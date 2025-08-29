Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

Hasil Drawing Liga Champions 2025-2026: Liverpool Jumpa Real Madrid, Chelsea vs Barcelona

Budi Ernanto
29/8/2025 05:39
Hasil Drawing Liga Champions 2025-2026: Liverpool Jumpa Real Madrid, Chelsea vs Barcelona
Drawing Liga Champions(AFP/FREDERIC DIDES)

HASIL drawing Liga Champions 2025/2026 resmi diumumkan Kamis (28/8) malam pukul 23.00 WIB di Monako dan langsung memunculkan antusiasme tinggi karena menghadirkan sejumlah laga klasik antar raksasa Eropa.

Salah satu duel yang paling menyita perhatian adalah pertemuan Liverpool kontra Real Madrid di Anfield. Pertandingan ini diprediksi sarat gengsi mengingat sejarah pertemuan kedua tim, termasuk final 2018 yang dimenangkan Madrid. Kini, di bawah Arne Slot, The Reds bertekad membalas kekalahan itu.

Undian dipandu oleh Claudio Ranieri, legenda Swedia Zlatan Ibrahimovic, dan peraih Ballon d’Or 2007, Ricardo Kaka. Drawing ini menjadi momen penting bagi klub-klub elite untuk mengetahui lawan di fase liga, di mana setiap tim akan memainkan delapan pertandingan (empat kandang dan empat tandang).

Baca juga : 16 Besar Liga Champions : Prediksi dan Daftar Lengkap Undian

Selain Liverpool vs Real Madrid, sejumlah partai besar lain juga menanti. Chelsea dijadwalkan menjamu Barcelona, mempertemukan kembali dua tim dengan sejarah panjang di Liga Champions, termasuk semifinal dramatis 2012. Arsenal juga akan berhadapan dengan Bayern Muenchen yang kini diperkuat Harry Kane.

Real Madrid pun akan bersua Manchester City dalam salah satu duel terpanas, mengulang persaingan mereka di semifinal 2022 dan perempat final 2023/24. Ujian berat lain juga menanti klub-klub besar seperti PSG, Inter Milan, dan Juventus dengan lawan tangguh masing-masing.

UEFA akan merilis jadwal resmi pertandingan dalam waktu dekat. Fase liga ini dijadwalkan dimulai September 2025, dengan delapan lawan berbeda sudah ditetapkan untuk tiap tim dari empat pot undian.

POT 1

1. Paris Saint-Germain

Bayern Muenchen (kandang), Barcelona (tandang), Atalanta (kandang), Bayer Leverkusen (tandang), Tottenham (kandang), Sporting (tandang), Newcastle United (kandang) dan Athletic Club (tandang).

Baca juga : Jude Bellingham Akui Real Madrid Kalah dari Tim yang Lebih Baik

2. Real Madrid

Manchester City (kandang), Liverpool (tandang), Juventus (kandang), Benfica (tandang), Marseille (kandang), Olympiacos (tandang), Monaco (kandang), dan Kairat Almaty (tandang).

3. Manchester City

Borussia Dortmund (kandang), Real Madrid (tandang), Bayer Leverkusen (kandang), Villarreal (tandang), Napoli (kandang), Bodo/Glimt (tandang), Galatasaray (kandang) dan Monaco (tandang).

4. Bayern Muenchen

Chelsea (kandang), Paris St-Germain (tandang), Club Brugge (kandang), Arsenal (tandang), Sporting (kandang), PSV (tandang), Union SG (kandang) dan Pafos (tandang).

5. Liverpool

Real Madrid (kandang), Inter Milan (tandang), Atletico Madrid (kandang), Eintracht Frankfurt (tandang), PSV Eindhoven (kandang), Marseille (tandang), Qarabag (kandang) dan Galatasaray (tandang).

6. Inter Milan

Liverpool (kandang), Borussia Dortmund (tandang), Arsenal (kandang), Atletico Madrid (tandang), Slavia Praha (kandang), Ajax (tandang), Kairat Almaty (kandang) dan Union SG (tandang).

7. Chelsea

Barcelona (kandang), Bayern Munich (tandang), Benfica (kandang), Atalanta (tandang), Ajax (tandang), Napoli (tandang), Pafos (kandang) dan Qarabag (tandang).

8. Borussia Dortmund

Inter Milan (kandang), Manchester City (tandang), Villarreal (kandang), Juventus (tandang), Bodo/Glimt (kandang), Tottenham (tandang), Athletic Bilbao (kandang), Copenhagen (tandang).

9. Barcelona

Paris St-Germain (kandang), Chelsea (tandang), Eintracht Frankfurt (kandang), Club Brugge (tandang), Olympiacos (kandang), Slavia Praha (tandang), Kopenhagen (kandang), Newcastle United (tandang).

POT 2

1. Arsenal

Bayern Muenchen (kandang), Inter Milan (tandang), Atletico Madrid (tandang), Club Brugge (kandang), Olympiacos (tandang), Slavia Praha (kandang), Kairat Almaty (tandang) dan Athletic Bilbao (kandang).

2. Bayer Leverkusen

Paris St-Germain (kandang), Manchester City (tandang), Villarreal (kandang), Benfica (tandang), PSV Eindhoven (kandang), Olympiacos (tandang), Newcastle (kandang) dan Copenhagen (tandang).

3. Atletico Madrid

Inter Milan (kandang), Liverpool (tandang), Frankfurt (kandang), Arsenal (tandang), Bodo/Glimt (kandang), PSV (tandang), Union SG (kandang), dan Galatasaray (tandang)

4. Benfica

Real Madrid (kandang), Chelsea (tandang), Bayer Leverkusen (kandang), Juventus (tandang), Napoli (kandang), Ajax (tandang), Qarabag (kandang) dan Newcastle (tandang).

5. Atalanta

Chelsea (kandang), Paris St-Germain (tandang), Club Brugge (kandang), Eintracht Frankfurt (tandang), Slavia Praha (kandang), Marseille (tandang), Athletic Bilbao (kandang) dan Union SG (tandang).

6. Villarreal

Manchester City (kandang), Borussia Dortmund (tandang), Juventus (kandang), Bayer Leverkusen (tandang), Ajax (kandang), Tottenham (tandang), Copenhagen (kandang) dan Pafos (tandang).

7. Juventus

Borussia Dortmund (kandang), Real Madrid (tandang), Benfica (kandang), Villarreal (tandang), Sporting (kandang), Bogo Glimt (tandang), Pafos (kandang) dan Monaco (tandang).

8. Eintracht Frankfurt

Liverpool (kandang), Barcelona (tandang), Atalanta (kandang), Atletico Madrid (tandang), Tottenham (kandang), Napoli (tandang), Galatasaray (kandang) dan Qarabag (tandang).

9. Club Brugge

Barcelona (kandang), Bayern Munich (tandang), Arsenal (kandang), Atalanta (tandang), Marseille (kandang), Sporting (tandang), Monaco (kandang) dan Kairat Almaty (tandang).

POT 3

1. Tottenham Hotspur

Borussia Dortmund (kandang), Paris (tandang), Villarreal (kandang), Frankfurt (tandang), Slavia Praha (kandang), Bodo/Glimt (tandang), Kopenhagen (kandang), dan Monako (tandang).

2. PSV Eindhoven

Bayern Muenchen (kandang), Liverpool (tandang), Atletico Madrid (kandang), Bayer Leverkusen (tandang), Napoli (kandang), Olympiacos (tandang), Union SG (kandang), dan Newcastle (tandang).

3. Ajax Amsterdam

Inter Milan (kandang), Chelsea (tandang), Benfica (kandang), Villarreal (tandang), Olympiacos (kandang), Marseille (tandang), Galatasaray (kandang), dan Qarabag (tandang).

4. Napoli

Chelsea (kandang), Man City (tandang), Frankfurt (kandang), Benfica (tandang), Sporting CP (kandang), PSV (tandang), Qarabag (kandang), dan Copenhagen (tandang).

5. Sporting CP

PSG (kandang), Bayern Muenchen (tandang), Club Brugge (kandang), Juventus (tandang), Marseille (kandang), Napoli (tandang), Kairat Almaty (kandang), dan Athletic Club (tandang).

6. Olympiacos

Real Madrid (kandang), Barcelona (tandang), Bayer Leverkusen (kandang), Arsenal (tandang), PSV (kandang), Ajax (tandang), Pafos (kandang), dan Kairat Almaty (tandang).

7. Slavia Praha

Barcelona (kandang), Inter (tandang), Arsenal (kandang), Atalanta (tandang), Bodo/Glimt (kandang), Tottenham (tandang), Athletic Club (kandang), dan Pafos (tandang).

8. Bodo/Glimt

Man City (kandang), Borussia Dortmund (tandang), Juventus (kandang), Atletico Madrid (tandang), Tottenham (kandang), Slavia Praha (tandang), Monaco (kandang), dan Galatasaray (tandang).

9. Marseille

Liverpool (kandang), Real Madrid (tandang), Atalanta (kandang), Club Brugge (tandang), Ajax (kandang), Sporting CP (tandang), Newcastle (kandang), dan Union SG (tandang).

POT 4

1. Copenhagen

Borussia Dortmund (kandang), Barcelona (tandang), Bayer Leverkusen (kandang), Villarreal (tandang), Napoli (kandang), Tottenham (tandang), Kairat Almaty (kandang), dan Qarabag (tandang).

2. AS Monaco

Man City (kandang), Real Madrid (tandang), Juventus (kandang), Club Brugge (tandang), Tottenham (kandang), Bod&oslash;/Glimt (tandang), Galatasaray (kandang), dan Pafos (tandang).

3. Galatasaray

Liverpool (kandang), Man City (tandang), Atletico Madrid (kandang), Frankfurt (tandang), Bod&oslash;/Glimt (kandang), Ajax (tandang), Union SG (kandang), dan Monaco (tandang).

4. Union SG

Inter Milan (kandang), Bayern Muenchen (tandang), Atalanta (kandang), Atletico Madrid (tandang), Marseille (kandang), PSV (tandang), Newcastle (kandang), dan Galatasaray (tandang).

5. Qarabag

Chelsea (kandang), Liverpool (tandang), Frankfurt (kandang), Benfica (tandang), Ajax (kandang), Napoli (tandang), Copenhagen (kandang), dan Athletic Club (tandang).

6. Athletic Club

PSG (kandang), Borussia Dortmund (tandang), Arsenal (kandang), Atalanta (tandang), Sporting CP (kandang), Slavia Praha (tandang), Qarabag (kandang), dan Newcastle (tandang).

7. Newcastle United

Barcelona (kandang), Paris (tandang), Benfica (kandang), Bayer Leverkusen (tandang), PSV (kandang), Marseille (tandang), Athletic Club (kandang), dan Union SG (tandang).

8. Pafos

Bayern Muenchen (kandang), Chelsea (tandang), Villarreal (kandang), Juventus (tandang), Slavia Praha (kandang), Olympiacos (tandang), Monaco (kandang), dan Kairat Almaty (tandang),

9. Kairat Almaty

Real Madrid (kandang), Inter Milan (tandang), Club Brugge (kandang), Arsenal (tandang), Olympiacos (kandang), Sporting CP (tandang), Pafos (kandang), dan Copenhagen (tandang). (Ant/I-3)



Editor : Budi Ernanto
