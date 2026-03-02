Stuttgart vs Wolfsburg: Stuttgart Bantai Wolfsburg 4-0, Kokoh di Empat Besar

Stuttgart tampil dominan dengan melumat Wolfsburg 4-0 di Bundesliga. Kemenangan telak Die Schwaben yang membuat Wolfsburg kian terpuruk di zona degradasi.(VfB Stuttgart)

VfB Stuttgart semakin memperkokoh posisi mereka di zona empat besar klasemen Bundesliga setelah memetik kemenangan telak 4-0 atas Wolfsburg. Hasil ini kontras dengan nasib tim tamu, Die Wolfe, yang semakin terpuruk di zona degradasi setelah menelan kekalahan kelima dari enam laga terakhir mereka di liga.

Bagi Wolfsburg, laga di MHPArena ini sebenarnya menjadi misi wajib poin setelah rival papan bawah mereka, Werder Bremen dan St Pauli, meraih kemenangan sehari sebelumnya. Namun, keangkeran markas Stuttgart terbukti masih terlalu tangguh bagi mereka.

Dominasi Total di Babak Pertama

Stuttgart langsung menekan sejak peluit pertama dibunyikan. Kiper Wolfsburg, Kamil Grabara, sempat melakukan penyelamatan gemilang atas peluang Ermedin Demirovic dan Chris Fuhrich. Namun, tembok pertahanan tim tamu akhirnya runtuh pada menit ke-20.

Berawal dari aksi Chris Fuhrich yang melewati Sael Kumbedi di sisi kiri, ia melepaskan umpan tarik yang gagal disapu bersih oleh bek Wolfsburg. Bola liar jatuh ke kaki Deniz Undav yang tanpa ampun melepaskan tembakan keras dari jarak dekat untuk membawa Stuttgart unggul 1-0.

Hanya berselang sepuluh menit, Stuttgart menggandakan keunggulan. Jamie Leweling mencatatkan namanya di papan skor setelah menyambut umpan matang Fuhrich di tiang jauh. Tak berhenti di situ, Leweling mencetak gol keduanya sekaligus gol ketujuh di Bundesliga musim ini lewat tendangan voli spektakuler yang memanfaatkan kesalahan antisipasi barisan belakang Wolfsburg. Skor 3-0 menutup babak pertama.

Wolfsburg Kian Terpuruk

Memasuki babak kedua, manajer Wolfsburg melakukan tiga pergantian pemain sekaligus sebagai upaya pembatasan kerugian (damage limitation). Strategi ini cukup membantu meredam intensitas serangan Stuttgart yang mulai sedikit menurunkan tempo permainan.

Kamil Grabara kembali bekerja keras di bawah mistar dengan menggagalkan peluang emas Bilal El Khannouss dan Ermedin Demirovic. Meski demikian, Stuttgart tetap berhasil menambah penderitaan tim tamu di penghujung laga. Pemain pengganti Nikolas Nartey melepaskan tendangan cungkil yang sempat membentur pemain lawan sebelum akhirnya menipu Grabara untuk mengunci kemenangan 4-0.

Situasi Klasemen

Kemenangan meyakinkan ini membawa Stuttgart unggul lima poin dari para pengejar mereka di zona Liga Champions. Tim asuhan Sebastian Hoeness ini juga mencatatkan statistik impresif dengan mencetak minimal tiga gol dalam tujuh dari sepuluh laga terakhir mereka.

Di sisi lain, Wolfsburg kini tertahan di posisi yang sangat mengkhawatirkan, tertinggal tiga poin dari zona aman. Rekor tandang mereka juga memprihatinkan, gagal menang dalam lima laga luar kandang terakhir dan kebobolan total 17 gol. (Flash Score/Z-2)