Preview Bundesliga Borussia Dortmund vs Bayern Muenchen: Adu Gengsi di Der Klassiker

Borussia Dortmund vs Bayern Muenchen(ALEXANDRA BEIER / AFP)

PANGGUNG sepak bola Jerman akan memanas saat Borussia Dortmund menjamu Bayern Muenchen dalam laga bertajuk Der Klassiker di Signal Iduna Park. Laga pekan ke-24 Bundesliga 2025/2026 ini akan digelar pada Minggu (1/3/2026) pukul 00.30 WIB.

Pertandingan ini bukan sekadar soal rivalitas sejarah, melainkan duel krusial dalam perburuan gelar juara. Bayern Muenchen saat ini kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 60 poin, unggul delapan angka dari Dortmund yang membuntuti di posisi kedua. Kemenangan bagi Die Roten akan membuat selisih menjadi 11 poin, yang secara praktis bisa mengakhiri persaingan gelar musim ini.

Analisis Kondisi Tim

Dortmund datang dengan luka setelah tersingkir secara dramatis dari Liga Champions di tangan Atalanta tengah pekan lalu. Namun, di kompetisi domestik, pasukan Niko Kovac memiliki rekor kandang yang impresif dengan status tak terkalahkan di Signal Iduna Park musim ini (9 menang, 2 imbang).

Di sisi lain, Bayern Muenchen tampil sangat konsisten di bawah arahan Vincent Kompany. Harry Kane masih menjadi ancaman utama dengan torehan 28 gol di Bundesliga sejauh ini. Bayern juga diuntungkan dengan waktu istirahat yang lebih panjang karena tidak bermain di kompetisi Eropa pada tengah pekan.

Head to Head Borussia Dortmund vs Bayern Muenchen

18/10/2025: Bayern Muenchen 2-1 Borussia Dortmund (Bundesliga)

2-1 Borussia Dortmund (Bundesliga) 12/04/2025: Bayern Muenchen 2-2 Borussia Dortmund (Bundesliga)

30/11/2024: Borussia Dortmund 1-1 Bayern Muenchen (Bundesliga)

30/03/2024: Bayern Muenchen 0-2 Borussia Dortmund (Bundesliga)

(Bundesliga) 04/11/2023: Borussia Dortmund 0-4 Bayern Muenchen (Bundesliga)

Prediksi Susunan Pemain

Borussia Dortmund

Dortmund kehilangan Julian Ryerson yang terkena suspensi. Bek muda Yan Couto diprediksi akan mengisi posisi wing-back kanan dalam formasi tiga bek yang diusung Kovac. Lini depan akan tetap mengandalkan ketajaman Serhou Guirassy yang didukung oleh kecepatan Maximilian Beier.

Bayern Muenchen

Kompany kemungkinan besar belum akan memaksakan Manuel Neuer jika tidak fit 100%, sehingga kiper muda Jonas Urbig berpeluang tampil di laga besar ini. Di lini tengah, duet Kimmich dan Pavlovic akan menjadi motor serangan untuk menyuplai bola ke trio Olise, Musiala, dan Luis Diaz.

Posisi Borussia Dortmund (3-5-2) Bayern Muenchen (4-2-3-1) Kiper Gregor Kobel Jonas Urbig Belakang Anton, Schlotterbeck, Bensebaini Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic Tengah Couto, Nmecha, Bellingham, Sabitzer, Svensson Kimmich, Pavlovic, Musiala Depan Guirassy, Beier Olise, Diaz, Harry Kane

Prediksi Skor

Melihat performa ofensif kedua tim, laga ini diprediksi akan menghasilkan banyak gol. Dortmund sangat kuat di kandang, namun Bayern memiliki kedalaman skuat dan mentalitas juara yang lebih stabil. Skor imbang 2-2 atau kemenangan tipis bagi tim tamu menjadi hasil yang paling realistis. (Z-4)