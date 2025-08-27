Digoda Chelsea, Hansi Flick Tegaskan Ingin Pertahankan Fermin Lopez

Headline
BARCELONA dikabarkan tengah mempertimbangkan tawaran senilai 50 juta euro atau sekitar Rp887 miliar yang diajukan Chelsea untuk gelandang muda mereka, Fermin Lopez. Dikutip dari Metro, tawaran itu belum ditolak secara langsung oleh manajemen Blaugrana.
Chelsea masih aktif di bursa transfer musim panas ini untuk menambah amunisi di lini serang. Selain melakukan pembicaraan panjang dengan Manchester United terkait Alejandro Garnacho, klub London itu kini resmi mengajukan pendekatan kepada pihak Fermin yang berusia 22 tahun sebelum jendela transfer ditutup pada Senin mendatang.
Surat kabar Sport menuliskan bahwa Fermin sudah mengetahui minat dari Chelsea. Bagi Barcelona, tawaran tersebut sangat penting karena bisa membantu meringankan beban finansial klub dalam jangka pendek. Negosiasi kini ditangani langsung oleh Direktur Olahraga Deco.
Meski demikian, pelatih kepala Hansi Flick menegaskan tidak ingin kehilangan pemain lagi. “Saya hanya bisa mengulangi apa yang saya katakan, saya tidak ingin kehilangan siapa pun saat ini karena musim akan berjalan sangat berat. Kualitas dari Fermin sangat baik sejak musim lalu, juga saat memulai musim baru ini. Saya senang dengannya dan dengan pemain lain, dan saya ingin semua tetap di sini,” kata Flick.
Sementara itu, Fermin sendiri menegaskan komitmennya untuk bertahan di Camp Nou. “Saya ingin tetap di sini, dan saya akan melakukannya. Bermain di Barcelona adalah mimpi saya. Rekrutan baru juga sangat bagus dan akan membantu kami musim ini,” ujar gelandang tim nasional Spanyol itu. (NDf/I-1)
