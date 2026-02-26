Trofi Liga Champions(AFP/Fabrice COFFRINI )

BABAK playoff knockout Liga Champions 2025/2026 telah resmi berakhir pada Kamis (26/2) dini hari WIB. Sebanyak 16 tim kini telah mengamankan tiket ke 16 besar, yang terdiri dari delapan tim unggulan dari fase liga dan delapan tim pemenang jalur playoff.

Kejutan terbesar musim ini datang dari wakil Norwegia, Bodo/Glimt, yang secara luar biasa menyingkirkan raksasa Italia sekaligus finalis tahun lalu, Inter Milan, dengan agregat meyakinkan 5-2.

Statistik Kunci Fase Gugur Tim Paling Produktif: Newcastle United (9 Gol di Playoff)

Newcastle United (9 Gol di Playoff) Kejutan Terbesar: Bodo/Glimt (Menyingkirkan Inter Milan)

Bodo/Glimt (Menyingkirkan Inter Milan) Dominasi Liga: Premier League Inggris (5 Wakil)

Daftar Tim Lolos Otomatis (Seed 1-8)

Delapan tim ini lolos langsung ke babak 16 besar setelah menempati posisi teratas pada klasemen akhir fase liga:

Baca juga : Hasil Drawing Liga Champions 2025-2026: Liverpool Jumpa Real Madrid, Chelsea vs Barcelona

Tim Asal Negara Status Arsenal Inggris Juara Fase Liga (Sempurna) Bayern Munchen Jerman Peringkat 2 Liverpool Inggris Peringkat 3 Tottenham Hotspur Inggris Peringkat 4 Barcelona Spanyol Peringkat 5 Chelsea Inggris Peringkat 6 Sporting CP Portugal Peringkat 7 Manchester City Inggris Peringkat 8

Daftar Tim Lolos Lewat Jalur Playoff

Delapan tim tambahan yang berhasil memenangkan laga hidup-mati di babak playoff knockout:

Real Madrid (Spanyol) - Menang agregat 3-1 atas Benfica. Paris Saint-Germain (Prancis) - Menang agregat 5-4 atas AS Monaco. Atletico Madrid (Spanyol) - Menang agregat 7-4 atas Club Brugge. Bayer Leverkusen (Jerman) - Menang agregat 2-0 atas Olympiacos. Atalanta (Italia) - Menang agregat 4-3 atas Borussia Dortmund. Newcastle United (Inggris) - Menang agregat 9-3 atas Qarabag. Galatasaray (Turki) - Menang agregat 7-5 atas Juventus (Extra Time). Bodo/Glimt (Norwegia) - Menang agregat 5-2 atas Inter Milan.

Info Drawing 16 Besar

Proses drawing babak 16 besar Liga Champions 2025/2026 akan dilangsungkan di markas UEFA, Nyon, Swiss, pada Jumat, 27 Februari 2026, pukul 18.00 WIB. Tim yang lolos otomatis (seed) akan diundi melawan tim yang lolos dari jalur playoff (unseeded).

Kapan Pertandingan 16 Besar Dimulai?

Pertandingan fase gugur ini akan dimainkan dalam dua leg:

Leg Pertama: 10 & 11 Maret 2026

10 & 11 Maret 2026 Leg Kedua: 17 & 18 Maret 2026

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.