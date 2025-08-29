Hasil Drawing Liga Champions 2025-2026: Liverpool Jumpa Real Madrid, Chelsea vs Barcelona

Headline
HASIL drawing Liga Champions 2025/2026 resmi diumumkan Kamis (28/8) malam pukul 23.00 WIB di Monako dan langsung memunculkan antusiasme tinggi karena menghadirkan sejumlah laga klasik antar raksasa Eropa.
Salah satu duel yang paling menyita perhatian adalah pertemuan Liverpool kontra Real Madrid di Anfield. Pertandingan ini diprediksi sarat gengsi mengingat sejarah pertemuan kedua tim, termasuk final 2018 yang dimenangkan Madrid. Kini, di bawah Arne Slot, The Reds bertekad membalas kekalahan itu.
Undian dipandu oleh Claudio Ranieri, legenda Swedia Zlatan Ibrahimovic, dan peraih Ballon d’Or 2007, Ricardo Kaka. Drawing ini menjadi momen penting bagi klub-klub elite untuk mengetahui lawan di fase liga, di mana setiap tim akan memainkan delapan pertandingan (empat kandang dan empat tandang).
Selain Liverpool vs Real Madrid, sejumlah partai besar lain juga menanti. Chelsea dijadwalkan menjamu Barcelona, mempertemukan kembali dua tim dengan sejarah panjang di Liga Champions, termasuk semifinal dramatis 2012. Arsenal juga akan berhadapan dengan Bayern Muenchen yang kini diperkuat Harry Kane.
Real Madrid pun akan bersua Manchester City dalam salah satu duel terpanas, mengulang persaingan mereka di semifinal 2022 dan perempat final 2023/24. Ujian berat lain juga menanti klub-klub besar seperti PSG, Inter Milan, dan Juventus dengan lawan tangguh masing-masing.
UEFA akan merilis jadwal resmi pertandingan dalam waktu dekat. Fase liga ini dijadwalkan dimulai September 2025, dengan delapan lawan berbeda sudah ditetapkan untuk tiap tim dari empat pot undian.
POT 1
1. Paris Saint-Germain
Bayern Muenchen (kandang), Barcelona (tandang), Atalanta (kandang), Bayer Leverkusen (tandang), Tottenham (kandang), Sporting (tandang), Newcastle United (kandang) dan Athletic Club (tandang).
2. Real Madrid
Manchester City (kandang), Liverpool (tandang), Juventus (kandang), Benfica (tandang), Marseille (kandang), Olympiacos (tandang), Monaco (kandang), dan Kairat Almaty (tandang).
3. Manchester City
Borussia Dortmund (kandang), Real Madrid (tandang), Bayer Leverkusen (kandang), Villarreal (tandang), Napoli (kandang), Bodo/Glimt (tandang), Galatasaray (kandang) dan Monaco (tandang).
4. Bayern Muenchen
Chelsea (kandang), Paris St-Germain (tandang), Club Brugge (kandang), Arsenal (tandang), Sporting (kandang), PSV (tandang), Union SG (kandang) dan Pafos (tandang).
5. Liverpool
Real Madrid (kandang), Inter Milan (tandang), Atletico Madrid (kandang), Eintracht Frankfurt (tandang), PSV Eindhoven (kandang), Marseille (tandang), Qarabag (kandang) dan Galatasaray (tandang).
6. Inter Milan
Liverpool (kandang), Borussia Dortmund (tandang), Arsenal (kandang), Atletico Madrid (tandang), Slavia Praha (kandang), Ajax (tandang), Kairat Almaty (kandang) dan Union SG (tandang).
7. Chelsea
Barcelona (kandang), Bayern Munich (tandang), Benfica (kandang), Atalanta (tandang), Ajax (tandang), Napoli (tandang), Pafos (kandang) dan Qarabag (tandang).
8. Borussia Dortmund
Inter Milan (kandang), Manchester City (tandang), Villarreal (kandang), Juventus (tandang), Bodo/Glimt (kandang), Tottenham (tandang), Athletic Bilbao (kandang), Copenhagen (tandang).
9. Barcelona
Paris St-Germain (kandang), Chelsea (tandang), Eintracht Frankfurt (kandang), Club Brugge (tandang), Olympiacos (kandang), Slavia Praha (tandang), Kopenhagen (kandang), Newcastle United (tandang).
POT 2
1. Arsenal
Bayern Muenchen (kandang), Inter Milan (tandang), Atletico Madrid (tandang), Club Brugge (kandang), Olympiacos (tandang), Slavia Praha (kandang), Kairat Almaty (tandang) dan Athletic Bilbao (kandang).
2. Bayer Leverkusen
Paris St-Germain (kandang), Manchester City (tandang), Villarreal (kandang), Benfica (tandang), PSV Eindhoven (kandang), Olympiacos (tandang), Newcastle (kandang) dan Copenhagen (tandang).
3. Atletico Madrid
Inter Milan (kandang), Liverpool (tandang), Frankfurt (kandang), Arsenal (tandang), Bodo/Glimt (kandang), PSV (tandang), Union SG (kandang), dan Galatasaray (tandang)
4. Benfica
Real Madrid (kandang), Chelsea (tandang), Bayer Leverkusen (kandang), Juventus (tandang), Napoli (kandang), Ajax (tandang), Qarabag (kandang) dan Newcastle (tandang).
5. Atalanta
Chelsea (kandang), Paris St-Germain (tandang), Club Brugge (kandang), Eintracht Frankfurt (tandang), Slavia Praha (kandang), Marseille (tandang), Athletic Bilbao (kandang) dan Union SG (tandang).
6. Villarreal
Manchester City (kandang), Borussia Dortmund (tandang), Juventus (kandang), Bayer Leverkusen (tandang), Ajax (kandang), Tottenham (tandang), Copenhagen (kandang) dan Pafos (tandang).
7. Juventus
Borussia Dortmund (kandang), Real Madrid (tandang), Benfica (kandang), Villarreal (tandang), Sporting (kandang), Bogo Glimt (tandang), Pafos (kandang) dan Monaco (tandang).
8. Eintracht Frankfurt
Liverpool (kandang), Barcelona (tandang), Atalanta (kandang), Atletico Madrid (tandang), Tottenham (kandang), Napoli (tandang), Galatasaray (kandang) dan Qarabag (tandang).
9. Club Brugge
Barcelona (kandang), Bayern Munich (tandang), Arsenal (kandang), Atalanta (tandang), Marseille (kandang), Sporting (tandang), Monaco (kandang) dan Kairat Almaty (tandang).
POT 3
1. Tottenham Hotspur
Borussia Dortmund (kandang), Paris (tandang), Villarreal (kandang), Frankfurt (tandang), Slavia Praha (kandang), Bodo/Glimt (tandang), Kopenhagen (kandang), dan Monako (tandang).
2. PSV Eindhoven
Bayern Muenchen (kandang), Liverpool (tandang), Atletico Madrid (kandang), Bayer Leverkusen (tandang), Napoli (kandang), Olympiacos (tandang), Union SG (kandang), dan Newcastle (tandang).
3. Ajax Amsterdam
Inter Milan (kandang), Chelsea (tandang), Benfica (kandang), Villarreal (tandang), Olympiacos (kandang), Marseille (tandang), Galatasaray (kandang), dan Qarabag (tandang).
4. Napoli
Chelsea (kandang), Man City (tandang), Frankfurt (kandang), Benfica (tandang), Sporting CP (kandang), PSV (tandang), Qarabag (kandang), dan Copenhagen (tandang).
5. Sporting CP
PSG (kandang), Bayern Muenchen (tandang), Club Brugge (kandang), Juventus (tandang), Marseille (kandang), Napoli (tandang), Kairat Almaty (kandang), dan Athletic Club (tandang).
6. Olympiacos
Real Madrid (kandang), Barcelona (tandang), Bayer Leverkusen (kandang), Arsenal (tandang), PSV (kandang), Ajax (tandang), Pafos (kandang), dan Kairat Almaty (tandang).
7. Slavia Praha
Barcelona (kandang), Inter (tandang), Arsenal (kandang), Atalanta (tandang), Bodo/Glimt (kandang), Tottenham (tandang), Athletic Club (kandang), dan Pafos (tandang).
8. Bodo/Glimt
Man City (kandang), Borussia Dortmund (tandang), Juventus (kandang), Atletico Madrid (tandang), Tottenham (kandang), Slavia Praha (tandang), Monaco (kandang), dan Galatasaray (tandang).
9. Marseille
Liverpool (kandang), Real Madrid (tandang), Atalanta (kandang), Club Brugge (tandang), Ajax (kandang), Sporting CP (tandang), Newcastle (kandang), dan Union SG (tandang).
POT 4
1. Copenhagen
Borussia Dortmund (kandang), Barcelona (tandang), Bayer Leverkusen (kandang), Villarreal (tandang), Napoli (kandang), Tottenham (tandang), Kairat Almaty (kandang), dan Qarabag (tandang).
2. AS Monaco
Man City (kandang), Real Madrid (tandang), Juventus (kandang), Club Brugge (tandang), Tottenham (kandang), Bodø/Glimt (tandang), Galatasaray (kandang), dan Pafos (tandang).
3. Galatasaray
Liverpool (kandang), Man City (tandang), Atletico Madrid (kandang), Frankfurt (tandang), Bodø/Glimt (kandang), Ajax (tandang), Union SG (kandang), dan Monaco (tandang).
4. Union SG
Inter Milan (kandang), Bayern Muenchen (tandang), Atalanta (kandang), Atletico Madrid (tandang), Marseille (kandang), PSV (tandang), Newcastle (kandang), dan Galatasaray (tandang).
5. Qarabag
Chelsea (kandang), Liverpool (tandang), Frankfurt (kandang), Benfica (tandang), Ajax (kandang), Napoli (tandang), Copenhagen (kandang), dan Athletic Club (tandang).
6. Athletic Club
PSG (kandang), Borussia Dortmund (tandang), Arsenal (kandang), Atalanta (tandang), Sporting CP (kandang), Slavia Praha (tandang), Qarabag (kandang), dan Newcastle (tandang).
7. Newcastle United
Barcelona (kandang), Paris (tandang), Benfica (kandang), Bayer Leverkusen (tandang), PSV (kandang), Marseille (tandang), Athletic Club (kandang), dan Union SG (tandang).
8. Pafos
Bayern Muenchen (kandang), Chelsea (tandang), Villarreal (kandang), Juventus (tandang), Slavia Praha (kandang), Olympiacos (tandang), Monaco (kandang), dan Kairat Almaty (tandang),
9. Kairat Almaty
Real Madrid (kandang), Inter Milan (tandang), Club Brugge (kandang), Arsenal (tandang), Olympiacos (kandang), Sporting CP (tandang), Pafos (kandang), dan Copenhagen (tandang). (Ant/I-3)
Jadwal Liga Champions akan berlangsung dalam delapan pekan dan dimulai dengan fase liga.
LIGA Champions edisi 2024/2025 merampungkan babak playoff atau babak 16 besar. Delapan tim dari playoff melaju ke fase 16 besar dan sudah dinanti delapan klub yang otomatis lolos dari babak grup.
