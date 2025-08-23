West Ham United vs Chelsea, The Blues Hantam The Hammers 5-1

Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
CHELSEA meraih kemenangan pertama di ajang Liga Primer Inggris musim 2025-26 usai menang telak 5-1 saat bertandang ke markas West Ham United, Sabtu (23/8) dini hari WIB.
Dalam laga di Stadion Olimpiade London itu, the Blues tertinggal lebih dulu saat laga baru berlangsung enam menit ketika Lucas Paqueta mencetak gol dari tendangan jarak jauh yang tidak bisa ditahan kiper Chelsea Robert Sanchez.
Namun, sembilan menit kemudian, Chelsea sukses menyamakan kedudukan lewat sundulan Joao Pedro menyambut sepak pojok Marc Cucurella.
Di menit 18, West Ham United sempat menjebol gawnag Chelsea lewat aksi Nicklas Fullkrug. Namun, gol the Hammers itu dianulir VAR karena Jean-Clair Todibo sudah berada dalam posisi offside.
Chelsea kemudian berbalik unggul di menit 22 lewat aksi Pedro Neto yang menyambar umpan silang Joao Pedro.
The Blues menambah keunggulan mereka di menit 33 lewat tap in Enzo Fernandez memanfaatkan assist Estevao Willian.
Skor 3-1 untuk keunggulan Chelsea atas West Ham United bertahan hingga jeda.
Di babak kedua, West Ham United meningkatkan permainan demi mengejar ketertinggalan.
Namun, gawang the Hammers malahan kembali bobol di menit 54. Moises Caicedo menambah keunggulan Chelsea usai menyambar bola muntah kala kiper Mads Hermansen gagal menguasai bola sepak pojok.
Empat menit kemudian, Chelsea membuat skor menjadi 5-1 lewat Trevor Chalobah memanfaatkan assist Joao Pedro.
Skor 5-1 untuk kemenangan Chelsea atas West Ham United bertahan hingga laga usai.
Berkat kemenangan itu, Chelsea naik ke puncak klasemen Liga Primer Inggris dengan raihan empat poin dari dua laga.
Adapun West Ham United berada di dasar klasemen usai gagal meraih satu poin pun dari dua laga. (bbc/Z-1)
Estevao masuk ke susunan starter Chelsea di laga Liga Primer Inggris kontra West Ham United secara mendadak setelah Cole Palmer mengalami masalah otot saat pemanasan dan batal dimainkan.
Michail Antonio belum bermain sepak bola lagi sejak mengalami kecelakaan mobil serius pada Desember 2024, yang mengakibatkan dirinya mengalami cedera patah kaki parah.
West Ham United mendatangkan Mads Hermansen untuk menggantikan penjaga gawang Polandia, Lukasz Fabianski, meninggalkan klub pada akhir musim lalu.
West Ham United mengikat Callum Wilson dengan kontrak berdurasi satu tahun atau hingga akhir musim 2025/2026 mendatang.
Sebelumnya, pemain West Ham United Lucas Paqueta didakwa secara sengaja mendapatkan kartu kuning di empat laga Liga Primer Inggris.
Cole Palmer, awalnya, dijadwalkan tampil membela Chelsea sejak menit pertama laga kontra West Ham United namun harus keluar lebih awal usai merasakan ketidaknyamanan saat pemanasan.
Estevao masuk ke susunan starter Chelsea di laga Liga Primer Inggris kontra West Ham United secara mendadak setelah Cole Palmer mengalami masalah otot saat pemanasan dan batal dimainkan.
Chelsea meraih kemenangan pertama di Liga Inggris musim ini setelah menundukkan Westham United 5-1 dalam derby London, Sabtu (23/8)
Liverpool juga mendapat poin penuh, tapi mereka menempati peringkat keempat.
Renato Veiga diperkirakan akan menandatangani kontrak berdurasi tujuh tahun di Villarreal dari Chelsea.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved