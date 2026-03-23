Augsburg vs Stuttgart: Stuttgart Pesta Gol 5-2 di Kandang Augsburg

VfB Stuttgart tampil dominan dengan melibas Augsburg 5-2 di Bundesliga. Kemenangan ini memutus rekor apik Augsburg di WWK Arena sekaligus mengukuhkan posisi Stuttgart.(VfB Stuttgart)

VfB Stuttgart menunjukkan performa luar biasa dalam lanjutan Bundesliga dengan melibas tuan rumah Augsburg lewat skor mencolok 5-2. Kemenangan ini tidak hanya memperpanjang rekor tak terkalahkan Stuttgart menjadi enam laga, tetapi juga mengakhiri catatan delapan laga tanpa kekalahan milik Augsburg di WWK Arena.

Pasukan Sebastian Hoeneß langsung tancap gas sejak peluit awal. Deniz Undav memberikan ancaman pertama pada menit ketiga, namun baru pada menit ke-15 kebuntuan pecah. Berawal dari umpan silang Angelo Stiller yang gagal diantisipasi sempurna oleh kiper Finn Dahmen, Undav dengan sigap menyambar bola untuk mencetak gol ke-17 musim ini.

Dominasi Mutlak Die Schwaben

Memasuki menit ke-30, Stuttgart semakin menjauh. Berawal dari sapuan buruk pertahanan tuan rumah, Nikolas Nartey memberikan umpan backheel cerdik yang diselesaikan dengan tenang oleh Tiago Tomas. Tak butuh waktu lama, Nartey mencatatkan namanya sendiri di papan skor setelah menyambar umpan datar Maximilian Mittelstadt untuk mengubah skor menjadi 3-0.

Augsburg hampir menderita lebih parah sebelum turun minum saat wasit sempat menunjuk titik putih akibat pelanggaran Han-Noah Massengo. Namun, intervensi VAR membatalkan penalti tersebut karena kontak dianggap minim.

Drama Babak Kedua dan Brace Undav

Manajer Augsburg, Manuel Baum, melakukan tiga pergantian pemain sekaligus di babak kedua untuk mengejar ketertinggalan. Hasilnya terlihat ketika Fabian Rieder mencetak gol balasan setelah memanfaatkan bola muntah dari upaya Alexis Claude-Maurice.

Namun, harapan kebangkitan tuan rumah langsung sirna seketika. Hanya beberapa detik setelah kick-off, Stuttgart membalas lewat serangan kilat. Chris Fuhrich merangsek ke kotak penalti dan melepaskan tembakan yang ditepis Dahmen, namun Deniz Undav kembali berada di posisi yang tepat untuk menyambar bola muntah dan mencetak gol keduanya.

Demirovic Lengkapi Pesta Gol

Augsburg sempat memperkecil kedudukan menjadi 4-2 melalui aksi Anton Kade yang memanfaatkan bola muntah hasil tepisan Alexander Nubel. Meski tuan rumah terus menunjukkan semangat juang, Stuttgart akhirnya mengunci kemenangan tujuh menit sebelum laga usai.

Deniz Undav tampil tidak egois dengan menarik keluar kiper lawan sebelum memberikan umpan tarik kepada Ermedin Demirovic yang dengan mudah menceploskan bola ke gawang kosong. Skor 5-2 bertahan hingga laga usai.

Hasil ini menjadi kemenangan tandang pertama dalam empat laga terakhir bagi Stuttgart, sekaligus menjadi pelipur lara yang sempurna setelah tersingkir dari Liga Europa di tengah pekan. Di sisi lain, Augsburg harus menelan kekalahan ketiga berturut-turut dan semakin terpuruk dalam rekor pertemuan melawan Stuttgart. (Flash Score/Z-2)