VfB Stuttgart vs RB Leipzig: Stuttgart Bungkam RB Leipzig 1-0, Mantapkan Posisi di Empat Besar

Stuttgart sukses menaklukkan RB Leipzig lewat gol tunggal Deniz Undav. Kemenangan krusial ini membuat Die Schwaben menjauh dari kejaran Leipzig di zona Liga Champions.(Stuttgart)

VfB Stuttgart berhasil memetik kemenangan krusial dalam perburuan tiket Liga Champions setelah menumbangkan RB Leipzig dengan skor tipis 1-0 di MHPArena. Gol tunggal Deniz Undav tidak hanya memberikan tiga poin bagi tuan rumah, tetapi juga membawa mereka unggul tiga poin dari Leipzig di posisi empat besar klasemen Bundesliga.

Kemenangan ini terasa spesial bagi Die Schwaben. Pasalnya, ini merupakan kemenangan perdana mereka musim ini melawan tim yang berada di posisi lima besar, setelah dalam empat percobaan sebelumnya selalu gagal meraih hasil maksimal.

Babak Pertama: Jual Beli Serangan

Pertandingan dimulai dengan tempo tinggi. RB Leipzig langsung menggebrak di lima menit awal melalui kecepatan Yan Diomande. Pemain muda ini sukses melewati Ramon Hendriks dan mengirimkan umpan tarik ke kotak penalti, namun Romulo gagal menjangkau bola untuk mengonversinya menjadi gol.

Meskipun Leipzig tampil lebih mengancam di setengah jam pertama, Stuttgart bukan tanpa perlawanan. Peluang emas pertama tuan rumah datang dari Ermedin Demirovic, namun sepakan melengkungnya masih terdefleksi dan melebar dari gawang Leipzig.

Menjelang turun minum, kedua tim saling bertukar peluang. Christoph Baumgartner sempat mendapatkan ruang tembak di dalam kotak penalti, namun bola melambung tinggi di atas mistar. Stuttgart hampir saja memimpin di detik terakhir babak pertama lewat skema tendangan bebas. Chris Fuhrich memberikan umpan pendek kepada Jamie Leweling yang melepas tembakan mendatar keras, namun kiper Leipzig, Maarten Vandevoordt, melakukan penyelamatan gemilang di sudut bawah gawang.

Momen Krusial Deniz Undav

Intensitas pertandingan meningkat di awal babak kedua. Pada menit ke-55, Alexander Nubel melakukan penyelamatan heroik di garis gawang untuk menghalau sundulan jarak dekat Nicolas Seiwald. Tak sampai semenit kemudian, giliran Vandevoordt yang dipaksa jatuh bangun menepis peluang Deniz Undav dalam skema serangan balik cepat.

Petaka bagi Leipzig datang di menit ke-56 akibat kesalahan fatal Vandevoordt. Sang kiper bermaksud melakukan distribusi bola ke depan, namun operannya justru jatuh ke kaki Chris Fuhrich. Tanpa membuang waktu, Fuhrich menyodorkan bola kepada Undav yang dengan tenang menempatkan bola ke pojok gawang. Skor 1-0 untuk Stuttgart.

Pertahanan Solid di Menit Akhir

Leipzig berusaha keras menyamakan kedudukan. Willi Orban sempat melakukan tekel krusial untuk mencegah Undav mencetak gol kedua. Sepuluh menit menjelang bubar, Johan Bakayoko mendapatkan peluang dari jarak enam meter setelah menerima umpan sundulan Brajan Gruda, namun bola gagal diarahkan dengan sempurna.

Drama terjadi di masa injury time ketika sundulan tipis Willi Orban membentur tiang gawang. Hingga peluit panjang berbunyi, Stuttgart berhasil mempertahankan keunggulan mereka.

Hasil ini memastikan Stuttgart tetap tak terkalahkan dalam enam laga liga setelah bertanding di Liga Europa (M5, S1). Sementara bagi Leipzig, kekalahan ini memperpanjang catatan buruk mereka yang belum lagi meraih kemenangan tandang beruntun sejak September 2025. (Flash Score/Z-2)