Alonso Puji Pemain Baru Real Madrid setelah Kalahkan Osasuna

PELATIH Real Madrid, Xabi Alonso, memberikan apresiasi kepada para rekrutan anyar Los Blancos setelah timnya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Osasuna pada laga pembuka LaLiga 2025/26 di Santiago Bernabeu, Rabu (20/8) WIB.
Tiga pemain baru Madrid yakni Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, dan Alvaro Carreras, langsung dipercaya tampil sejak menit awal. Sementara itu Franco Mastantuono, yang baru berusia 18 tahun, masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua dan tampil menjanjikan dalam debutnya.
“(Para pemain baru] tampil baik, semua bisa menyesuaikan diri dengan cepat. Mereka yang sebelumnya tampil di Piala Dunia Antarklub, juga Franco (Mastantuono) yang menjalani debut, adalah pemain yang akan bersama kami untuk bertahun-tahun. Tidak ada beban dari seragam ini maupun atmosfer Bernabeu bagi mereka," kata Alonso kepada Real Madrid TV.
“Mereka bermain bagus, mungkin tidak spektakuler, tapi serius. Tidak ada kesalahan atau gugup. Franco membawa energi positif,” tambah Alonso.
Mastantuono sendiri baru merayakan ulang tahunnya yang ke-18 pada Kamis lalu, dan menjalani latihan perdananya bersama tim utama Madrid sehari setelahnya. Namun di lapangan, ia menunjukkan ketenangan dan percaya diri.
“Dia terlihat bagus. Saya pikir dia bisa berkontribusi. Dia punya menit bermain yang baik dan memberi dampak,” ujar Alonso.
Meski puas dengan hasil akhir, Alonso mengakui Madrid masih harus banyak berbenah, terutama dalam hal menciptakan peluang bersih. Lini depan El Real seakan belum benar-benar tajam.
Gol semata wayang Madrid pun dicetak Kylian Mbappe melalui titik putih pada menit ke-50 setelah ia dilanggar Juan Cruz di dalam kotak penalti.
Madrid sendiri tengah berusaha bangkit setelah musim lalu gagal meraih trofi besar di bawah asuhan Carlo Ancelotti musim lalu. Di bawah asuhan Alonso, Madrid menerapkan pendekatan yang berbeda dan belum langsung bisa sempurna.
“(Alonso) menginginkan kami menguasai bola, memainkan tempo dari satu sisi ke sisi lain agar lawan tidak mendapat ruang untuk bermain,” kata Mbappe.
“Ada hal yang bisa kami tingkatkan, kami juga baru kembali dari liburan, tapi secara keseluruhan ini positif,” tambahnya. (H-3)
Alonso menilai masalah utama justru berada di lini depan, terutama saat menghadapi blok rendah yang diterapkan lawan.
Sang pelatih Xabi Alonso masih menginginkan amunisi baru untuk memperkuat lini tengah dan belakang demi mengembalikan kejayaan Real Madrid di musim 2025/2026.
