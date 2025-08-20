Xabi Alonso Puji Ambisi Kylian Mbappe Usai Real Madrid Tekuk Osasuna

Pelatih Real Madrid Xabi Alonso memberi instruksi kepada Kylian Mbappe.(AFP/CHANDAN KHANNA )

KYLIAN Mbappe kembali menjadi penentu kemenangan Real Madrid. Gol tunggalnya dari titik penalti memastikan Los Blancos menang 1-0 atas Osasuna di laga pembuka La Liga 2025/2026 di Stadion Santiago Bernabeu, Rabu (20/8) dini hari WIB. Kemenangan itu juga menandai awal positif era baru di bawah asuhan pelatih Xabi Alonso.

Usai pertandingan, Alonso menyoroti mentalitas tinggi sang bintang asal Prancis. Mbappe, yang musim lalu merebut sepatu emas Eropa dan menjadi top skor La Liga dengan 31 gol, kini mengenakan nomor 10 peninggalan Luka Modric yang hengkang ke AC Milan.

“Anda bisa melihat bahwa Kylian ingin melakukan lebih banyak setelah tahun pertamanya di sini, di mana dia sudah melakukan hal-hal luar biasa,” ujar Alonso.

“Saya tidak tahu apakah ini ada hubungannya dengan nomor punggung barunya atau hanya keinginannya untuk menang. Tetapi dia ingin meningkatkan performa individu maupun kolektif, sekaligus memberi inspirasi kepada rekan-rekannya," imbuhnya.

Di laga kontra Osasuna, Mbappe memastikan namanya tercatat di papan skor setelah dilanggar Juan Cruz di dalam kotak penalti pada menit ke-51. Dia mengeksekusi tendangan penalti dengan tenang menipu kiper Sergio Herrera.

Pertandingan ini sendiri tidak berjalan mudah bagi Madrid. Osasuna tampil disiplin dengan pertahanan rapat sehingga peluang Los Blancos di babak pertama lebih banyak datang lewat sepakan jarak jauh seperti dari Dean Huijsen dan Éder Militao.

Mbappe juga sempat gagal memanfaatkan umpan Vinícius Júnior, serta melepaskan satu tembakan melenceng.

Real Madrid akhirnya bisa bernapas lega usai unggul di awal babak kedua. Setelah itu, Alonso memberikan debut kepada Franco Mastantuono yang masuk di paruh kedua. Dani Carvajal juga mencatatkan penampilan liga pertamanya sejak Oktober usai pulih dari cedera lutut panjang.

Di sisi lain, Trent Alexander-Arnold menjalani debutnya di La Liga ditemani rekrutan anyar lain seperti Dean Huijsen dan Alvaro Carreras.

Meski Osasuna mencoba memberi perlawanan, dominasi Madrid tak tergoyahkan. Harapan tim tamu kian tipis setelah Abel Bretones mendapat kartu merah di masa tambahan waktu karena menghalangi laju Gonzalo Garcia dengan tangan.

Dengan kemenangan itu, Real Madrid melanjutkan catatan impresif mereka belum pernah kalah di laga pembuka La Liga sejak 2008. Alonso menegaskan bahwa start positif ini sangat penting.

“Memulai dengan langkah yang tepat itu kunci di La Liga. Kami menunjukkan kesabaran dan yang terpenting kami tidak kehilangan arah,” ujar Alonso. (AFP/Z-1)