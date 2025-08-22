Duet pemain Barcelona Lamine Yamal (kiri) dan Jules Kounde(AFP/Fayez NURELDINE)

BEK Barcelona Jules Kounde mendukung rekan setimnya, Lamine Yamal, untuk memenangkan penghargaan Ballon d'Or 2025 dengan mengalahkan kompatriotnya di timnas Prancis, Ousmane Dembele.

Dalam wawancara yang dilakukan usai menandatangani kontrak baru berdurasi lima tahun dengan Barcelona, Kounde ditanya mengenai peluang Lamine Yamal dan Ousmane Dembele dalam perebutan Ballon d'Or 2025.

"Anda membuat saya berada dalam situasi sulit karena ada juga Dembele. Saya hanya akan bilang bahwa bila Lamine menang, dia sangat pantas mendapatkannya, seperti pemain lain yang juga tampil luar biasa musim ini," kata Kounde dilansir dari laman resmi Barcelona, Jumat (22/8).

Pernyataan ini mencerminkan kekaguman Kounde terhadap bakat Yamal, pemain muda berusia 18 tahun yang telah mencuri perhatian dunia sepak bola.

Yamal tampil gemilang dengan mencatatkan 21 gol dan 22 assist dalam 62 pertandingan musim lalu, yang membantu Barcelona memenangkan treble domestik (La Liga, Copa del Rey, dan Supercopa de Espana) serta mencapai semifinal Liga Champions.

Di sisi lain, Dembele, yang kini bermain untuk Paris Saint-Germain (PSG), juga menjadi kandidat kuat Ballon d'Or setelah mencetak 37 gol dan 15 assist dalam 60 pertandingan, sekaligus membawa PSG meraih gelar Liga Champions pertama dalam sejarah klub.

Selain membahas Ballon d'Or, Kounde juga menegaskan bahwa target utama Barcelona musim ini adalah meraih gelar Liga Champions.

"Gelar Liga Champions adalah tujuan utama kami," ujar Kounde.

Ambisi ini mencerminkan tekad Barcelona untuk kembali berjaya di kompetisi elite Eropa setelah terakhir kali memenangkannya pada 2015.

Kounde, yang dikenal karena fleksibilitas dan ketenangannya di lini belakang, menjadi salah satu pilar penting Barcelona musim ini. Kontrak barunya hingga 2030 menunjukkan komitmen jangka panjangnya terhadap klub Katalunya tersebut.

Persaingan untuk Ballon d'Or 2025 diprediksi akan sangat sengit, dengan nama-nama seperti Mohamed Salah, Raphinha, Achraf Hakimi, Kylian Mbappe, dan Raphinha juga masuk dalam daftar kandidat.

Namun, sorotan utama tertuju pada duel antara Yamal dan Dembele, yang masing-masing mewakili generasi berbeda dalam sepak bola.

Yamal, dengan usianya yang masih muda, dianggap sebagai fenomena langka, sementara Dembele menunjukkan kebangkitan luar biasa sebagai penyerang tengah di PSG. Pemenang Ballon d'Or 2025 akan diumumkan pada 22 September 2025 di Paris. (Ant/Z-1)