ia melepaskan tembakan klinis ke pojok bawah gawang yang gagal dijangkau Atubolu, membawa tuan rumah unggul 1-0.
Frankfurt berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-81. Kali ini giliran Jean-Mattéo Bahoya yang mencatatkan namanya di papan skor. Menerima umpan lambung dari Chaïbi, Bahoya dengan berani melepaskan tendangan lob yang melewati kepala Atubolu dan bersarang di gawang lawan.
Kemenangan ini menjadi raihan tiga poin kedua Frankfurt dalam 12 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil ini sekaligus memberikan kekalahan kedua bagi Freiburg dalam tiga laga terakhir mereka di liga.
Dengan hasil ini, Frankfurt tidak hanya memperbaiki posisi di klasemen, tetapi juga memulihkan kepercayaan diri tim setelah periode sulit di beberapa pekan sebelumnya. (Flash Score/Z-2)
