2 Sekolah di Jakarta Timur Terima Program Perbaikan Fasilitas dan Capacity Building

Program penguatan kualitas lingkungan belajar dan pengembangan kapasitas siswa dijalankan di 2 sekolah di Jakarta Timur.(MMSGI)

Program penguatan kualitas lingkungan belajar dan pengembangan kapasitas siswa digelar untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan di Jakarta Timur. Inisiatif ini menitikberatkan pada perbaikan fasilitas pendidikan serta kegiatan pengembangan diri siswa melalui berbagai aktivitas pembelajaran nonformal.

Tahun ini, program tersebut menyasar dua sekolah di Jakarta Timur, yaitu Yayasan Pendidikan Citra Dharma di Cipayung dan Yayasan Ziyadatul Arqom di Jatinegara. Kedua lembaga pendidikan ini menaungi 355 siswa dan 69 guru dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah kejuruan. Program ini merupakan bagian dari inisiatif tanggung jawab sosial yang dijalankan oleh MMSGI melalui program Bigger Dream 2026 yang dilaksanakan bersama Yayasan Life After Mine (Line).

Seremoni peluncuran program dilakukan dalam acara MMSGI Iftar 2026 yang berlangsung di Balai Kartini, Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Ketua Yayasan LINE Mochamad Bihar menyerahkan secara simbolis program kepada perwakilan sekolah penerima manfaat.

Program Bigger Dream berfokus pada dua aspek utama, yaitu peningkatan kualitas lingkungan belajar melalui renovasi fasilitas sekolah serta penguatan kapasitas siswa melalui berbagai kegiatan pengembangan diri yang melibatkan relawan karyawan.

CEO MMSGI Sendy Greti mengatakan perluasan program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menghadirkan dampak sosial yang berkelanjutan di bidang pendidikan.

“Setelah tahun lalu Bigger Dream hadir di Cilincing, Jakarta Utara, tahun ini kami memperluas jangkauan program ke Jakarta Timur dengan dua sekolah sekaligus. Kami berharap semakin banyak siswa dapat merasakan lingkungan belajar yang lebih baik serta memiliki kesempatan mewujudkan mimpi yang lebih besar untuk masa depan,” ujar Sendy.

Program Bigger Dream sebelumnya telah dilaksanakan di Yayasan Syarif Hidayatullah di Cilincing, Jakarta Utara, sepanjang 2025 hingga awal 2026. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut melibatkan 185 karyawan MMSGI yang berperan sebagai donatur sekaligus relawan dalam berbagai aktivitas sosial.

Melalui program tahun sebelumnya, kolaborasi antara MMSGI dan Yayasan Line berhasil merealisasikan renovasi 10 fasilitas sekolah, yang terdiri dari 8 ruang kelas dan 2 fasilitas sanitasi, guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat dan layak. Program tersebut memberikan manfaat langsung kepada 232 penerima manfaat, yang terdiri dari 207 siswa dan 25 tenaga pengajar.

Selain peningkatan fasilitas fisik, program ini juga menghadirkan berbagai kegiatan pengembangan kapasitas siswa. Beberapa di antaranya meliputi storytelling untuk siswa SD, pembuatan vision board bagi siswa SMP untuk membantu merancang cita-cita masa depan, serta pelatihan kewirausahaan berbasis business model canvas bagi siswa SMK.

Ketua Yayasan LINE Mochamad Bihar menilai kolaborasi antara dunia usaha, organisasi sosial, dan institusi pendidikan menjadi faktor penting dalam menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan.

“Program Bigger Dream tidak hanya menghadirkan perbaikan fasilitas sekolah, tetapi juga membuka ruang interaksi antara relawan dan siswa untuk menghadirkan inspirasi serta motivasi bagi generasi muda dalam meraih mimpi mereka,” ujarnya.

Program ini juga didukung oleh kontribusi aktif karyawan perusahaan. Pada pelaksanaan sebelumnya, total donasi yang terkumpul mencapai sekitar Rp1,012 miliar, yang berasal dari kontribusi perusahaan dan para karyawan. Melalui pelaksanaan Bigger Dream 2026, MMSGI berharap program ini dapat terus berkembang sebagai platform pemberdayaan pendidikan sekaligus memperluas dampak sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat.