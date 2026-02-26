Headline
BABAK playoff knockout Liga Champions 2025/2026 telah resmi berakhir pada Kamis (26/2) dini hari WIB. Sebanyak 16 tim kini telah mengamankan tiket ke 16 besar, yang terdiri dari delapan tim unggulan dari fase liga dan delapan tim pemenang jalur playoff.
Kejutan terbesar musim ini datang dari wakil Norwegia, Bodo/Glimt, yang secara luar biasa menyingkirkan raksasa Italia sekaligus finalis tahun lalu, Inter Milan, dengan agregat meyakinkan 5-2.
Delapan tim ini lolos langsung ke babak 16 besar setelah menempati posisi teratas pada klasemen akhir fase liga:
|Tim
|Asal Negara
|Status
|Arsenal
|Inggris
|Juara Fase Liga (Sempurna)
|Bayern Munchen
|Jerman
|Peringkat 2
|Liverpool
|Inggris
|Peringkat 3
|Tottenham Hotspur
|Inggris
|Peringkat 4
|Barcelona
|Spanyol
|Peringkat 5
|Chelsea
|Inggris
|Peringkat 6
|Sporting CP
|Portugal
|Peringkat 7
|Manchester City
|Inggris
|Peringkat 8
Delapan tim tambahan yang berhasil memenangkan laga hidup-mati di babak playoff knockout:
Proses drawing babak 16 besar Liga Champions 2025/2026 akan dilangsungkan di markas UEFA, Nyon, Swiss, pada Jumat, 27 Februari 2026, pukul 18.00 WIB. Tim yang lolos otomatis (seed) akan diundi melawan tim yang lolos dari jalur playoff (unseeded).
Pertandingan fase gugur ini akan dimainkan dalam dua leg:
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
