Atalanta vs Dortmund: Niko Kovac Sebut die Schwarzgelben Pantas Tersingkir di Liga Champions

PELATIH Borussia Dortmund Niko Kovac menilai timnya pantas tersingkir dari Liga Champions UEFA 2025/2026 setelah kalah 1-4 dari Atalanta pada leg kedua playoff 16 besar di Bergamo, Italia, Kamis dini hari WIB.

"Kami memang pantas tersingkir karena tidak tampil cukup baik untuk melaju ke babak berikutnya," ujar Kovac dikutip dari laman resmi Borussia Dortmund.

Kovac kecewa dengan penampilan Julian Brandt dan kawan-kawan pada leg kedua karena mereka datang ke Italia dengan bekal kemenangan 2-0 pada leg pertama.

Menurut juru taktik berusia 54 tahun itu, Dortmund tidak semestinya kebobolan empat gol, apalagi itu terjadi karena kesalahan-kesalahan para pemainnya.

"Di level Liga Champions, kesalahan-kesalahan kecil akan langsung mendapatkan hukuman. Kami sebenarnya tidak perlu terpeleset seperti ini di tandang meski kami menyadari laga akan berjalan sengit," tutur Kovac.

Salah satu eror mencolok yang dilakukan Dortmund saat berlaga di Bergamo adalah ketika penjaga gawang mereka, Gregor Kobel, salah memberikan umpan pada menit akhir pertandingan.

Hal itu berujung pada pelanggaran yang dilakukan bek tengah Dortmund Ramy Bensabaini terhadap penyerang Atalanta Nikola Krstovic di kotak penalti. Wasit pun menunjuk titik putih setelah berkonsultasi dengan VAR dan Lazar Samardzik sebagai eksekutor melakukan tugasnya dengan baik.

Tekait situasi tersebut, Kobel mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada rekan-rekannya karena kekeliruan itu membuat Dortmund semakin tenggelam. Dia menegaskan bahwa niatnya hanya menghalau bola.

"Tentu niat saya awalnya adalah menyapu bola dan saya harus mengambil keputusan dalam sepersekian detik," kata kiper berkebangsaan Swiss tersebut.

Setelah kalah di laga Atalanta vs Dortmund, Kobel pun meminta rekan-rekannya untuk melupakan hasil tersebut dan kembali fokus ke pertandingan berikutnya.

Borussia Dortmund kalah dengan skor 1-4 dari Atalanta dalam leg kedua babak playoff Liga Champions UEFA 2025/2026 di Stadion Atleti Azzurri Italia, Bergamo, Kamis dini hari WIB.

Satu-satunya gol Dortmund dicetak oleh Karim Adeyemi. Sementara empat gol tim tuan rumah diciptakan oleh Gianluca Scamacca, Davide Zappacosta, Mario Pasalic dan Lazar Samardzic.

Pada babak 16 besar Liga Champions 2025/2026, Atalanta akan melawan Arsenal atau Bayern yang lebih dahulu mengunci tempat di 16 besar lantaran finis di peringkat delapan besar fase liga.

Penentuan tim-tim yang akan berhadapan 16 besar Liga Champions musim ini akan dipastikan dalam pengundian yang digelar pada Jumat (27/2). (Ant/Z-4)