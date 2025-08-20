Real Madrid Masih Kesulitan di Lini Depan

Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
REAL Madrid berhasil meraih tiga poin penuh setelah menundukkan Osasuna 1-0 pada pertandingan pembuka La Liga musim 2025/2026 di Santiago Bernabeu, Rabu (20/8) WIB. Meski hasil akhir positif, sang pelatih Xabi Alonso menilai timnya masih kurang dalam urusan ketajaman.
Pada laga tersebut, Alonso menurunkan trisula Vinicius Junior, Kylian Mbappe, dan Brahim Diaz sebagai starter. Gol tunggal kemenangan tercipta di babak kedua lewat penalti. Memasuki menit ke-50, Mbappe dijatuhkan di kotak terlarang dan dirinya sendiri sukses menuntaskan eksekusi penalti untuk membawa Madrid unggul 1-0. Penyerang asal Prancis itu tampil gemilang sebagai man of the match dengan torehan satu gol, dua peluang tercipta, serta delapan kali melewati lawan.
Meski begitu, Madrid gagal menambah gol hingga laga usai. Vinícius justru menuai sorotan karena hanya mampu melepaskan satu tembakan yang melenceng dan mencatat satu kali dribel sukses. Alonso puas atas kemenangan tersebut tapi tidak dengan caranya. Dia mengakui timnya masih kesulitan membongkar pertahanan rapat lawan.
"Ada beberapa aspek yang sudah baik dan ada juga yang masih harus diperbaiki. Jalan masih panjang, tapi kami bermain terorganisir. Kami kurang vitalitas di sepertiga akhir lapangan dan kesulitan menciptakan peluang nyata," kata Alonso dilansir Sportingnews.
"Saya yakin tim akan terus berkembang dan menemukan ritmenya kembali. Saat ini kami masih dalam fase penyetelan, namun kemenangan memberi ketenangan,” ujar Alonso.
Secara defensif, Los Blancos tampil solid dengan hanya membiarkan Osasuna melepaskan dua tembakan sepanjang laga.
Alonso menilai masalah utama justru berada di lini depan, terutama saat menghadapi blok rendah yang diterapkan lawan. Ia juga menyebut Madrid belum punya cukup waktu untuk beradaptasi dalam skema serangan menghadapi pertahanan rapat seperti yang dilakukan Osasuna.(M-2)
Rodrygo belakangan dikaitkan dengan sejumlah klub Liga Primer Inggris, termasuk Arsenal, Liverpool, dan Manchester City.
PELATIH Real Madrid, Xabi Alonso, memberikan apresiasi kepada para rekrutan anyar Los Blancos setelah timnya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Osasuna pada laga pembuka LaLiga.
Kylian Mbappe menjadi penentu kemenangan 1-0 Real Madrid atas Osasuna di laga La Liga, Rabu (20/8) dini hari WIB.
Real Madrid baru memulai latihan pramusim pada 5 Agustus, hanya 15 hari sebelum pertandingan La Liga melawan Osasuna.
Sang pelatih Xabi Alonso masih menginginkan amunisi baru untuk memperkuat lini tengah dan belakang demi mengembalikan kejayaan Real Madrid di musim 2025/2026.
Rodrygo belakangan dikaitkan dengan sejumlah klub Liga Primer Inggris, termasuk Arsenal, Liverpool, dan Manchester City.
Franco Mastantuono melakoni debutnya sebagai pemain pengganti di babak kedua laga Real Madrid vs Osasuna.
PELATIH Real Madrid, Xabi Alonso, memberikan apresiasi kepada para rekrutan anyar Los Blancos setelah timnya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Osasuna pada laga pembuka LaLiga.
Kylian Mbappe menjadi penentu kemenangan 1-0 Real Madrid atas Osasuna di laga La Liga, Rabu (20/8) dini hari WIB.
Wasit memberikan hadiah penalti kepada Real Madrid usai Kylian Mbappe dijatuhkan di kotak terlarang oleh pemain Osasuna Juan Cruz.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved