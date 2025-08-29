Jadwal Liga Champions 2025-2026, Mulai Bergulir Tengah September

Headline
UEFA turut mengumumkan jadwal pertandingan Liga Champions musim 2025-2026 setelah melakukan drawing Liga Champions pada Kamis (28/8) di Monaco.
Jadwal Liga Champions akan berlangsung dalam delapan pekan dan dimulai dengan fase liga. Untuk pekan pertama akan bergulir pada 16-18 September 2025.
Ada banyak big match dalam fase liga termasuk laga Liverpool vs Real Madrid dan Chelsea vs Barcelona.
Kemudian pekan kedua, pada 30 September-1 Oktober 2025. Lanjut ke pekan ketiga, 21/22 Oktober 2025. Pekan keempat, 4/5 November 2025.
Lalu pekan kelima 25/26 November 2025. Pekan keenam 9/10 Desember 2025. Pekan Ketujuh 20-21 Januari 2026. Terakhir, pekan kedelapan pada 28 Januari 2026.
Setelah fase liga, akan dilakukan undian play-off dan digelar pada 30 Januari 2026. Fase play-off akan berlangsung pada 17/18 dan 24/25 Februari 2026.
Setelah play-off akan dimulai babak 16 besar pada 10/11 dan 17/18 Maret 2026. Selanjutnya, perempat final pada 7/8 dan 14/15 April 2026.
Semifinal akan berlangsung pada 28/29 April dan 5/6 Mei 2026. Babak final akan digelar di Hongaria pada 30 Mei 2026. (I-3)
Chelsea akhirnya mencapai kesepakatan dengan Manchester United untuk mendatangkan Alejandro Garnacho setelah melalui proses negosiasi panjang.
Chelsea dan Manchester United menyetujui biaya transfer sebesar 40 juta pound (Rp884 miliar).
Salah satu duel yang paling menyita perhatian adalah pertemuan Liverpool kontra Real Madrid di Anfield.
Alejandro Garnacho merupakan salah satu penggawa yang dipersilakan meninggalkan Manchester United pada bursa transfer musim panas ini oleh pelatih kepala Ruben Amorim.
BARCELONA dikabarkan tengah mempertimbangkan tawaran senilai 50 juta euro atau sekitar Rp887 miliar yang diajukan Chelsea untuk gelandang muda mereka, Fermin Lopez.
LIGA Champions edisi 2024/2025 merampungkan babak playoff atau babak 16 besar. Delapan tim dari playoff melaju ke fase 16 besar dan sudah dinanti delapan klub yang otomatis lolos dari babak grup.
