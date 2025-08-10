Tidak Kunjung Pulih Pascakecelakaan Mobil, Michail Antonio Dilepas West Ham United

Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
MICHAIL Antonio resmi meninggalkan West Ham United setelah pihak klub Liga Primer Inggris itu memutuskan tidak menawarkan kontrak baru kepada penyerang berusia 35 tahun tersebut.
Antonio belum bermain sepak bola lagi sejak mengalami kecelakaan mobil serius pada Desember 2024, yang mengakibatkan dirinya mengalami cedera patah kaki parah.
"Michail akan selalu menjadi anggota keluarga West Ham United yang dicintai dan dihormati," tulis the Hammes, dikutip dari laman resmi, Minggu (10/8).
"Sebagaimana yang telah dilakukan sejak Desember, klub akan terus mendukung dan membantu proses pemulihannya, termasuk memberikan akses ke fasilitas latihan dan perawatan medis jika dibutuhkan," lanjut pernyataan itu.
Penyerang internasional Jamaika itu telah menyatakan keinginannya untuk kembali bermain, namun hal itu tidak akan terjadi bersama West Ham.
Antonio merupakan pencetak gol terbanyak untuk West Ham United sepanjang masa di Liga Primer Inggris, dengan total 83 gol dari 323 pertandingan.
West Ham United juga mengonfirmasi bahwa mereka masih menjalin pembicaraan dengan Antonio terkait kemungkinan peran nonpemain di klub pada masa mendatang.
Antonio merupakan bagian dari skuad West Ham United yang meraih trofi pertama mereka sejak 1980 dengan menjuarai Liga Konferensi UEFA pada 2023.
"Semua pihak di West Ham United ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Michail atas dedikasi dan pengabdiannya yang luar biasa
selama sepuluh tahun terakhir dalam balutan seragam merah marun dan biru," pungkas the Hammers. (Ant/Z-1)
Al Hilal membayar biaya transfer sebesar 53 juta euro (sekitar Rp1 triliun) untuk mengamankan jasa Darwin Nunez dari Liverpool
Burnley membayar 10 juta pound sterling sebagai biaya awal kepada Chelsea untuk mendatangkan Armando Broja.
Lucas Leiva mengaku senang kembali mengunjungi Jakarta setelah terakhir kali dia menginjakkan kakinya 12 tahun lalu pada Juli 2013 di tur pramusim Liverpool.
Manchster United membeli Benjamin Sesko di harga 76,5 juta euro (Rp1,6 triliun), dengan bonus tambahan 8,5 juta euro (Rp186 miliar) dari RB Leipzig.
West Ham United mendatangkan Mads Hermansen untuk menggantikan penjaga gawang Polandia, Lukasz Fabianski, meninggalkan klub pada akhir musim lalu.
Lucas Paquetá resmi bebas dari tuduhan pengaturan kartu kuning. Graham Potter tegaskan komitmen sang gelandang, namun Michail Antonio tak masuk skuad musim ini.
West Ham United mengonfirmasi penyerang Michail Antonio telah menjalani operasi akibat patah kaki, setelah ia mengalami kecelakaan mobil serius, Sabtu (7/12).
Chelsea kembali gagal meraih hasil positif di pekan kedua Liga Primer Inggris. Melawat ke kandang West Ham United pada Minggu (20/8) WIB, tim asuhan Mauricio Pochettino dibantai dengan skor 1-3.
Meski masih ragu untuk menurunkan Antonio, Moyes mengatakan dirinya masih memiliki Andriy Yarmolenko
The Hammers setidaknya bisa naik sementara ke urutan keempat jika mereka menjadi tim pertama musim ini yang mengalahkan Liverpool di Anfield.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved