West Ham United vs Chelsea, The Blues Hantam The Hammers 5-1

Bek Chelsea Trevor Chalobah (tengah) melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang West Ham United di laga Liga Primer Inggris.(AFP/HENRY NICHOLLS)

CHELSEA meraih kemenangan pertama di ajang Liga Primer Inggris musim 2025-26 usai menang telak 5-1 saat bertandang ke markas West Ham United, Sabtu (23/8) dini hari WIB.

Dalam laga di Stadion Olimpiade London itu, the Blues tertinggal lebih dulu saat laga baru berlangsung enam menit ketika Lucas Paqueta mencetak gol dari tendangan jarak jauh yang tidak bisa ditahan kiper Chelsea Robert Sanchez.

Namun, sembilan menit kemudian, Chelsea sukses menyamakan kedudukan lewat sundulan Joao Pedro menyambut sepak pojok Marc Cucurella.

Di menit 18, West Ham United sempat menjebol gawnag Chelsea lewat aksi Nicklas Fullkrug. Namun, gol the Hammers itu dianulir VAR karena Jean-Clair Todibo sudah berada dalam posisi offside.

Chelsea kemudian berbalik unggul di menit 22 lewat aksi Pedro Neto yang menyambar umpan silang Joao Pedro.

The Blues menambah keunggulan mereka di menit 33 lewat tap in Enzo Fernandez memanfaatkan assist Estevao Willian.

Skor 3-1 untuk keunggulan Chelsea atas West Ham United bertahan hingga jeda.

Di babak kedua, West Ham United meningkatkan permainan demi mengejar ketertinggalan.

Namun, gawang the Hammers malahan kembali bobol di menit 54. Moises Caicedo menambah keunggulan Chelsea usai menyambar bola muntah kala kiper Mads Hermansen gagal menguasai bola sepak pojok.

Empat menit kemudian, Chelsea membuat skor menjadi 5-1 lewat Trevor Chalobah memanfaatkan assist Joao Pedro.

Skor 5-1 untuk kemenangan Chelsea atas West Ham United bertahan hingga laga usai.

Berkat kemenangan itu, Chelsea naik ke puncak klasemen Liga Primer Inggris dengan raihan empat poin dari dua laga.

Adapun West Ham United berada di dasar klasemen usai gagal meraih satu poin pun dari dua laga. (bbc/Z-1)