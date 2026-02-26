Juventus Tersingkir, Wakil Italia Sisakan Atalanta

Headline
LANGKAH Juventus terhenti di babak playoff Liga Champions meski menang 3-2 atas Galatasaray di Allianz Stadium, Turin, pada leg kedua, Kamis (26/2) WIB. Walau menang, Juve tersisih karena kalah agregat 5-7. Dengan hasil itu, Atalanta menjadi satu-satunya klub Serie A yang tersisa di kompetisi elite Eropa tersebut.
Galatasaray melaju ke babak 16 besar untuk pertama kalinya sejak 2014. Mereka akan menghadapi Liverpool atau Tottenham Hotspur pada fase berikutnya.
Juventus sebenarnya membuka harapan saat Manuel Locatelli mencetak gol lewat titik penalti pada menit ke-37.
Namun situasi berubah selepas jeda. Bek Lloyd Kelly diusir wasit Joao Pinheiro setelah tinjauan VAR menyatakan ia melakukan pelanggaran serius karena mendarat dengan pul sepatu mengenai Achilles Baris Yilmaz.
Kelly sempat mengira hanya menerima kartu kuning kedua. Keputusan itu dianulir, tetapi wasit justru mengganjarnya kartu merah langsung.
“Terlepas dari itu, respons kami luar biasa. Sayangnya kami kehabisan tenaga saat memasuki perpanjangan waktu. Ini mengecewakan karena Liga Champions adalah kompetisi terbaik," kata pemain Juve, Federico Gatti.
Bermain dengan 10 orang tak membuat Juventus menyerah. Gatti memperkecil ketertinggalan 20 menit jelang waktu normal usai, sebelum Weston McKennie menyundul bola untuk menyamakan agregat 12 menit kemudian.
Namun, momentum tak bertahan lama. Pada babak tambahan, Victor Osimhen memanfaatkan peluang emas untuk membawa Galatasaray kembali unggul. Baris Yilmaz kemudian mencetak gol penentu yang memupus harapan Juventus memaksakan adu penalti.
Kendati tersingkir, Juventus mendapat aplaus dari pendukungnya atas perjuangan pantang menyerah. Kini fokus mereka beralih ke Serie A. Si Nyonya Tua berada di posisi kelima klasemen. (AFP/I-1)
