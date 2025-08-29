Jadwal Liga Champions 2025-2026, Mulai Bergulir Tengah September

Liga Champions.(DOK UEFA)

UEFA turut mengumumkan jadwal pertandingan Liga Champions musim 2025-2026 setelah melakukan drawing Liga Champions pada Kamis (28/8) di Monaco.

Jadwal Liga Champions akan berlangsung dalam delapan pekan dan dimulai dengan fase liga. Untuk pekan pertama akan bergulir pada 16-18 September 2025.

Ada banyak big match dalam fase liga termasuk laga Liverpool vs Real Madrid dan Chelsea vs Barcelona.

Kemudian pekan kedua, pada 30 September-1 Oktober 2025. Lanjut ke pekan ketiga, 21/22 Oktober 2025. Pekan keempat, 4/5 November 2025.

Lalu pekan kelima 25/26 November 2025. Pekan keenam 9/10 Desember 2025. Pekan Ketujuh 20-21 Januari 2026. Terakhir, pekan kedelapan pada 28 Januari 2026.

Setelah fase liga, akan dilakukan undian play-off dan digelar pada 30 Januari 2026. Fase play-off akan berlangsung pada 17/18 dan 24/25 Februari 2026.

Setelah play-off akan dimulai babak 16 besar pada 10/11 dan 17/18 Maret 2026. Selanjutnya, perempat final pada 7/8 dan 14/15 April 2026.

Semifinal akan berlangsung pada 28/29 April dan 5/6 Mei 2026. Babak final akan digelar di Hongaria pada 30 Mei 2026. (I-3)