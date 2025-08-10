Headline
Healing dalam Paduan Suara yang tak Saling Kenal

Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.

Basuki Eka Purnama
10/8/2025 05:39
Tidak Kunjung Pulih Pascakecelakaan Mobil, Michail Antonio Dilepas West Ham United
Penyerang West Ham United Michail Antonio (kiri)(AFP/Ben Stansall)

MICHAIL Antonio resmi meninggalkan West Ham United setelah pihak klub  Liga Primer Inggris itu memutuskan tidak menawarkan kontrak baru kepada penyerang berusia 35 tahun tersebut.

Antonio belum bermain sepak bola lagi sejak mengalami kecelakaan mobil serius pada Desember 2024, yang mengakibatkan dirinya mengalami cedera patah kaki parah.

"Michail akan selalu menjadi anggota keluarga West Ham United yang dicintai dan dihormati," tulis the Hammes, dikutip dari laman resmi, Minggu (10/8).

Baca juga : Kecelakaan, Michail Antonio Patah Kaki

"Sebagaimana yang telah dilakukan sejak Desember, klub akan terus mendukung dan membantu proses pemulihannya, termasuk memberikan akses ke fasilitas latihan dan perawatan medis jika dibutuhkan," lanjut pernyataan itu.

Penyerang internasional Jamaika itu telah menyatakan keinginannya untuk kembali bermain, namun hal itu tidak akan terjadi bersama West Ham.

Antonio merupakan pencetak gol terbanyak untuk West Ham United sepanjang masa di Liga Primer Inggris, dengan total 83 gol dari 323 pertandingan.

Baca juga : Kalah dari West Ham, Chelsea Lanjutkan Tren Buruk di Awal Musim

West Ham United juga mengonfirmasi bahwa mereka masih menjalin pembicaraan dengan Antonio terkait kemungkinan peran nonpemain di klub pada masa mendatang.

Antonio merupakan bagian dari skuad West Ham United yang meraih trofi pertama mereka sejak 1980 dengan menjuarai Liga Konferensi UEFA pada 2023.

"Semua pihak di West Ham United ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Michail atas dedikasi dan pengabdiannya yang luar biasa
selama sepuluh tahun terakhir dalam balutan seragam merah marun dan biru," pungkas the Hammers. (Ant/Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
