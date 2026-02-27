VfB Stuttgart vs Celtic, Meski Kalah, Die Schwaben Melaju ke 16 Besar Liga Europa

Headline
VFB Stuttgart memastikan satu tempat di babak 16 besar Liga Europa 2025/2026. Meski harus menelan kekalahan tipis 0-1 dari Celtic di laga leg kedua play-off, yang berlangsung di MHP Arena, Jumat (27/2) dini hari WIB, skuad asuhan Sebastian Hoenes tetap unggul secara agregat.
Kemenangan telak 4-1 yang diraih Stuttgart pada laga leg pertama di Glasgow menjadi modal krusial. Hasil ini membuat Die Schwaben melaju ke fase berikutnya dengan keunggulan agregat 4-2.
Pertandingan dimulai dengan kejutan yang tak terduga bagi publik tuan rumah. Baru 29 detik laga berjalan, gawang Alexander Nübel langsung bobol.
Berawal dari keberhasilan Junior Adamu mencuri bola, ia melepaskan umpan matang kepada Luke McCowan.
McCowan yang berdiri bebas melepaskan tembakan mendatar dari jarak 12 meter ke sudut kiri bawah gawang yang tak mampu dijangkau Nübel. Skor 0-1 untuk Celtic.
Tersentak oleh gol cepat tersebut, Stuttgart langsung mengambil kendali permainan. Badredine Bouanani nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-16 melalui tendangan jarak jauh, namun kiper Celtic, Viljami Sinisalo, tampil sigap menghalau bola.
Meski mendominasi penguasaan bola hingga 65 persen di babak pertama, Stuttgart tampak kesulitan membongkar pertahanan rapat tim tamu.
Memasuki babak kedua, Sebastian Hoenes memasukkan Chris Führich untuk menambah daya gedor. Perubahan ini terbukti efektif meningkatkan intensitas serangan.
Führich langsung memberikan dampak dengan menciptakan peluang matang bagi Bouanani di dalam kotak penalti, namun upaya tersebut masih bisa diblok barisan pertahanan Celtic.
Stuttgart terus mengurung pertahanan Celtic. Tiago Tomas dan Deniz Undav berkali-kali mendapatkan ruang tembak, tetapi keberuntungan belum berpihak pada mereka.
Menjelang akhir laga, Deniz Undav sebenarnya sempat menggetarkan jala gawang Celtic, namun gol tersebut dianulir wasit karena posisi sang penyerang sudah terjebak offside* Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 0-1 untuk keunggulan Celtic tetap bertahan.
Secara statistik, Stuttgart tampil sangat dominan dengan melepaskan 22 tembakan berbanding 3 milik Celtic. Namun, efektivitas penyelesaian akhir menjadi catatan bagi Hoeneß sebelum memasuki babak 16 besar.
Dengan hasil ini, Stuttgart kini menanti calon lawan mereka di babak 16 besar.
Berdasarkan hasil pengundian, mereka dijadwalkan akan menghadapi salah satu wakil Portugal, antara FC Porto atau SC Braga. Undian resmi UEFA sendiri akan dilakukan di markas besar UEFA pada Jumat (27/2) pukul 19.00 WIB. (Z-1)
Dengan berakhirnya babak playoff, sebanyak 16 tim telah dipastikan lolos ke babak 16 besar Liga Europa.
