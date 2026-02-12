Pemkot Tangsel Bangun Ulang SDN Babakan 01, Kini Punya 24 Kelas Tanpa Sistem Masuk Siang

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) di bawah kepemimpinan Wali Kota Benyamin Davnie dan Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan terus melakukan perbaikan hingga pembangunan ulang gedung sekolah di berbagai wilayah yang ada di Tangsel.
Salah satunya, SDN Babakan 01 Setu Tangsel yang saat ini memiliki infrastruktur pendidikan megah, dengan berbagai fasilitas penunjang untuk tingkat sekolah dasar.
Ade, Guru SDN Babakan 01 menjelaskan, kondisi dulu di lahan tersebut terdapat dua sekolah. Lalu dilakukan penggabungan sehingga jumlah siswa menjadi banyak dan keterbatasan ruang kelas.
"Jadi disatukan dengan kondisi gedung yang waktu pada saat itu hanya 12 kelas. Sedangkan untuk siswanya ada banyak sekitar 800an. Makanya ada kelas siang. Itu kondisi belum dibangun," terangnya, Tangsel, Kamis (12/2).
Saat ini, infrastruktur di SDN Babakan 01 telah mengalami peningkatan yang luar biasa. Termasuk, salah satunya penambahan ruang kelas.
"Alhamdulillah ya dari Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya sekarang jadi 24 kelas. Dan tidak ada lagi yang masuk siang, sudah pagi semua karena rombel kelasnya memenuhi," ucapnya.
Ditambah dengan fasilitas lainnya, seperti ruang laboratorium, perpustakaan, kantor guru dan kepala sekolah termasuk revitalisasi lapangan.
"Dulu lapangan kecil, posisinya tidak jelas juga, gak rata. Jadi sekarang untuk ukuran lapangannya luas. Bisa dimanfaatkan futsal, voli, basket, lebih besar lagi luasnya," ucapnya.
Dirinya juga mengapresiasi komitmen Pemkot Tangsel soal infrastruktur pendidikan yang menjadi prioritas penting. Bahkan, ia juga mendoakan agar seluruh sekolah di Tangsel bisa seperti SDN Babakan 01 yang sudah mengalami perubahan.
"Dinas Pendidikan, Dinas Cipta Karya, Pemkot Tangsel semoga makin banyak sekolah-sekolah yang terus dibangun seperti SDN Babakan 01. Pendidikan itu jadi prioritas di setiap kota, dengan kelas yang nyaman, bangunan yang nyaman itu anak-anak jadi senang ke sekolah. Tidak ada lagi masuk siang, karena itu kasian, anak-anak lebih ekstra sebab waktunya istirahat jadi harus belajar," tutupnya. (Cah/P-3)
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie dan Mendikdasmen Abdul Mu’ti resmikan gedung Ibnu Abbas BSD, soroti mutu pendidikan dan angka putus sekolah.
Peningkatan infrastruktur pendidikan menjadi prioritas utama pemerintah daerah sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia.
Memasuki tahun baru 2026, Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, menyampaikan terima kasih yang tulus kepada seluruh masyarakat.
Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menyebut krisis sampah sebagai momentum transisi menuju pengolahan sampah modern berbasis teknologi melalui proyek PSEL.
Indeks Pembangunan Manusia Tangsel kini mencapai angka 84,81, naik dari tahun sebelumnya dengan angka 84,16 (2024) dan tetap menjadi yang tertinggi di Provinsi Banten.
Pemkot Tangerang Selatan bergerak cepat menangani pencemaran residu kimia akibat kebakaran gudang pestisida di Taman Tekno Setu.
Pilar menerangkan pengecekan ini merupakan tindaklanjut berdasarkan rapat koordinasi yang dilakukan bersama pemerintah pusat beberapa waktu lalu.
WAKIL Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Pilar Saga Ichsan memimpin langsung pembongkaran puluhan bangunan liar yang jadi sarang prostitusi di Kawasan Roxy, Ciputat pada Senin (23/6).
