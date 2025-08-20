Debut Franco Mastantuono di Real Madrid Menuai Pujian

Franco Mastantuono (kiri).(DOK REAL MADRID)

PELATIH Real Madrid Xabi Alonso memberikan pujian khusus kepada Franco Mastantuono dalam debutnya bersama Los Blancos pada laga pertama La Liga Spanyol 2025-2026. Madrid menang tipis 1-0 atas Osasuna di Santiago Bernabeu, Rabu (20/8) WIB.

Gelandang muda asal Argentina itu melakoni debutnya sebagai pemain pengganti di babak kedua dan langsung menampilkan performa yang menjanjikan dan membuat kesan positif.

Tiga rekrutan anyar Madrid lainnya, yakni Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, dan Alvaro Carreras, dimainkan sejak awal laga. Namun, sorotan tertuju pada Mastantuono yang baru berusia 18 tahun. Meski minim pengalaman, ia tampil percaya diri di hadapan ribuan pendukung di Bernabeu.

“Para pemain baru tampil baik, semuanya bisa langsung beradaptasi. Franco yang melakukan debut hari ini juga menunjukkan kualitas. Jersey ini maupun atmosfer Bernabéu tidak membuat mereka terbebani,” ujar Alonso kepada Real Madrid TV.

“Dia (Franco Mastantuono) terlihat meyakinkan. Saya pikir dia bisa memberikan kontribusi dan memang benar. Ia tampil dengan percaya diri dan memberi dampak saat masuk," imbuh Alonso.

Dalam pertandingan itu, Kylian Mbappe menjadi penentu kemenangan lewat eksekusi penalti di menit ke-50 setelah dilanggar Juan Cruz.

Sementara itu, Osasuna harus bermain dengan 10 orang di masa tambahan waktu usai Abel Bretones diganjar kartu merah.

Meski Madrid masih terlihat kesulitan menciptakan peluang bersih meski menguasai bola, Alonso menegaskan performa Mastantuono menjadi salah satu kabar baik untuk proyek jangka panjang Los Blancos.

Pemain muda tersebut diyakini akan menjadi bagian penting tim dalam beberapa tahun mendatang. (I-3)