Syawal dan Rekonstruksi Identitas

(Dok. Pribadi)

GEMA takbir yang baru saja berlalu dari ruang-ruang publik sering kali menyisakan satu pertanyaan fundamental: apa yang sebenarnya tersisa setelah sebulan penuh kita melakukan 'pemenjaraan' ego? Di terminal bus, pelabuhan, dan bandara, kita menyaksikan jutaan orang melakukan eksodus yang secara kultural disebut mudik.

Secara kasatmata, itu memang tampak sebagai fenomena mobilitas geografis semata. Namun, jika bersedia melihat lebih dalam, mudik dan momen memasuki Syawal sesungguhnya upaya kolektif manusia untuk melakukan pencarian titik nol dalam eksistensinya.

Fenomena sosiopsikologis yang kita tangkap hari ini menunjukkan adanya gejala diskoneksi identitas yang cukup mengkhawatirkan.

Pasca-Ramadan, banyak individu terjebak dalam pola yang disebut sebagai 'kesalehan musiman'. Angka kriminalitas yang sempat menurun atau grafik kedermawanan yang memuncak tajam pada bulani suci, ironisnya, semua itu, kembali ke titik nadir segera setelah hilal Syawal tampak di ufuk.

Seolah-olah, identitas religius hanyalah sebuah kostum teatris yang bisa dilepas-pasang dengan mudah sesuai dengan kalender.

Habitus dan Neuroplasticity

Secara sosiologis, kegagalan internalisasi nilai-nilai Syawal dapat dijelaskan melalui lensa Pierre Bourdieu (1977) mengenai konsep habitus. Habitus adalah disposisi mental serta struktur kognitif yang diperoleh melalui pengalaman hidup dan praktik sosial yang panjang. Selama Ramadan, kita secara sadar 'dipaksa' lingkungan dan keyakinan untuk membangun habitus baru yang berlandaskan pada disiplin diri dan empati sosial. Namun, masalah muncul ketika habitus Ramadan itu tidak memiliki daya tahan yang cukup kuat saat harus berbenturan dengan struktur sosial luar yang cenderung materialistik dan kompetitif.

Proses internalisasi juga berkaitan erat dengan neuroplasticity (Goidge, 2007). Ramadan selama 30 hari sebenarnya merupakan periode emas bagi sistem saraf manusia untuk melakukan rewiring (penyambungan ulang) sirkuit otak menuju kebiasaan-kebiasaan positif yang baru. Namun, menurut teori pembusukan memori, jika stimulasi kesalehan seperti praktik menahan amarah dan penekanan ego berhenti secara total tepat saat Idul Fitri tiba, jalur saraf akan melemah secara drastis. Akibatnya, kita cenderung kembali ke pengaturan awal, default mode (kebiasaan lama), yang egoistik dan reaktif.

Tantangan rekonstruksi identitas di tahun ini menjadi semakin kompleks dengan dominasi 'identitas digital'. Di era media sosial yang serbavisual, makna Syawal sering kali tereduksi menjadi sekadar parade citra. Proses maaf-memaafkan yang seharusnya menjadi momen katarsis emosional yang mendalam kini kerap bergeser menjadi sekadar formalitas melalui pesan broadcast massal atau unggahan foto keluarga dengan pakaian seragam yang estetik. Di sini, terjadi pendangkalan makna. Identitas yang direkonstruksi bukan lagi identitas substansial yang mengubah karakter, melainkan hanya identitas performatif di permukaan.

Psikologi menyebut fenomena demikian sebagai ketiadaan self-continuity (kontinuitas identitas), sebuah kondisi kita merasa menjadi 'orang yang berbeda' saat berada pada Ramadan dan saat memasuki bulan-bulan lainnya. Kita menjadi lebih peduli pada bagaimana 'terlihat' telah kembali suci atau fitrah di mata para pengikut (follower) di dunia maya, daripada benar-benar berupaya 'menjadi' fitrah di dalam ruang privat yang sunyi. Akibatnya, transformasi sosial yang diharapkan lahir dari rahim Ramadan menjadi mandek.

MENUJU KESALEHAN BERKELANJUTAN

Agar Syawal tidak sekadar menjadi ritual tahunan yang kehilangan taring, diperlukan langkah-langkah dekonstruksi dan rekonstruksi identitas yang sistematis.

Pertama, kita harus mengoptimalkan fresh start effect (Milkman et al, 2014). Momentum Idul Fitri semestinya memberikan perasaan 'awal baru' yang mampu memotivasi perubahan perilaku secara signifikan. Namun, perasaan itu harus segera diikuti dengan niat yang dikonkretkan dalam rencana aksi. Jika selama Ramadan kita terbiasa berbagi, pada Syawal, identitas 'dermawan' itu harus direkonstruksi menjadi program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan berkelanjutan.

Kedua, diperlukan peningkatan literasi digital dan etika silaturahim yang substansial. Perlu ada gerakan masif untuk mengembalikan makna silaturahim sebagai jembatan dialog batiniah, bukan sekadar panggung pamer keberhasilan ekonomi atau pencapaian materi. Rekonstruksi identitas di era digital menuntut kita untuk memiliki 'filter moral' yang kuat dan keberanian melakukan detoks digital dari segala bentuk kebencian. Kita harus memastikan jalur saraf empati yang susah payah dibangun saat puasa tidak putus begitu saja oleh provokasi siber.

Ketiga, peran pendidikan karakter berbasis momentum harus diperkuat. Pemerintah serta institusi pendidikan harus mampu memanfaatkan momentum Syawal untuk memperkuat integrasi sosial. Rekonstruksi identitas nasional yang religius sekaligus inklusif harus dimanifestasikan dalam bentuk kebijakan publik yang prorakyat. Kebijakan itu merupakan bentuk nyata dari nilai keadilan yang dilatih selama kita menahan lapar dan haus. Kesalehan individu harus mampu bertransformasi menjadi kesalehan sosial yang berdampak luas bagi kesejahteraan publik.

Keempat, kita perlu melembagakan nilai 'peningkatan' dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu harus memiliki catatan perbaikan diri yang jelas. Jika Syawal berarti peningkatan, harus ada indikator yang terukur: apakah kontrol diri kita menjadi lebih baik? Apakah sensitivitas sosial kita terhadap penderitaan sesama meningkat? Tanpa adanya indikator yang jelas, identitas baru yang suci hanya akan menjadi utopia tahunan yang semu.

Di sinilah praktik muhasabah dengan kejujuran intelektual menjadi keharusan.

MEDAN PERTARUHAN

Syawal ialah medan pertaruhan identitas kemanusiaan. Apakah kita akan memilih untuk kembali menjadi 'manusia lama' dengan segala beban ego, prasangka, dan keserakahannya, ataukah kita mampu menjadi 'manusia baru'?

Rekonstruksi identitas bukanlah sebuah kerja instan semalam. Ia memerlukan konsistensi dan ketelatenan untuk merawat benih kebaikan agar tidak layu saat terpapar oleh terik matahari kehidupan di luar bulan suci. Identitas bukanlah sesuatu yang statis, melainkan sebuah proyek berkelanjutan yang menuntut kontinuitas, bukan sekadar fragmen bulanan.

Jika Ramadan ialah proses menyegarkan kembali sistem batin, Syawal ialah fase penting untuk memastikan bahwa amal kebajikan tidak terhenti saat berhadapan dengan realitas data kehidupan yang keras. Syawal bukan titik akhir perjuangan, melainkan garis start untuk membangun peradaban Indonesia yang lebih berintegritas, empatik, dan berkeadaban. Esensi sejati dari Idul Fitri bukanlah pada pakaian baru yang dikenakan, melainkan pada lahirnya kesadaran baru yang menetap dalam laku.